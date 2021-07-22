«Спартак» анонсировал показ игровой формы на новый сезон

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере анонсировала показ новой игровой формы.
Презентация состоится завтра, 23 июля. Начало — в 10:00 мск.
Завтра. 10:00 мск.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 22, 2021
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Ранее новую форму на предстоящий сезон презентовало московское «Динамо».
Главное не форма, к которой даже болельщики своих любимых команд не успевают привыкать, главное содержание, содержание игры, и результат!
Главное не форма, к которой даже болельщики своих любимых команд не успевают привыкать, главное содержание, содержание игры, и результат!