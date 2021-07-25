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Гендиректор «Рубина»: «Никаких денежных предложений по Хвиче у нас нет»

вчера, 09:08

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос о трансферных предложениях по хавбеку команды Хвиче Кварацхелии.

Что по ситуации с Хвичей? Никаких денежных предложений у нас нет. Он один из самых ярких игроков чемпионата, но предложений конкретных пока нет.

Ранее появлялась информация, что грузинский игрок договорился с одним из топ-клубов Серии А.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:35
Значит ещё на сезон надо оставлять,дороже продадим когда окрепнет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:04
Ой, сто раз это слышал)) и знаю когда это применяется, когда отскок))
112910415
112910415
вчера в 14:59
слухи сильно преувеличены
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:39
Рубину не надо спешить с его продажей. С его трансфера можно выручить большие деньги. У Хвичи контракт до 2024 года и ему всего 20 лет. Если новый сезон с Рубином отыграет также хорошо плюс покажет себя в еврокубке то цена на него будет только расти.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:42
Все слухи вокруг Хвичи связанны с его агентом.
Почему после аренды Хвичу не подписал Локо? Спасибо агенту, который хотел много денег за откат. Потом Хвича разорвал в одностороннем порядке контракт с Рустави кинув этот клуб и подписал контракт с Рубином.
Сейчас опять какие то мутки. Если уж такой клуб как Милан хотел бы приобрести Хвичу, то они давно бы уже обратились в клуб. Не удивлюсь если агент Хвичи и Рубин кинет.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:23
футбол командная игра. Кто кого съел-Счет на табло!)))))
Gahi
Gahi
вчера в 10:57
Рано или поздно это случится, а пока Хвиче и в Рубине пригодится. Удачи
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:37
Рассказов вчера его проглотил полностью
ДСА
ДСА
вчера в 10:10
Это агент слухи распускает.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:02
Значит очередная уткаа
swed27
swed27
вчера в 09:58
Сам Хвича вроде с Миланом контактирует
1bear
1bear
вчера в 09:55
побольше слухов - это поднимает цену на футболиста !
Levadia
Levadia
вчера в 09:13
Да никуда он пока не уедет,во всяком случае пока.
Хотя для развития надо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:13
Пусть играет где играет!
Cat01
Cat01
вчера в 09:10
Значит будем смотреть
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