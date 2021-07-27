«Спартак» хочет подписать хавбека «Бенфики»

1627378957

27 июля 2021, 12:42

Полузащитник «Бенфики» может продолжить карьеру в России.

Лиссабонцы оценивают своего футболиста в 10 млн евро. На бразильца, который в прошлом году приостанавливал карьеру из-за необычной причины, также претендует «Алавес».

Несколько лет назад слухи связывали Пиреса с другим российским клубом.