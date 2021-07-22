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Витория: «Мой период адаптации в „Спартаке“ прошёл просто фантастически»

22 июля 2021, 23:24

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал в своём инстаграме видео, в котором рассказал о первых неделях работы на посту главного тренера красно-белых.

Всем привет. Я хотел бы поделиться с вами первыми впечатлениями начавшегося нового приключения, хочу передать вам свои ощущения. В данный момент идёт пятая неделя работы здесь. Буквально в ближайшие выходные начнётся чемпионат. Испытываю чувство глубокого удовлетворения, поскольку период адаптации прошёл просто фантастически. Поначалу я задумывался, каково будет на новом месте, но по прошествии этого месяца с небольшим могу сказать, что всё идёт хорошо.

Отдельного внимания заслуживает сам город. Кому хоть раз довелось здесь побывать, больше его не забудет. Клуб же отличается прекрасной организацией, всеми условиями для профессиональной деятельности, отличными футболистами, которые с энтузиазмом принимают и воплощают в жизнь наши идеи. Конечно, все эти ощущения дела личные, тем не менее, у меня они очень хорошие. Это новое приключение стало для нас приятным сюрпризом.

Вот-вот начнётся борьба за лидерство в чемпионате. Одно дело играть товарищеские матчи, совсем другое — игры чемпионата, где идёт борьба за очки. Тем не менее мы готовы, полны решимости. Я доволен всем: и командой, и городом, и тем, что имею возможность принять участие в этом чемпионате.

Недавно появлялась информация о том, кто из футболистов «Спартака» не входит в планы Витории.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:21
Следите за своими Березуцкими, Бабаянами и Орешкиными лучше)
galem72
galem72
вчера в 11:03
Провёл бы сначала несколько замесов в регулярке, а потом уже начал бить себя пяткой в грудь про успешную адаптацию.
альсато
альсато
вчера в 10:18
Удачи Руй!...у нас..от Руя до Сруля (а бывает и того хуже)-пол шага))))
Beekeeper
Beekeeper ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:05
так она же уже больше не состоит в совете директоров )
trimetil
trimetil
вчера в 09:33
В декабре Федун уже будет искать другого тренера.
санек002
санек002 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 09:30
отличный комментарий!приятно же осознавать ,что есть у нас адекватные люди и болельщики !спасибо!
valt134
valt134
вчера в 08:01
Отличные футболисты? Я не ослышался??? В Европе другое мнение об «отличных» футболистах «отличного» клуба.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:00
Официальных матчей ещё не было, вот как буду, тогда и можно будет говорить об адаптации.
Valeron112
Valeron112
вчера в 07:40
Смотрели фильм "Большой Куш")) или "Спиз...ли") .По мне так игра с Рубином, ничья ..,..страйк.👉⚓
karnager
karnager ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 07:38
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ karnager (раскрыть)
    вчера в 07:36
    Памяти нет на смартфоне от подобных скринов
    karnager
    karnager
    вчера в 07:24
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 07:11
      Руй должен помнить, что за ним бдит заремочка.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 06:46
      Вроде начало положено , фундамент заложен ну и теперь к победам. Удачи Витория.
      112910415
      112910415
      вчера в 05:38
      недурно начал новый тренер
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 05:10
      Сразу вспомнился Кононов, который тоже быстро адаптировался в команде.
      Олегу хватило 3 месяца поставить свой футбол, теперь будем смотреть какой футбол у Руя.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 03:56
      Витория: «Мой период в „Спартаке“ прошёл просто фантастически.Пора домой.Спасибо за всё.»
      протон1
      протон1
      вчера в 01:35
      Дай бог тебе удачи Руй !!! Заставь их играть красиво)
      Ислам0926
      Ислам0926
      вчера в 01:20
      Скорее всего он в восторге от зарплаты и от Москвы
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 01:08
      Бог в помощь !
      LOpp
      LOpp
      вчера в 01:04
      Удачи Руй!
      Loban.TotalFootball
      Loban.TotalFootball
      вчера в 01:03
      старт блестящий! еще не стартовали РПЛ и ЛЧ, а у тренера уже один трофей в копилке!
      1bear
      1bear
      вчера в 00:54
      пока всё неплохо - посмотрим в чемпионате и особенно в ЛЧ
      Futurista
      Futurista
      вчера в 00:25
      makkie
      makkie
      вчера в 00:20
      Прекрасно же!
      Сборы отработали хорошо, от матча к матчу прибавляя в игре и физике.
      Посмотрим, как это перенесётся на официальные игры, коих до зимы будет очень много.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 00:18
      Реально в предсезонке Спартак сильное впечатление произвёл
      Cat01
      Cat01
      вчера в 00:15
      Рано делать итоги.....
      NbKA555
      NbKA555
      вчера в 00:09
      Ждем победы в субботу!!!Удачи нам!Всем хорошего вечера !
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 00:07
      У нас в футболе фантастически проходит две "вещи" - адаптация и судейство матчей...) Вторая более насыщенная и разнообразная...)))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 00:04
      Рано пока радоваться
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