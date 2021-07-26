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Газизов: «Матч с ЦСКА должен был закончиться вничью»

сегодня, 00:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Мне кажется, что «Уфе» не хватило везения в матче с ЦСКА. Нужно моменты, которые создаем, в голы воплощать, все было бы тогда нормально. Я считаю, что матч должен был закончиться вничью, но проиграли. Поздравляю болельщиков ЦСКА, что их команда набрала три очка.

Впереди у нас еще много туров, надеюсь, что матч с «Динамо» будет более удачным для нас. Многое в сегодняшней игре перевернул выход Дзагоева. Он начал доводить до конца передачи, которые раньше команде не удавались, мастер есть мастер.

Ранее стало известно, почему один из лидеров ЦСКА не сыграл в матче с «Уфой».

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:12
думал ему "лучшего" дадут и то хорош!
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 11:10
давно пора ,за прессинг очки не идут.хватило на матч и победа
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 11:09
ну не все готовы прессовать- Ахметов слабоват как вингер не тянет . разок не добежал .кэп выручил
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответ Рязань 062 (раскрыть)
сегодня в 11:06
отменить лимитт=лишить кормушки жучков и прохиндеев в лице агенто
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 11:04
победа им Акинфеева!!!!
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 10:54
в основе ЦСКА с первых минут, играл всего лишь один легионер... представьте такое в зените или спартаке и где они были бы? а после перерыва, вышел Дзагоев, и легов вообще не осталось. нужно совсем отменить легионеров в нашем футболе.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:56
нарушений на желтую
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:33
Футбола, или борьбы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:15
Новая схема, новые игроки (два дебютанта в основе), новые требования, первый матч в сезоне. Ребята нервничали, торопились и часто ошибались. Во втором тайме с выходом Дзагоева они успокоились и игра пошла. Думаю, игра наладится. "Уфа" ведь тоже не мальчики для битья, в прошлом сезоне всем лидерам кровь попортили. Победа далась тяжело, но кто обещал, что будет просто?
Собственно по игре, меня удивило, что ЦСКА очень низко опускался в обороне и практически отказался от прессинга. И это против "Уфы", которая сама играет обычно вторым номером. В "плюс" стоит отметить, что наконец начали работать стандарты. В целом матч был нервный, но спишем это на старт сезона.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:08
Значит не было повода
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:06
Есть такое понятие в футболе - игра на три результата. Так вот армейцы склонили чашу весов в свою пользу. И победа получилась заслуженной .
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:23
Уфа опять будет бороться за выживание.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:19
Как обычно, везет сильнейшему.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:17
ЦСКА забил, а Уфа нет - значит ЦСКА заслужил победу, а Уфа не заслужила ничью.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:17
Уфа многим крови попортит
ОПС
ОПС
сегодня в 08:07
Должен, но не обязан.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:31
Рассмотреть этот матч на момент дога, ни одного горчичника за матч
beefs
beefs
сегодня в 07:26
Ох, уж эти эксперьты...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:14
Газизову важно готовиться к спартаку.
stanichnik
stanichnik ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 07:00
Беленов не позволил армейцам выиграть более уверенно.
112910415
112910415
сегодня в 06:17
Акинфеев затащил !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:07, ред.
Как и предполагалось, ЦСКА с Березуцким пока неубедителен. С Уфой повезло. А что дальше? Надо Лёше включать жестко тренера и забыть, что он с этими ребятами когда-то был партнёром.
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Так бывает в футболе
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:08
Что об этом говорить. Если что не так в спорных эпизодах, то есть КДК
swed27
swed27
сегодня в 04:45
Закон футбола: Не забьешь ты - забьют тебе" Все по делу
swed27
swed27
сегодня в 04:43
Закон футбола
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:47
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 03:47
    Счёт на табло
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 03:03
    Если бы, то да !!! А так счёт на табло !!!
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 01:45
    Уфа прежде всего должна пинать сама на себя, когда возникали моменты у ворот ЦСКА то нужно было быть в этот момент расторопней и забивать мячи в ворота. Но ещё хочется отметить игру Игоря Акинфеева благодаря ему мяч так и не пересек линию ворот ЦСКА, это хорошо когда у тебя на последнем рубеже играет такой голкипер как Акинфеев, считаю что именно благодаря игре Акинфеева и Дзагоева команда ЦСКА смогла не проиграть а наоборот выиграть этот важный матч, который предаст уверенности игрокам команды в следующих матчах. Удачи
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