Вернер не хочет уходить из «Челси»

Форвард «Челси» Тимо Вернер не намерен уходить из клуба этим летом, пишет Sport1.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии», но теперь эта информация была опровергнута. Контракт немца рассчитан до лета 2025 года.
Ранее нападающим интересовались топ-клубы Испании.
Ну или сходить в бабке на процедуры)
Надеюсь он исправится и регулярно будет ложить мячи.
Ну или сходить в бабке на процедуры)
Надеюсь он исправится и регулярно будет ложить мячи.
А разговоры про Холанда остаются только разговорами .
А разговоры про Холанда остаются только разговорами .
Только пришёл, контракт до 2025 года , какой уходить !!?
Только пришёл, контракт до 2025 года , какой уходить !!?