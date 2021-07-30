Спонсором «Наполи» может стать одна из крупнейших компаний в мире

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вчера, 15:09

Repubblica сообщает, что у «Наполи» может появиться новый спонсор.

Одна из крупнейших компаний мира Amazon готова заключить сотрудничество с итальянской командой. Однако Amazon не станет титульным спонсором неаполитанцев, вероятнее всего, логотип фирмы появится на рукаве футболки «Наполи».

Недавно также сообщалось, что известный дом моды может стать новым техническим спонсором «Наполи».