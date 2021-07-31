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Масалитин: «ЦСКА будет бороться за пятое-шестое место в РПЛ»

вчера, 23:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение «армейцев» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:2).

Понятно, что команды пока разыгрываются. Из-за этого игра не очень-то и смотрелась, ЦСКА до второго гола и замен только оборонялся, может, рассчитывал на контратаки, стандарты. Один стандарт сработал. В этой игре у «Локомотива» хорошо смотрелись все опасные моменты, связанные со штрафными и угловыми. ЦСКА предпринял попытку перевернуть игру, сделав замены, что-то удалось: были моменты у Чалова, Дзагоева. Где-то «Локомотиву» в матче повезло больше.

Вчера похожий пенальти поставили «Спартаку», а ЦСКА сегодня — нет. Может, Заболотный вывалился бы один на один, но одиннадцатиметрового не было. Моменты трактуются по-разному. ЦСКА впереди применяет тактику, которая не приносит результата: ни Чалова вторую игру не видим, ни Ахметова. За всё время было два-три эпизода, где они сыграли хорошо, но это мало для крайних вингеров, которых используют в нападении. Как только Чалов попадает в штрафную, начинает чувствовать себя как рыба в воде. Это его конёк, сильная сторона. Сильные стороны Тикнизяна — обводка во фланг и передачи.

Не знаю, почему ЦСКА использует такую тактику, может, её пересмотрят, будут играть 4-4-2. Федя Чалов — лучший бомбардир чемпионата, а его используют где-то с краю. Когда начнут менять тактики, пройдёт уже половина сезона, будут менять не только систему, но и тренера. Игра невнятная, неизвестно, что ждать в следующем туре. Если что-то поменяется, может, будут очки. Не зря же в тренерский штаб ввели Бабаяна, я даже не слышал такого. В ЦСКА идут непонятные движения, возможно, внутри им всё ясно. На сегодняшний день, если и будут бороться, то за пятое-шестое место в лучшем случае. И это будет хорошо.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признал, что его команда не заслуживала победы в матче с «Локомотивом».

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oFANATo
oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:41
Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 15 (4)

Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)

Во втором тайме с выходом на поле Влашича, Дзагоева,Эджуке, Кучаева удалось изменить игру уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация такое бывает.
Локо просто больше повезло.!!
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:24
С чего лично тебя и поздравляю!
Теперь 6-7 места забронированы за цска, вот и отдувайтесь сами.
С нетерпением жду дерби всея Руси!
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Strashniy (раскрыть)
сегодня в 11:18
А почему не Чалова ? Такое же 73о.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:59
К этому всё шло последние четыре года.Витя успешно слинял,оставив новоявленных руководителей в растерянности и метаниях. Блин,ну назовите хоть одно достижение Орешкина на любом посту! Министр-никакой,советЧик-аналогично,но все думают,что руководить любым коллективом-удел менагера-универсал."Чем выше лезет обезьяна,тем лучше виден её зад",как гласит "африканская народная поговорка".
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 09:56
Ну Орешкин, идёт по пути Федуна, что тренер не нужен, вот и результаты...
112910415
112910415
сегодня в 08:58
тренер нужен, нельзя без тренера
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:53
С такой игрой займём любимое место спартака, седьмое.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:38
Это даже оптимистичный прогноз.
Strashniy
Strashniy
сегодня в 06:18
Еще одного Заболотного и можно в пердив.
YVG
YVG
сегодня в 05:34
Скорее будут бороться за выживание, и тренер к этому, и Чалов с Заболотным.
Байкал-38
Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:55
Весной уже посчитали 6 место, следующей может быть хуже, то есть ниже.
протон1
протон1
сегодня в 00:50
ставлю что 6 -е место могут взять . в лучшем случае с таким физруком. а так 7-е место ... угробили такой клуб . пока есть бабаевы клубу нету дороги в светлове будущее
Gorasul
Gorasul
сегодня в 00:25
После "Федя Чалов — лучший бомбардир чемпионата, а его используют где-то с краю." не то, что можно не читать, а нужно срочно вызывать скорую и психбольницу!
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:59
Цыплят по осени считают....а в случае РПЛ по весне.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:49
Федя Чалов — лучший бомбардир чемпионата...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271640/masalitin-valeriy

В каком чемпионате помимо РПЛ участвует деградант Чалов? Масалитин потерял реальность?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 23:34
"пока разыгрываются" ), смешно, кто-то разыгрывается, а кто-то уже наверх пролез, как Слуцкий например, тихо, без шума, а наверх пролез и игра поставлена уже, вот так-то, Масалитин
makkie
makkie
вчера в 23:30
Похоже, и Ганчаренко, и Слуцкий окажутся выше цска в таблице.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28
Это в самом лучшем случае.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:26
С такой игрой и в восьмерку можно не попасть.
particular
particular
вчера в 23:17
При отсутствии созидания и нацеленности на ворота, сложно говорить о борьбе, вообще... Мучительная иноходь...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:14
7-8, Ганчаренко посмеется над ними
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