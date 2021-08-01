Смолов: «Очень важно было победить»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу над ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ.
Это дерби. Я думаю, что излишни остальные комментарии. Очень важно было победить. Играли на выезде. ЦСКА — это ЦСКА, вне зависимости от того, насколько у них изменяется состав. В конце матча они перехватили инициативу. У нас — вторая подряд волевая победа на старте сезона. Это говорит о том, что мы как команда прибавили.
Большое спасибо тем, кто пришел поддержать, у кого такая возможность была. Мы после матча подошли, поблагодарили. Это наша общая победа. И, надеюсь, что в ближайшем домашнем матче ограничения отменят и мы будем побеждать и радоваться вместе.
1 августа — День железнодорожника. Все те, кто причастны к РЖД, кто болеет за футбольный клуб «Локомотив», — это победа и для них!
Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.
По ходу матча бала полная уверенность в победе, даже не смотря на случайный гол армейцев.
Обычно так играют лидеры с аутсайдерами. ЦСКА надеялся только на случайный гол и "автобус" в штрафной. Первое получилось, но вот отстоять хотя бы одно очко не получилось. Разница в классе команд на сегодня большая. Ну, а с такой тактикой ЦСКА может спокойно оккупировать второй десяток.
По ходу матча бала полная уверенность в победе, даже не смотря на случайный гол армейцев.
Обычно так играют лидеры с аутсайдерами. ЦСКА надеялся только на случайный гол и "автобус" в штрафной. Первое получилось, но вот отстоять хотя бы одно очко не получилось. Разница в классе команд на сегодня большая. Ну, а с такой тактикой ЦСКА может спокойно оккупировать второй десяток.