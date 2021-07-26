Дюков: «Карпин не был резервным вариантом для сборной России»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему организация пригласила Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Мы рассматривали несколько кандидатов, в том числе иностранцев. Теперь же я не хочу называть имена тех специалистов. Единственное, что я хочу сказать, Валерий Георгиевич не был резервным вариантом, как я где-то прочитал. Взвесив всё, мы сделали такой выбор. Спасибо, что Валерий Георгиевич его принял.
Откуда взялся Карпин - мы ее знаем.
Откуда взялся Карпин - мы ее знаем.
- После вашего прихода существенно изменился и стиль игры сборной. В частности, в Швейцарии у команды отсутствовал диспетчер или, как модно сейчас выражаться, плеймейкер, который мог бы разыграть мяч в центре поля. Вы принципиально не используете игроков такого плана?
- У каждого тренера существуют свои принципы ведения игры. В моем понимании есть игроки середины поля, которые в равной степени должны вести как оборонительные, так и атакующие действия. А футболиста по фамилии Плеймейкер я не знаю.- После вашего прихода существенно изменился и стиль игры сборной. В частности, в Швейцарии у команды отсутствовал диспетчер или, как модно сейчас выражаться, плеймейкер, который мог бы разыграть мяч в центре поля. Вы принципиально не используете игроков такого плана?
- После вашего прихода существенно изменился и стиль игры сборной. В частности, в Швейцарии у команды отсутствовал диспетчер или, как модно сейчас выражаться, плеймейкер, который мог бы разыграть мяч в центре поля. Вы принципиально не используете игроков такого плана?
- У каждого тренера существуют свои принципы ведения игры. В моем понимании есть игроки середины поля, которые в равной степени должны вести как оборонительные, так и атакующие действия. А футболиста по фамилии Плеймейкер я не знаю.- После вашего прихода существенно изменился и стиль игры сборной. В частности, в Швейцарии у команды отсутствовал диспетчер или, как модно сейчас выражаться, плеймейкер, который мог бы разыграть мяч в центре поля. Вы принципиально не используете игроков такого плана?
В Газпроме все такие ?
Вот как их Путин воспитал .
В Газпроме все такие ?
Вот как их Путин воспитал .
Мбаппе и тот без звания ЗМС.....
Мбаппе и тот без звания ЗМС.....
Титов, Лоськов, Мостовой, Веретенников, Овчинников, Тихонов не имели и не имеют званий ЗМС, но смотреть на их футбол было удовольствием!!!
Титов, Лоськов, Мостовой, Веретенников, Овчинников, Тихонов не имели и не имеют званий ЗМС, но смотреть на их футбол было удовольствием!!!
Карпин не был резервным вариантом, но если бы Штефан Кунц дал своё согласие, то главным тренером сборной России был бы тренер-иностранец...
Карпин не был резервным вариантом, но если бы Штефан Кунц дал своё согласие, то главным тренером сборной России был бы тренер-иностранец...
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