Премиальным спонсором «Динамо» стала золотодобывающая компания

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вчера, 16:14

«Динамо» объявило о заключении нового спонсорского соглашения.

«Футбольный клуб „Динамо“ и Highland Gold подписали соглашение, в рамках которого золотодобывающая компания выступит премиальным спонсором клуба в сезоне-2021/22.

В рамках контракта предполагается проведение совместных акций, социальных мероприятий, интеграция в клубные медиа и многое другое.

Highland Gold — производитель золота с надёжной репутацией, управляющий активами мирового класса, расположенными в России. Среди них проекты по добыче, освоению и геологоразведке. Деятельность компании сосредоточена в Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях и Чукотском автономном округе России», — говорится в заявлении «Динамо».

Также недавно «Динамо» представило новую форму на сезон-2021/22.