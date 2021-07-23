«Спартак» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2021/22

Пресс-служба «Спартака» представила два новых комплекта формы на новый сезон-2021/22.
Форма выполнена в традиционных цветах московского клуба.
Ранее новую форму на предстоящий сезон презентовал другой московский клуб.
Пресс-служба «Спартака» представила два новых комплекта формы на новый сезон-2021/22.
Форма выполнена в традиционных цветах московского клуба.
Ранее новую форму на предстоящий сезон презентовал другой московский клуб.
По очкам провожают😃
По очкам провожают😃
Мой вариант, это наклонная полоса с интегрированной эмблемой с левом верхнем углу формы и водяные знаки на форме в виде ромбов, как на фасаде стадиона. С оттенками можно поиграть, там разные варианты. ☝️✋👏
Мой вариант, это наклонная полоса с интегрированной эмблемой с левом верхнем углу формы и водяные знаки на форме в виде ромбов, как на фасаде стадиона. С оттенками можно поиграть, там разные варианты. ☝️✋👏
- Празнично - Юбилейная !!!
- Празнично - Юбилейная !!!
Ну что за пятница без доброй шутки и веселья....
Респект...
Ну что за пятница без доброй шутки и веселья....
Респект...