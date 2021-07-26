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Дюков: «Карпин не был резервным вариантом для сборной России»

26 июля 2021, 14:45

Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему организация пригласила Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Мы рассматривали несколько кандидатов, в том числе иностранцев. Теперь же я не хочу называть имена тех специалистов. Единственное, что я хочу сказать, Валерий Георгиевич не был резервным вариантом, как я где-то прочитал. Взвесив всё, мы сделали такой выбор. Спасибо, что Валерий Георгиевич его принял.

Сегодня также стали известны помощники Карпина в сборной.

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Костик Смирнов
Костик Смирнов
26 июля в 22:42
Почему оН?
pomor45
pomor45 ответ dok66 (раскрыть)
26 июля в 20:51
Дюков согласился на совмещение, так как отвёл Карпину роль козла отпущения за реальный провал в отборе на ЧМ. Сборной будет руководить иностранец. Карпин повёлся, потому, что он самовлюблённый прожектер, жаждущий славы. Его ждёт очередной провал и пинок под зад: и в сборной и в клубе.
pomor45
pomor45 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
26 июля в 20:39
В причинах этого смеха много твоих любимых спартаковцев, которые вообще были не при делах.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 июля в 20:36
Давай рассказывай.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
26 июля в 20:25
Рассказов уже вытеснил Фернандеса
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 июля в 20:09
Где возьмёт?
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
26 июля в 19:08
Карпин не был резервным кандидатом, мы выбирали из тех трёх, кого не хотим называть.
Откуда взялся Карпин - мы ее знаем.
nikoladolgov
nikoladolgov
26 июля в 18:26, ред.
Карпин - скучно не будет.
- После вашего прихода существенно изменился и стиль игры сборной. В частности, в Швейцарии у команды отсутствовал диспетчер или, как модно сейчас выражаться, плеймейкер, который мог бы разыграть мяч в центре поля. Вы принципиально не используете игроков такого плана?

- У каждого тренера существуют свои принципы ведения игры. В моем понимании есть игроки середины поля, которые в равной степени должны вести как оборонительные, так и атакующие действия. А футболиста по фамилии Плеймейкер я не знаю.- После вашего прихода существенно изменился и стиль игры сборной. В частности, в Швейцарии у команды отсутствовал диспетчер или, как модно сейчас выражаться, плеймейкер, который мог бы разыграть мяч в центре поля. Вы принципиально не используете игроков такого плана?
протон1
протон1
26 июля в 17:51
как же противно слушать этого человека
berda2003
berda2003
26 июля в 17:17
как могут выбирать и назначать гл. тренера сборной по футболу, люди, которые узнали, что есть такая игра футбол, когда попали в рфс...
nikoladolgov
nikoladolgov
26 июля в 17:16
Дюков , врет как дышит !
В Газпроме все такие ?
Вот как их Путин воспитал .
112910415
112910415
26 июля в 17:07
ну да, он не был кандидатом вовсе
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 июля в 16:57
Ну, конечно, зачем обижать Валеру? Он был основным вариантом.
Overbeer
Overbeer
26 июля в 16:37
Дюков: "Карпин не был вариантом для сборной России, но это ваши проблемы"
Союзник противников
Союзник противников
26 июля в 16:21
Мы верим,что у Дюкова все решения осознанные ...и согласованные с группен-руководителем Миллером.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 июля в 16:13
Молодой еще, не заслужил! На Евро - 0 голов, а за ЧФ ЗМС не дают!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
26 июля в 16:03
Да что там Овчинников....
Мбаппе и тот без звания ЗМС.....
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 июля в 15:40
"Андрей Лунев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба получили нагрудные знаки ЗМС России"! Вот где смех!) Того же Смольникова за год уже третий тренер тренирует, а футболиста не могут сделать!
Титов, Лоськов, Мостовой, Веретенников, Овчинников, Тихонов не имели и не имеют званий ЗМС, но смотреть на их футбол было удовольствием!!!
Q-J-G
Q-J-G
26 июля в 15:37
Ну да, Карпин не был резервным вариантом, хотя мы неоднократно читали из многих источников, что фаворит, кандидат №1 Штефан Кунц...
Карпин не был резервным вариантом, но если бы Штефан Кунц дал своё согласие, то главным тренером сборной России был бы тренер-иностранец...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
26 июля в 15:31
Жалко что для Дюкова нет резервного варианта!
За адекватность
За адекватность
26 июля в 15:21
"Теперь же я не хочу называть имена тех специалистов." Ух ты какой покров таинственности. Что-то напомнило...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 июля в 15:16
Карпин не будет папой Карло, он возьмёт готовых буратин с горящими глазами и холодными головами
particular
particular
26 июля в 15:14
Нелепая и ненужная маза... Иногда, лучше промолчать, чем лепить горбатого...
dok66
dok66
26 июля в 15:12
Взвесил все не Дюков , а Валера Карпин , и сказал : "Я остаюсь в Ростове ! " Но , как настоящий мужик , принял вызов ! А Дюкову пришлось глотать свои слова о совмещении , тк был приперт к стенке , жаль не расстрельной
Maksat Karanov
Maksat Karanov
26 июля в 15:11
Этому человеку не стыдно официальные комменты давать.
Брулин
Брулин
26 июля в 15:08
к сожалению, вся беда во всем в стране из за того что рулят не профессионалы.
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Трезвый повар
Трезвый повар
26 июля в 14:55
Дюков говорит "Спасибо что Валерий Георгиевич принял предложение" Похоже что других желающих возглавить сборную больше не было
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 июля в 14:54, ред.
Дюков: «Карпин не был резервным вариантом для сборной России.Его вообще не было в шорт-листе. Просто все кто умеет делать футболистов из ЗМСов - отказались»
oFANATo
oFANATo
26 июля в 14:48
Пошли отмазки от питерского Дюкова......
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