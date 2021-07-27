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«Дженоа» хочет подписать Дзаппакосту

27 июля 2021, 11:48

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может вернуться в Италию.

На 29-летнего футболиста претендует «Дженоа». Трансферная стоимость игрока составляет 5 млн евро.

Ранее на Дзаппакосту претендовал другой итальянский клуб.

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azkan
azkan
27 июля в 21:02
Что то про Шомуродова нет новости. Директор Ромы лично хочет видеть.
О реакции Мавра ничего не знаем. Трансфер на 18-20 млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июля в 11:49
У них есть ещё время...
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