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Талалаев рассказал, какие эксперименты сделал «Ахмат» в матче с «Крыльями»

вчера, 23:41
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

Первые матчи вообще тяжелые всегда бывают. Сказалась особенность подготовки и то, что мы продолжаем комплектование. Мы были вынуждены пойти на некоторые эксперименты и я благодарен футболистам, что они выдержали эту игру до конца. Что касается экспериментов — это Семёнов в опорной зоне, переход на пять защитников, трёх опорных. Это было вызвано тем, что мы не справлялись с игрой соперника на полуфлангах.

Ранее был назван лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Ахмат».

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 07:54
Неплохое возвращение самарского клуба в элиту
ДСА
ДСА
сегодня в 07:21
Хорошее начало - залог успеха.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:12
Да чего говорить то)Выстояли и три очка в кармане
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:10
Первый матч и победа! Вот главное
ОПС
ОПС
сегодня в 03:45
Победа есть победа.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:53
Сказал так, что всем сразу всё стало понятно!
протон1
протон1
вчера в 23:48
талалаев каво там выкурить хотел? )))
beefs
beefs
вчера в 23:44
Первые матчи всегда трудны, а первая победа приятна...
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