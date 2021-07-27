«Дженоа» хочет подписать Дзаппакосту

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может вернуться в Италию.
На 29-летнего футболиста претендует «Дженоа». Трансферная стоимость игрока составляет 5 млн евро.
Ранее на Дзаппакосту претендовал другой итальянский клуб.
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может вернуться в Италию.
На 29-летнего футболиста претендует «Дженоа». Трансферная стоимость игрока составляет 5 млн евро.
Ранее на Дзаппакосту претендовал другой итальянский клуб.
О реакции Мавра ничего не знаем. Трансфер на 18-20 млн.
О реакции Мавра ничего не знаем. Трансфер на 18-20 млн.