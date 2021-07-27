«Спартак» хочет подписать хавбека «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Габриэль Аппелт Пирес может продолжить карьеру в России.
Лиссабонцы оценивают своего футболиста в 10 млн евро. На бразильца, который в прошлом году приостанавливал карьеру из-за необычной причины, также претендует «Алавес».
Несколько лет назад слухи связывали Пиреса с другим российским клубом.
занавес.......
занавес.......
Его бесплатно никто не возьмет - проблема со зрением... Здоровья Габриэлю в первую очередь.
Его бесплатно никто не возьмет - проблема со зрением... Здоровья Габриэлю в первую очередь.
Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Бенфики» Габриэла.
«Информация об интересе к Габриэлу не соответствует действительности», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом
Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Бенфики» Габриэла.
«Информация об интересе к Габриэлу не соответствует действительности», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом
Ананист или гей ?
Так в Спартаке половина таких.
Ананист или гей ?
Так в Спартаке половина таких.