Гендиректор «Рубина»: «Никаких денежных предложений по Хвиче у нас нет»

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вчера, 09:08

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос о трансферных предложениях по хавбеку команды .

Что по ситуации с Хвичей? Никаких денежных предложений у нас нет. Он один из самых ярких игроков чемпионата, но предложений конкретных пока нет.

Ранее появлялась информация, что грузинский игрок договорился с одним из топ-клубов Серии А.