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«Спартак» хочет подписать хавбека «Бенфики»

27 июля 2021, 12:42

Полузащитник «Бенфики» Габриэль Аппелт Пирес может продолжить карьеру в России.

Лиссабонцы оценивают своего футболиста в 10 млн евро. На бразильца, который в прошлом году приостанавливал карьеру из-за необычной причины, также претендует «Алавес».

Несколько лет назад слухи связывали Пиреса с другим российским клубом.

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Все комментарии
протон1
протон1
27 июля в 22:48
Надо бы выкупить всю команду до игры..)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июля в 22:39
Главное - не перейти тонкую красную линию в выражениях ! ))
viv
viv
27 июля в 21:04
Бенфика конкурент Спартака в квалификации, так что вряд ли продадут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
27 июля в 19:25
Я не спорю, жалко если тебя забанят, с тобой общаться интересно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июля в 19:04
И не спорь ! ))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июля в 19:04
Вот именно это я и хотел сказать !!! ))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июля в 19:03
Нет ,не прокатит ! Это то же самое ,что сравнивать " взорвалось" и " пи....дануло " ! От какого из этих слов больше эффекта ? Правильно ,от второго ! ))))))))))))))))))))))) Всему своё место !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
27 июля в 18:43
Ты хотел сказать "зашибись" ! Это вполне приличное и приемлемое слово!
mtoc57
mtoc57
27 июля в 18:05
    Шуnя771
    Шуnя771
    27 июля в 17:54
    Это даже не утка, а сплетня...

    Его бесплатно никто не возьмет - проблема со зрением... Здоровья Габриэлю в первую очередь.
    санек002
    санек002 ответ Caniggia (раскрыть)
    27 июля в 17:50
    А НАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ!
    YVG
    YVG
    27 июля в 17:45
    Лучший вариант для спартака.
    dok66
    dok66
    27 июля в 16:03
    Паралич отводящего нерва не лечится быстро , да и рецидив вполне возможен . Пускай доигрывает свой футбольный век в Бенфике .
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Дима Логинов (раскрыть)
    27 июля в 15:45
    У нас есть зрячий ( Мелкадзе ) . Но вот в ворота не попадает ! ))))))))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Comentarios (раскрыть)
    27 июля в 15:44
    Пусть "нормально" будет у вас ,а у нас должно быть " зае......ись " !!!! )))))))))))))))
    ermak6848
    ermak6848
    27 июля в 15:12
    Желание и мысль ПРАВИЛЬНОЕ
    Caniggia
    Caniggia
    27 июля в 14:16
    Чувствую, в Спартаке будет португало-бразильская диаспора.
    Comentarios
    Comentarios
    27 июля в 14:12, ред.
    В полузащите спартачей точно все нормально. Нахрена он им
    makkie
    makkie
    27 июля в 14:10
    НЕТ!

    Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Бенфики» Габриэла.

    «Информация об интересе к Габриэлу не соответствует действительности», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом
    swed27
    swed27
    27 июля в 13:59
    Надо успеть до 4 августа
    blitz
    blitz
    27 июля в 13:40
    Федун решил перед квалификацией ослабить Бенфику?
    альсато
    альсато
    27 июля в 13:35
    Федунчик, перед 3-ем отборочным, делает ход конем)))))
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    27 июля в 13:31
    Решили ослабить соперника)))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    27 июля в 13:30
      berda2003
      berda2003
      27 июля в 13:30
      понеслась: теперь спартак будет бразило-португальский...
      Beekeeper
      Beekeeper
      27 июля в 13:29
      Ну правильно, как раз с ними играть, нужно ослабить конкурента ))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      27 июля в 13:04
      Пусть пробуют
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      27 июля в 12:55
      Спартак хочет подписать слепого. Так-то да, именно его и не хватает москвичам чтобы моменты реализовывать.
      Союзник противников
      Союзник противников
      27 июля в 12:49
      Млять,и тут(как в Локо) ФЦП "Программа трудоустройства соотечественников"! Те из Германландии будут всех пристраивать,с тут-из Португезландии.И все конфиденты в восторге.Ладно хоть Васька своих бездарей пристраивать будет,ибо не успел в Нидер-голландии пустить корни.
      drug01
      drug01
      27 июля в 12:48
      Это хороший вариант
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