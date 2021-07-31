Фанаты «Локомотива» — руководству: «Нас информационно бомбят, а вы молчите»

Иван Крылов, представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South, отреагировал на ситуацию, которая происходит в клубе.

Не говорю про тот цирк, который был на так называемой встрече с болельщиками. Если кто-то её не смотрел, очень рекомендую: это шапито-шоу на 25 минут с 4 вопросами, присланными по интернету. Поведение ведущего было очень смешным и странным — клуб повел себя очень непрофессионально.

Сейчас мы видим продолжение этого цирка. Мы видим, как клуб думает: «Пообещали, прошло время — можно ничего из обещанного не выполнять. Чего там, болельщиков-то у „Локомотива“ немного». С нами не делятся никакой информацией: мы видим, как клуб делает, но не видим, как он думает. А делает он так, что нам становится стыдно. Как-то нам «везёт» на руководителей. Разговоров формата «вы здесь ничего не решаете» больше нет, но это переродилось во что-то другое.

Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к руководству клуба: «Давайте еще раз встретимся и поговорим — например о том, как вы соблюдаете данные обещания. Где открытость, прозрачность и внятные заявления на официальном сайте? Где ваша реакция по постоянным слухам, которые сейчас идут? Нас в очередной раз информационно бомбят, а дорогой клуб молчит. Скажите, что происходит? Давайте встретимся еще раз и поговорим — красиво, под камеры.