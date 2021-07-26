Газизов: «Матч с ЦСКА должен был закончиться вничью»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Мне кажется, что «Уфе» не хватило везения в матче с ЦСКА . Нужно моменты, которые создаем, в голы воплощать, все было бы тогда нормально. Я считаю, что матч должен был закончиться вничью, но проиграли. Поздравляю болельщиков ЦСКА , что их команда набрала три очка.

Впереди у нас еще много туров, надеюсь, что матч с «Динамо» будет более удачным для нас. Многое в сегодняшней игре перевернул выход Дзагоева. Он начал доводить до конца передачи, которые раньше команде не удавались, мастер есть мастер.