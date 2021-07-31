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Фанаты «Локомотива» — руководству: «Нас информационно бомбят, а вы молчите»

вчера, 23:53

Иван Крылов, представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South, отреагировал на ситуацию, которая происходит в клубе.

Не говорю про тот цирк, который был на так называемой встрече с болельщиками. Если кто-то её не смотрел, очень рекомендую: это шапито-шоу на 25 минут с 4 вопросами, присланными по интернету. Поведение ведущего было очень смешным и странным — клуб повел себя очень непрофессионально.

Сейчас мы видим продолжение этого цирка. Мы видим, как клуб думает: «Пообещали, прошло время — можно ничего из обещанного не выполнять. Чего там, болельщиков-то у „Локомотива“ немного». С нами не делятся никакой информацией: мы видим, как клуб делает, но не видим, как он думает. А делает он так, что нам становится стыдно. Как-то нам «везёт» на руководителей. Разговоров формата «вы здесь ничего не решаете» больше нет, но это переродилось во что-то другое.

Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к руководству клуба: «Давайте еще раз встретимся и поговорим — например о том, как вы соблюдаете данные обещания. Где открытость, прозрачность и внятные заявления на официальном сайте? Где ваша реакция по постоянным слухам, которые сейчас идут? Нас в очередной раз информационно бомбят, а дорогой клуб молчит. Скажите, что происходит? Давайте встретимся еще раз и поговорим — красиво, под камеры.

Напомним, что перед дерби с ЦСКА появилась информация о том, что „Локомотив“ может продать лидеров команды.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:49
Вы даже на стадионе больше не нужны, вот где цирк
112910415
112910415
сегодня в 09:01
боссы знают, что деньги любят тишину (
ДСА
ДСА
сегодня в 07:39
Нужно показать большую долю руководству.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:38, ред.
Подпишусь под словами
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:35
Они просто не знают, что делать
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:27
Посмотрим!Не хотелось бы!
ABir
ABir
сегодня в 01:45
Кто раскачивает вагон
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:25
Смотря как на это посмотреть. С одной стороны плохо, что клуб пока молчит, но думаю, что скоро будет заявление.
В клуб пришёл Ральф Рангник, а это значит стоит ожидать избавление от балласта и открывании новых игроков (звёзд). Он это умеет делать.
Пока на выход только один Крыховяк, но это очень умно. Гжегош после первого фееричного сезона прилично сдал, а на Евро так вообще подвёл Польшу. У него контракт ещё год и большая зарплата, а играет слабо. Если раньше у меня была уверенность в нём, то весной лучше бы он оставался в запасе, чем играл.
Другое дело слухи о Баринове и Миранчуке. Но думаю Дмитрий вряд ли уйдёт, а Антону надо форму набрать, после травмы он пока никакой.
Так, что нам остаётся только ждать и наблюдать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:06
Муть какая то в Локо творится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:03
Да нормально всё будет..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
Наверное это комуто выгодно!
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