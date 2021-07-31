Бистрович: «Всегда есть вероятность ухода, но я хотел бы остаться в ЦСКА»

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вчера, 22:56

Полузащитник прокомментировал слухи о том, что он может покинуть ЦСКА этим летом.

Всегда есть вероятность ухода. Ещё целый месяц остается до закрытия трансферного окна. Но я хотел бы остаться в ЦСКА .

Интерес к Бистровичу проявляет команда из Англии.