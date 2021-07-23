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Червиченко: «Вряд ли „Сочи“ пошумит в Европе»

вчера, 03:53
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после победы «Сочи» над «Кешлей» (3:0) в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций поделился мнением о перспективах российского клуба в турнире.

Сочинцы играли хорошо. Это ещё Попов не забил четвёртый в ситуации, где сложнее было промахнуться. Мне казалось, они выиграют с ещё большим преимуществом. Я думаю, они пройдут дальше. Если вывалятся на «Партизан», там есть шансы. Тем более нет преимущества гостевого гола. Всё может быть. Не такой уж «Партизан» непобедимый.

Вряд ли «Сочи» пошумит в Европе. Если попадут в группу и там какие-то матчи выиграют, уже будет хорошо. Мне кажется, «Сочи» не хватает скорости и таких мастеровитых ребят, как Нобоа. По-моему, это единственная их звезда сейчас. Если они кого-то подкупят, то, может быть, наведут шума. Но хорошее выступление в группе — уже хороший результат для команды, которая делает первые шаги.

Неудачи наших клубов в матчах со слабыми соперниками — просто ужасный год. Это не система. Когда это происходит в течение трёх лет — это уже болезнь. А прошлогодний ужас — стечение обстоятельств.

Ранее стало известно, сколько заработал «Сочи» на продажах трансляции матча с «Кешлей».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 08:14
да как бы ни сыграли...заменить то все равно некем)))))))))))
112910415
112910415
вчера в 07:47
пусть шумит, интересно же
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:22
Почему только Сочи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:09
Может и не пошумит, но команда становится потихоньку зрелой. Даже по мнению "Зенита":
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:49
Начало получилось неплохое.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:31
Всё может быть а главное может и пошуметь.
swed27
swed27
вчера в 04:50
До группы добираться надо
ОПС
ОПС
вчера в 04:33
И все таки будем надеяться на лучшее.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:22
Сочи сыграют в свою силу.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:59
Посмотрим, гадать нет смысла.
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