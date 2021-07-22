Акинфеев: «Мы не привыкли, что ЦСКА занимает 6-е место, я в особенности»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о результатах команды в прошлом сезоне РПЛ и поделился ожиданиями от нового.
Последний сезон вполне можно назвать провальным. Верю, что команда воспрянет духом. За нами армия красно-синих болельщиков, грустить практически после каждой игры им совсем не хочется.
Мы не привыкли, и я в особенности, что ЦСКА занимает шестое место. Будем стараться изо всех сил, чтобы на этот раз все сложилось для нас хорошо.
Еще очень хочется, чтобы коронавирус не мешал болельщикам посещать матчи. Надеюсь, рано или поздно все это закончится, наш красавец-стадион будет заполняться. А команда, в свою очередь, будет показывать яркий и интересный футбол, и самое главное – добиваться результата.
Также недавно Акинфеев составил идеального игрока ЦСКА.
Если бы что-то зависило от того что кто-то хочет или не хочет краски у жизни были бы совсем другие. А Реалии имеют на сегодняшний момент у ЦСКА совсем другие цвета и точно не светлые ! Можно даже сказать не видно света в конце тоннеля.
А то что ты не привык занимать шестое место по итогу сезона, так в этом вина руководства клуба. Которые никак не могут определиться кто из них главнее !!! Отсюда и пошли все провалы в команде и в самом клубе. И шестое место это ещё не самое худшее, что может произойти в наступающем сезоне если все вопросы внутри клуба не будут решены окончательно. Хаос с историей главного тренера тому наглядное подтверждение. Непонятки с Влашичем . Состав который сейчас есть в ЦСКА не способен конкурировать на равных с тем же Зенитом и Спартаком . Динамо со своей перспективной молодёжью может тоже не дать вам шансов . Даже Краснодар в котором сейчас работает Ганчаренко с Васей Березуцким, да и тот же Локомотив. А потеря очков на выезде может сделать ЦСКА который будет бороться совсем не за призовые места, а тем более не за евро кубки . И это всё дела только руководства клуба . И выходить из этой ямы точно не в силах главного тренера Алексея Березуцкого. И всё таки болельщик остаётся быть болельщиком . Ему приходится надеяться верить и ждать !!! Ждём и верим !!!
Всем Добра !!!
Если бы что-то зависило от того что кто-то хочет или не хочет краски у жизни были бы совсем другие. А Реалии имеют на сегодняшний момент у ЦСКА совсем другие цвета и точно не светлые ! Можно даже сказать не видно света в конце тоннеля.
А то что ты не привык занимать шестое место по итогу сезона, так в этом вина руководства клуба. Которые никак не могут определиться кто из них главнее !!! Отсюда и пошли все провалы в команде и в самом клубе. И шестое место это ещё не самое худшее, что может произойти в наступающем сезоне если все вопросы внутри клуба не будут решены окончательно. Хаос с историей главного тренера тому наглядное подтверждение. Непонятки с Влашичем . Состав который сейчас есть в ЦСКА не способен конкурировать на равных с тем же Зенитом и Спартаком . Динамо со своей перспективной молодёжью может тоже не дать вам шансов . Даже Краснодар в котором сейчас работает Ганчаренко с Васей Березуцким, да и тот же Локомотив. А потеря очков на выезде может сделать ЦСКА который будет бороться совсем не за призовые места, а тем более не за евро кубки . И это всё дела только руководства клуба . И выходить из этой ямы точно не в силах главного тренера Алексея Березуцкого. И всё таки болельщик остаётся быть болельщиком . Ему приходится надеяться верить и ждать !!! Ждём и верим !!!
Всем Добра !!!