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«Спартак» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2021/22

вчера, 10:13

Пресс-служба «Спартака» представила два новых комплекта формы на новый сезон-2021/22.

Форма выполнена в традиционных цветах московского клуба.

Ранее новую форму на предстоящий сезон презентовал другой московский клуб.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 19:50
Из оперы: «Как надену портупею всё тупею и тупею...»
протон1
протон1
вчера в 17:10
дизайн формы не плох. ничего лишнего
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:21
С такой формой далеко не пойдут !)
dok66
dok66
вчера в 14:10
Главное "Лукойл" на форме . Все остальное - мишура .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ YVG (раскрыть)
вчера в 12:58
Надеюсь на драматический четвертьфинал, а может и повторим полуфинал
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 12:51
Главное - не форма, а содержимое!
альсато
альсато
вчера в 12:23
Для "БЛОССИИ"....Футбольное поле-это не подиум для показа маек и трусов!...это пот. грязь, кровь и маты-при форме одежды, номер 1!))))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:12
А где реклама AKAI ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:10
Все команды хвалятся своей формой,пора настраиваться на игры.
Petergoff
Petergoff
вчера в 12:06
По одёжке встречают.
По очкам провожают😃
ЧиП
ЧиП
вчера в 11:55, ред.
Я всё жду, когда полоса из горизонтальной превратится в наклонную как на эмблеме. Почему уперлись в этот ретро вариант? Положа руку на сердце, уже надоела полоса в таком варианте😤.
Мой вариант, это наклонная полоса с интегрированной эмблемой с левом верхнем углу формы и водяные знаки на форме в виде ромбов, как на фасаде стадиона. С оттенками можно поиграть, там разные варианты. ☝️✋👏
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 11:52
Не смотрел, но осуждаю.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:31
Так себе. Те же яйца, только в профиль.
Boricku
Boricku
вчера в 11:26
правого защитника надо, и трансфер на Максименко организовать
Gahi
Gahi
вчера в 11:19
Новая игровая форма всегда даёт ощущение радости и надёжности в себе. И будет очень замечательно если игроки команды Спартак к новой форме ещё добавят и наполнят её содержательной игрой, которая позволит болельщикам клуба не краснеть и не бледнеть от невнятной игры команды, а наоборот гордится и восхищаться от того что они могут так хорошо играть и доставлять радость своим болельщикам в каждом матче. Удачи
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:11
Спартак, Динамо, Локомотив, ЦСКА это теперь в прошлом. Сейчас на первом плане ЛукОйл, ВТБ, РЖД, Газпром и прочие благодетели., а эмблемы футбольных клубов по своему размеру чуть больше логотипов выпускающих форму для игроков.
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:52
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:49
    На вид как и была, а по цене видать -
    - Празнично - Юбилейная !!!
    YVG
    YVG
    вчера в 10:36
    Как поведет себя форма в ЛЧ очень интересно.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 10:30
    Футбол красив не формой а..... Игрой
    drug01
    drug01
    вчера в 10:29
    Посмотрим Какова будет форма в игре???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:26, ред.
    "Побеждать — наша классика !"

    Ну что за пятница без доброй шутки и веселья....
    Респект...
    Блоссия
    Блоссия
    вчера в 10:18
    Супер!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:15
    Всё как обычно...
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