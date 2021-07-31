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Бистрович: «Всегда есть вероятность ухода, но я хотел бы остаться в ЦСКА»

вчера, 22:56

Полузащитник Кристиян Бистрович прокомментировал слухи о том, что он может покинуть ЦСКА этим летом.

Всегда есть вероятность ухода. Ещё целый месяц остается до закрытия трансферного окна. Но я хотел бы остаться в ЦСКА.

Интерес к Бистровичу проявляет команда из Англии.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:25
Эй, ты куда вчера пропал то?
Давай обсудим игру цска, выскажи свое мнение, дай развёрнутый анализ.
Интересно тебя послушать )))
makkie
makkie ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 11:25
... с левого штрафного )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:10
Бистровичу надо дать больше игрового времени, он нормально вписывается в состав.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:02
Гол сегодня забил просто шедевральный....
berda2003
berda2003
вчера в 23:06
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