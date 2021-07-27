Вернер не хочет уходить из «Челси»

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27 июля 2021, 14:52

Форвард «Челси» не намерен уходить из клуба этим летом, пишет Sport1.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии», но теперь эта информация была опровергнута. Контракт немца рассчитан до лета 2025 года.

Ранее нападающим интересовались топ-клубы Испании.