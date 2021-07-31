Бистрович: «Всегда есть вероятность ухода, но я хотел бы остаться в ЦСКА»

Полузащитник Кристиян Бистрович прокомментировал слухи о том, что он может покинуть ЦСКА этим летом.
Всегда есть вероятность ухода. Ещё целый месяц остается до закрытия трансферного окна. Но я хотел бы остаться в ЦСКА.
Интерес к Бистровичу проявляет команда из Англии.
Давай обсудим игру цска, выскажи свое мнение, дай развёрнутый анализ.
Интересно тебя послушать )))
Давай обсудим игру цска, выскажи свое мнение, дай развёрнутый анализ.
Интересно тебя послушать )))
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За текущ. месяц: 16102 (45)
ВЫИГРАНО ЗА МЕСЯЦ - 15180