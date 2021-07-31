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Болельщики «Локомотива» покинули трибуны перед матчем с ЦСКА

вчера, 20:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

ЦСКА встречается с «Локомотивом» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Перед началом игры болельщики «железнодорожников» покинули трибуны, однако после вернулись на свои места. Скорее всего, данная акция связана с тем, что руководство «Локомотива» собирается устроить распродажу футболистов клуба.

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протон1
протон1
сегодня в 00:58
Когда протестуешь, но потом вспомнил, что заплатил за билет
311
311
вчера в 21:03
Вернулись и поняли, что футболистам на94!)
112910415
112910415
вчера в 20:37
боссам Локо демонстрации по барабану
Legend 6
Legend 6
вчера в 20:30
    Hitmans Manager
    Hitmans Manager
    вчера в 20:27
      Maksat Karanov
      Maksat Karanov
      вчера в 20:13
      Господа админы,
      За какой именно комментарий мне сейчас жёлтую показали (флуд)????
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