Болельщики «Локомотива» покинули трибуны перед матчем с ЦСКА

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вчера, 20:10

ЦСКА встречается с «Локомотивом» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Перед началом игры болельщики «железнодорожников» покинули трибуны, однако после вернулись на свои места. Скорее всего, данная акция связана с тем, что руководство «Локомотива» собирается устроить распродажу футболистов клуба.