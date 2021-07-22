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«Спартак» анонсировал показ игровой формы на новый сезон

22 июля 2021, 23:06

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере анонсировала показ новой игровой формы.

Презентация состоится завтра, 23 июля. Начало — в 10:00 мск.

Ранее новую форму на предстоящий сезон презентовало московское «Динамо».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 05:57
Надеюсь, будет без радикальных изменений
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 00:59
а там медальки золотые и пятая звезда сразу будут?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:40
В твиттере Спартака .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:14
Будут играть с Рубином,там и увидим!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 23:51
Форма так себе .Можно было бы и не менять . Я удивляюсь - неужели у NIKE нет чего-нибудь особенного , для Спартака на 100 -летие клуба ?! Ну хоть у японцев подсмотрели бы что ли ! Форма у Урава ред даймонд ???!!!!
Ironigor
Ironigor
22 июля в 23:28
Ничего я не увидел кроме Руи , а где форма ???)))
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 23:23
Посмотрим 24-го на на Ак Барс Арена, в какой форме "Спартак"...

Главное не форма, к которой даже болельщики своих любимых команд не успевают привыкать, главное содержание, содержание игры, и результат!
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 23:14
Ничего хорошего нет в частых "сменах" форм, бегающие рекламные щиты...)
протон1
протон1
22 июля в 23:13, ред.
нельзя было нормально показать форму? щас ищи в других контентах . я так и не смог оценить форму и дизайнера. я любитель давать оценки дизайнерам. форму должны показывать в 3 д. во всех проекциях. тона. и прочее.
drug01
drug01
22 июля в 23:12
Новая форма хорошо, а результат лучше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 23:10
Лишь бы игра была...
STVA 1
STVA 1
22 июля в 23:09
Форма как форма
Gahi
Gahi
22 июля в 23:09
Новая форма, в новом сезоне, с хорошей игрой. Удачи
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