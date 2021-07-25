Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:2).
Мы играли по счету правильно. У нас был отрезок, который, конечно, мне не очень понравился, сразу после второго гола. В тот момент мы не сразу включились в свою игру. Считаю, что дальше мы играли достаточно хорошо, хотя я помню те контратаки, которые могли завершиться хуже для нас.
Прессинг «Ахмата»? Два-три эпизода не были такими, что мы совсем к ним не были готовы. Первый гол — это несчастный случай, второй — индивидуальные действия, очень удачная доставка по флангу, но это не контратака. Мы должны были под давлением играть чуть лучше. Наверное, нам надо было войти в чемпионат, понимая, что такая плотная агрессивная игра будет не единичным случаем, а по-настоящему всегда.
В матче с «Ахматом» полузащитник «Крыльев Советов» установил новый клубный рекорд.
Всем здоровья.
Всем здоровья.