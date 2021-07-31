Болельщики «Локомотива» покинули трибуны перед матчем с ЦСКА

ЦСКА встречается с «Локомотивом» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
Перед началом игры болельщики «железнодорожников» покинули трибуны, однако после вернулись на свои места. Скорее всего, данная акция связана с тем, что руководство «Локомотива» собирается устроить распродажу футболистов клуба.
Ушли с трибун, но потом поняли что билет тоже денег стоит и решили вернуться.
Ушли с трибун, но потом поняли что билет тоже денег стоит и решили вернуться.
За какой именно комментарий мне сейчас жёлтую показали (флуд)????
За какой именно комментарий мне сейчас жёлтую показали (флуд)????