Талалаев рассказал, какие эксперименты сделал «Ахмат» в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

Первые матчи вообще тяжелые всегда бывают. Сказалась особенность подготовки и то, что мы продолжаем комплектование. Мы были вынуждены пойти на некоторые эксперименты и я благодарен футболистам, что они выдержали эту игру до конца. Что касается экспериментов — это Семёнов в опорной зоне, переход на пять защитников, трёх опорных. Это было вызвано тем, что мы не справлялись с игрой соперника на полуфлангах.