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Спонсором «Наполи» может стать одна из крупнейших компаний в мире

вчера, 15:09

Repubblica сообщает, что у «Наполи» может появиться новый спонсор.

Одна из крупнейших компаний мира Amazon готова заключить сотрудничество с итальянской командой. Однако Amazon не станет титульным спонсором неаполитанцев, вероятнее всего, логотип фирмы появится на рукаве футболки «Наполи».

Недавно также сообщалось, что известный дом моды может стать новым техническим спонсором «Наполи».

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Наполи
Перевод с calciomercato.com
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протон1
протон1
вчера в 19:07
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mihaluch
mihaluch
вчера в 15:22
Да с такими спонсорами как не стать чемпионом.
Ekkimukk
Ekkimukk ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:17
исправлено
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:15
Спонсором «Наполи» может стать одна из крупнейших кампаний в мире
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271391/napoli

наверно все-таки кОмпаний
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:13
Очень здорово, если конечно это получится !!!
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