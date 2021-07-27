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Вернер не хочет уходить из «Челси»

27 июля 2021, 14:52

Форвард «Челси» Тимо Вернер не намерен уходить из клуба этим летом, пишет Sport1.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии», но теперь эта информация была опровергнута. Контракт немца рассчитан до лета 2025 года.

Ранее нападающим интересовались топ-клубы Испании.

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Все комментарии
протон1
протон1
27 июля в 23:00
Для первого сезона у него вполне нормальная стата. Еще прибавит и будет огонь!но по поводу Тимо хочется,чтобы он стрельнул в Челси
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июля в 19:08
Выписать ему штраф и всеобщее презрение
azkan
azkan
27 июля в 17:03
И правильно делает. Ему работать и работать над завершением моментов.
Ну или сходить в бабке на процедуры)
Надеюсь он исправится и регулярно будет ложить мячи.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
27 июля в 16:09
Посмотрим!
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
27 июля в 16:01
В безумие Абрамовича вообще не верю !!! )
А разговоры про Холанда остаются только разговорами .
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
27 июля в 15:57
Если учитывать интерес Челси к Холланду то все могет быть)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
27 июля в 15:27
Сплетни, слухи. Агенты работают.
Ironigor
Ironigor
27 июля в 15:12
А кто вообще придумывает такие новости???
Только пришёл, контракт до 2025 года , какой уходить !!?
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июля в 14:58
Так ведь только зашел, и погостить толком то не успел.
f6f8pfzd4r66
f6f8pfzd4r66
27 июля в 14:53
И в Челси не плохо играется.
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