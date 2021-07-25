Гендиректор «Рубина»: «Никаких денежных предложений по Хвиче у нас нет»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос о трансферных предложениях по хавбеку команды Хвиче Кварацхелии.
Что по ситуации с Хвичей? Никаких денежных предложений у нас нет. Он один из самых ярких игроков чемпионата, но предложений конкретных пока нет.
Ранее появлялась информация, что грузинский игрок договорился с одним из топ-клубов Серии А.
Почему после аренды Хвичу не подписал Локо? Спасибо агенту, который хотел много денег за откат. Потом Хвича разорвал в одностороннем порядке контракт с Рустави кинув этот клуб и подписал контракт с Рубином.
Сейчас опять какие то мутки. Если уж такой клуб как Милан хотел бы приобрести Хвичу, то они давно бы уже обратились в клуб. Не удивлюсь если агент Хвичи и Рубин кинет.
Почему после аренды Хвичу не подписал Локо? Спасибо агенту, который хотел много денег за откат. Потом Хвича разорвал в одностороннем порядке контракт с Рустави кинув этот клуб и подписал контракт с Рубином.
Сейчас опять какие то мутки. Если уж такой клуб как Милан хотел бы приобрести Хвичу, то они давно бы уже обратились в клуб. Не удивлюсь если агент Хвичи и Рубин кинет.
Хотя для развития надо!
Хотя для развития надо!