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Премиальным спонсором «Динамо» стала золотодобывающая компания

вчера, 16:14

«Динамо» объявило о заключении нового спонсорского соглашения.

«Футбольный клуб „Динамо“ и Highland Gold подписали соглашение, в рамках которого золотодобывающая компания выступит премиальным спонсором клуба в сезоне-2021/22.

В рамках контракта предполагается проведение совместных акций, социальных мероприятий, интеграция в клубные медиа и многое другое.

Highland Gold — производитель золота с надёжной репутацией, управляющий активами мирового класса, расположенными в России. Среди них проекты по добыче, освоению и геологоразведке. Деятельность компании сосредоточена в Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях и Чукотском автономном округе России», — говорится в заявлении «Динамо».

Также недавно «Динамо» представило новую форму на сезон-2021/22.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:03
Каждый спонсор титульный или премиальный, кому как нравится, вкладывая денежные средства в любой футбольный клуб, для себя понимает, что рассчитывать на дивиденды бесполезно, зато он гарантированно проводит за счёт клуба рекламную компанию своего бренда. Могу с уверенностью сказать ,что абсолютное большинство футбольных болельщиков до сегодняшнего дня никогда не слышало о существовании этой компании, а теперь благодаря Динамо её название будет на виду у многих зрителей как на стадионах. так и во время телевизионных трансляций, при чём не только у нас в стране, но за рубежом, потому как трансляции матчей РПЛ проходят не только в России. И это касается не только фк Динамо и Highland Gold, но и других команд, особенно в регионах и их спонсоров и чем больше будет случаев такого сотрудничества, тем известнее будут спонсоры, а клубам легче выживать в такое непростое время.
протон1
протон1
вчера в 18:20
теперь динамо называть ювелирами
bashnat013
bashnat013
вчера в 17:19
То есть у компании есть левак от государства это вообще как нормально
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 17:15
Менты в золоте....
Как это символично! :)))
drug01
drug01
вчера в 17:14
Повезло Динамо!!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:03
Станет ли Динамо золотодобывающей командой?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:39
Отличный спонсор!
Зовите меня - Хозяин
Зовите меня - Хозяин
вчера в 16:33
Не будут играть - на рудники)
112910415
112910415
вчера в 16:32
И это заявка на золотые медали, однозначно! )
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:26
Теперь дела пойдут!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:23
А работает в этой компании хоть один русский?
beefs
beefs
вчера в 16:15
хорошая компания, где такие находяться..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:15
могут у них попросить золотые медали)
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