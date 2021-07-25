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Осинькин: «Первый гол „Ахмата“ — это несчастный случай»

вчера, 23:26
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:2).

Мы играли по счету правильно. У нас был отрезок, который, конечно, мне не очень понравился, сразу после второго гола. В тот момент мы не сразу включились в свою игру. Считаю, что дальше мы играли достаточно хорошо, хотя я помню те контратаки, которые могли завершиться хуже для нас.

Прессинг «Ахмата»? Два-три эпизода не были такими, что мы совсем к ним не были готовы. Первый гол — это несчастный случай, второй — индивидуальные действия, очень удачная доставка по флангу, но это не контратака. Мы должны были под давлением играть чуть лучше. Наверное, нам надо было войти в чемпионат, понимая, что такая плотная агрессивная игра будет не единичным случаем, а по-настоящему всегда.

В матче с «Ахматом» полузащитник «Крыльев Советов» установил новый клубный рекорд.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:19
Начало просто не получилось.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:04
Это футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:02
Было ощущение , что игроки КС просто перегорели, поначалу просто растерялись , в результате чего и пропустили два мяча. Потом вроде как наладили игру, стало что то получаться, забили гол, но на большее фантазии не хватило. Надо прибавлять в креативности атак, а то до штрафной доходят легко, а дальше не знают , что делать. Будем надеяться, что команда будет прибавлять походу чемпионата.
Всем здоровья.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:46
Осинькин , проснись, ништяки кончились, это высшая лига !
Талалаев тебя разбил как ребенка, проиграл ты, а не Крылья !
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:40
Переоценили свои силы, в РПЛ никто так просто очки дарить не будет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:39
Почувствовали разницу как говорится
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31
Я надеюсь, как говорится: - Первый блин комом .
Удачи вам Крылышки !!!
протон1
протон1
вчера в 23:30
Футбольный эксперд Всея Руси. Так и вижу как после матчей сидит и ждет когда позвонят с чемпа спросят его мнение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:28
Посмотрим как сыграете во второй игре!
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