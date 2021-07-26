ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дзагоев: «Заболотный — лучший игрок матча против „Уфы“»

сегодня, 00:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0).

Вкатываемся в сезон, тяжелый матч, новый тренер. В целом, считаю, что любая победа — это победа. Три очка — самое главное, даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали. Моментами мы неплохо играли, но «Уфа» достаточно хорошо играла и хорошо выглядит от сезона к сезону.

Что поменялось в игре ЦСКА во втором тайме? Больше контролировали мяч, почти каждый стандарт Марио был рядышком, плюс мы дожимали во втором тайме. Повторюсь, мы хорошо открывались между линиями, больше держали мяч и агрессивнее были, что и привело к голевым моментам.

Брак? Это первая игра, всегда тяжело вкатываться, будем прогрессировать от игры к игре. Лучший игрок? Антошка Заболотный — лучший в этом матче! Отработал как лошадь, да и еще гол забил.

Насколько я готов играть в старте? 45 минут отыграл, ничего такого. Да, на сборах не на всех тренировках был, нужно добавить в физике. Думаю, не за горами тот момент, когда буду выходить с первых минут.

В матче с «Уфой» Дзагоев оформил 58-й ассист в рамках РПЛ с 2008 года. Только один футболист в чемпионате России сделал больше голевых передач за этот период.

Все новости
Дюков — о лимите: «Возможно, в ближайшем времени будут изменения»
Сегодня, 15:32 Комментарии0
Карпин рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в сборную России
Сегодня, 14:27 Комментарии25
Пономарёв: «Заболотный слаб, он не уровень ЦСКА!»
Сегодня, 12:44 Комментарии11
С. Иванов — о РПЛ: «Не надо устраивать огромную кормушку вокруг футбола»
Сегодня, 12:33 Комментарии18
Бабаян: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом следующем матче»
Сегодня, 11:33 Комментарии9
Шварц: «Сейчас я пытаюсь читать на кириллице, уже спрягаю глаголы»
Сегодня, 10:21 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:13
Возвращение Антона в родной ЦСКА получилось эффектным - забил в первом же стартовом матче за ЦСКА.
112910415
112910415
сегодня в 08:18
говорят, Зенит уже интересуется ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:16
Алан скромничает, именно с его появлением игра вышла из тоски и хоть как то начали играть поэтому он лучший.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:16
Если ЗеБолотный продолжит в том же духе, то точно его Валера в сборную вызовет. Хотя общая игра ЦСКА пока так себе. Но Антон решил исход непростого матча, где далеко не всё получалось. В этом то вся и ценность таких игроков, которые за счёт одного эпизода решают исход матча.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:08
Сомнительно.Игра ЦСКА была бледновата
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:54
Если ЦСКА будет играть как во втором тайме, то надежда есть, если как в первом, то сезон потеряем...
Legend 6
Legend 6 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 07:53
Раз в год и палка стреляет.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:48
Должен был отличаться, что не базарили
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 07:29
В следующем туре паровоз. Вот там и увидим, чего вы стоите.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 07:29
Скромничает Алан. Именно с его выходом и усилилась игра армейцев во втором тайме. Что называется, талант не пропьёшь, молодчага!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:15
Не совсем уверенная победа
ОПС
ОПС
сегодня в 07:07
Старался очень.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:02
Ну, что, скептики по поводу Заболотного, получили? Это и про себя тоже. На снимке непревзойденный оригинал и жалкая пародия:
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:20
Главное, что некогда деревянное убожество (по мнению фанатов) после подписания контракта с армейцами превратился супер пупер Антоху.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:02
Раз Алан сказал, так и будет
Strashniy
Strashniy
сегодня в 04:53
Победа цска чисто случайная, Уфа была гораздо сильнее.
swed27
swed27
сегодня в 03:39
Респект Антону и дальнейших успехов
Gahi
Gahi
сегодня в 03:27
Первый матч первого тура и такие положительные эмоции от игры Заболотного прогресс как говорится на лицо. Так что ждём игры второго тура и от Антона забитых голов. Удачи
Mangur
Mangur
сегодня в 03:19
Уфа выглядела посильнее. Победа случайно.
1bear
1bear
сегодня в 03:16
неубедительная,но всё же победа...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:23
И Заболотный в ЦСКА стал звездой.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 00:50
Дзагоев, Заболотный и Акинфеев лучшие игроки матча против Уфы. Если бы ещё и не Акинфеев дважды спасший команду от двух очень опасных голевых моментов в ворота армейцев.
протон1
протон1
сегодня в 00:36
Вратарь УФЫ: "Пишите, попал под лошадь!"
drug01
drug01
сегодня в 00:26
Это его мнение....
karnager
karnager
сегодня в 00:21
Ну все, Заболотный - звезда, будущее российского футбола, гранд, маэстро, белиссимо, которое надо поднять до небывалых высот, добавить медийки, благотворительных программ, из за 10 мячей в сезоне сделать ЗП уровня Дзюбы, чтобы в РПЛ было 2 супергероя - Дэдпул и Спайдер-мен
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:18
Алашка красавчик, настоящий мужчина !!!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:13
А Дзагоев Заболотного лошадью обозвал...куда смотрят модераторы ЦСКА?)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100