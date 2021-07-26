Дюков: «Карпин не был резервным вариантом для сборной России»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему организация пригласила на пост главного тренера сборной России.

Мы рассматривали несколько кандидатов, в том числе иностранцев. Теперь же я не хочу называть имена тех специалистов. Единственное, что я хочу сказать, Валерий Георгиевич не был резервным вариантом, как я где-то прочитал. Взвесив всё, мы сделали такой выбор. Спасибо, что Валерий Георгиевич его принял.