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Акинфеев: «Мы не привыкли, что ЦСКА занимает 6-е место, я в особенности»

22 июля 2021, 18:30

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о результатах команды в прошлом сезоне РПЛ и поделился ожиданиями от нового.

Последний сезон вполне можно назвать провальным. Верю, что команда воспрянет духом. За нами армия красно-синих болельщиков, грустить практически после каждой игры им совсем не хочется.

Мы не привыкли, и я в особенности, что ЦСКА занимает шестое место. Будем стараться изо всех сил, чтобы на этот раз все сложилось для нас хорошо.

Еще очень хочется, чтобы коронавирус не мешал болельщикам посещать матчи. Надеюсь, рано или поздно все это закончится, наш красавец-стадион будет заполняться. А команда, в свою очередь, будет показывать яркий и интересный футбол, и самое главное – добиваться результата.

Также недавно Акинфеев составил идеального игрока ЦСКА.

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Все комментарии
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 01:04
ну так у команды сейчас нелегкие времена - смена поколений, тренера, тяжелая финансовая ситуация...
удачи вам, армейцы!!!
Ironigor
Ironigor
22 июля в 22:54, ред.
Последний сезон вполне можно назвать провальным. Верю, что команда воспрянет духом. За нами армия красно-синих болельщиков, грустить практически после каждой игры им совсем не хочется.
Если бы что-то зависило от того что кто-то хочет или не хочет краски у жизни были бы совсем другие. А Реалии имеют на сегодняшний момент у ЦСКА совсем другие цвета и точно не светлые ! Можно даже сказать не видно света в конце тоннеля.
А то что ты не привык занимать шестое место по итогу сезона, так в этом вина руководства клуба. Которые никак не могут определиться кто из них главнее !!! Отсюда и пошли все провалы в команде и в самом клубе. И шестое место это ещё не самое худшее, что может произойти в наступающем сезоне если все вопросы внутри клуба не будут решены окончательно. Хаос с историей главного тренера тому наглядное подтверждение. Непонятки с Влашичем . Состав который сейчас есть в ЦСКА не способен конкурировать на равных с тем же Зенитом и Спартаком . Динамо со своей перспективной молодёжью может тоже не дать вам шансов . Даже Краснодар в котором сейчас работает Ганчаренко с Васей Березуцким, да и тот же Локомотив. А потеря очков на выезде может сделать ЦСКА который будет бороться совсем не за призовые места, а тем более не за евро кубки . И это всё дела только руководства клуба . И выходить из этой ямы точно не в силах главного тренера Алексея Березуцкого. И всё таки болельщик остаётся быть болельщиком . Ему приходится надеяться верить и ждать !!! Ждём и верим !!!
Всем Добра !!!
Bolshoy
Bolshoy
22 июля в 22:09
Не злобствуйте, особенно это касается болел ЦСКА, а пожелайте удачи клубу.
pomor45
pomor45 ответ Cat01 (раскрыть)
22 июля в 21:55
Конечно не место. Они в следующем сезоне в ФНЛ будут играть.
pomor45
pomor45
22 июля в 21:53
За нами армия красно-синих болельщиков...наш красавец-стадион будет заполняться. Пурга полнейшая. Роту болельщиков выдаёт за армию, а курятник- стадион и в лучшие времена не заполнялся на 100% никогда, а в среднем - не более, чем на половину.
blitz
blitz ответ Поц (раскрыть)
22 июля в 20:40
А на твоей команде Ростов на эмблеме цифру 9 уже нарисовали?
Поц
Поц ответ Красно Синий воин (раскрыть)
22 июля в 20:37
Лучше поздно, чем рано.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
22 июля в 20:35
Рано или поздно команда будет показывать яркий и интересный футбол, и самое главное – добиваться результата.
Поц
Поц
22 июля в 20:32
Привыкай, Игорёк. Скоро цифру 6 можно будет нарисовать на эмблеме клуба.
YVG
YVG
22 июля в 20:30, ред.
Скоро и шестое место покажется высоким с Заболотным и Чаловым..
dzvinka
dzvinka
22 июля в 20:28
Игорь привык к рекордам... оно и понятно, его недоумевание...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 112910415 (раскрыть)
22 июля в 20:00
Шоколад не завезли .И в ближайшее время не ожидается .
протон1
протон1
22 июля в 19:49
ЦСКА долгое время был на вершине нашего футбола, но это не могло продолжаться вечно..Тот же Спартак стремился к чемпионству и выиграл его, но удержаться там не смог, потому что это дико трудно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 19:48
Эти бодрые высказывания в условиях проблем напрягают. В общем посмотрю на чудо Березуцкого в деле.
Рязань 062
Рязань 062 ответ mihaluch (раскрыть)
22 июля в 19:38
и капитан есть и команда ...не выдавайте желаемое за действительное
mihaluch
mihaluch
22 июля в 19:32
Была команда был капитан сейчас ни капитана ни команды.
112910415
112910415
22 июля в 19:32
никто не даст гарантий, что всё будет в шоколаде
Стасодзюб
Стасодзюб
22 июля в 19:28
А к рекорду 43 привык?
Cat01
Cat01
22 июля в 19:20
Это не место ЦСКА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ МапС (раскрыть)
22 июля в 19:18
Мой старый друг, как говорит русская пословица, свинья всегда грязь найдёт, Добавлю, даже там, где её нет. Отличный стадион, а то, что некоторые видят то, чего нет, это их проблема.
Здоровья, счастья тебе, семье и коту.
Рязань 062
Рязань 062 ответ МапС (раскрыть)
22 июля в 19:14
    Gahi
    Gahi
    22 июля в 19:13
    Игоря Акинфеева можно понять что последний результат сезона очень не важный для игрока который в месте с командой добивался больших побед с ЦСКА. Только в чемпионате России у него 6 первых мест, 6 раз становился обладателем Кубка России и 7 раз выиграл Суперкубок России. Но главное его достижения с командой это победа в Кубке УЕФА 2005 года. И естественно результаты сегодняшнего дня Игоря больше огорчают и как капитана команды вдвойне. Будем надеяться что те изменения как в составе так и на тренерском мостике помогут хоть как-то повлиять на результат команды в новом сезоне, чтобы не опуститься ещё ниже тех что сейчас, а наоборот постараться пробиться в призёры. Удачи
    Capral
    Capral ответ 1bear (раскрыть)
    22 июля в 19:10
    С Березуцким, даже за 16-е....
    МапС
    МапС
    22 июля в 18:50, ред.
    Стадион, похожий на санузел - красавец?
    1bear
    1bear
    22 июля в 18:47
    на данный момент ЦСКА ещё нужно побороться за шестое то место
    Мага Шульман
    Мага Шульман
    22 июля в 18:45
    Так привыкай.
    beefs
    beefs
    22 июля в 18:40
    очень похоже, что придеться привыкать...
    КЭТиК
    КЭТиК
    22 июля в 18:39
    Пятое место лучше шестого.
    VeniaminS
    VeniaminS
    22 июля в 18:35
    Так играть надо,а не ходить пешком.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    22 июля в 18:35
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