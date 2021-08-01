ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Смолов: «Очень важно было победить»

01 августа 2021, 09:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу над ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ.

Это дерби. Я думаю, что излишни остальные комментарии. Очень важно было победить. Играли на выезде. ЦСКА — это ЦСКА, вне зависимости от того, насколько у них изменяется состав. В конце матча они перехватили инициативу. У нас — вторая подряд волевая победа на старте сезона. Это говорит о том, что мы как команда прибавили.

Большое спасибо тем, кто пришел поддержать, у кого такая возможность была. Мы после матча подошли, поблагодарили. Это наша общая победа. И, надеюсь, что в ближайшем домашнем матче ограничения отменят и мы будем побеждать и радоваться вместе.

1 августа — День железнодорожника. Все те, кто причастны к РЖД, кто болеет за футбольный клуб «Локомотив», — это победа и для них!

Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.

Все новости
Комличенко: «Жалко, что так мало поработал с Карпиным»
Сегодня, 00:05 Комментарии5
Федотов — о матче с «Ахматом»: «„Сочи“ заслуженно взял три очка»
Вчера, 23:24 Комментарии5
«У нас очень много новичков в команде». Талалаев после поражения от «Сочи»
Вчера, 23:18 Комментарии4
«Вы нас ругали часто, но любили». Глебов попрощался с Карпиным
Вчера, 22:42 ФотоКомментарии10
Мостовой — о Карпине: «Не справился со стрессом совмещения за две недели»
Вчера, 22:31 Комментарии9
Сёмин прокомментировал решение Карпина покинуть «Ростов» ради сборной
Вчера, 21:34 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
01 августа в 18:07
Федор и забил, и отбирал. Блеск!
Любoмир
Любoмир
01 августа в 13:50
Ну что, молодцы что победили
berda2003
berda2003
01 августа в 11:25
пиррова победа - у цска пока нет тренера....
drug01
drug01
01 августа в 11:23
ТЫ прав Фёдор
Брулин
Брулин
01 августа в 10:46
Миллионер посвятил победу проводницам, машинистам) вот это радость для них))
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 10:39
Руй Витория разберет этот паровоз на косточки
2p449k6eq3vy
2p449k6eq3vy
01 августа в 10:32
Важно всегда побеждать.
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 10:16
Всех с победой, всех с праздником!!!
По ходу матча бала полная уверенность в победе, даже не смотря на случайный гол армейцев.
Обычно так играют лидеры с аутсайдерами. ЦСКА надеялся только на случайный гол и "автобус" в штрафной. Первое получилось, но вот отстоять хотя бы одно очко не получилось. Разница в классе команд на сегодня большая. Ну, а с такой тактикой ЦСКА может спокойно оккупировать второй десяток.
112910415
112910415
01 августа в 10:08
тренер у вас толковый !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 10:00
Жаль что мы опять нечего не можем!
beefs
beefs
01 августа в 09:51
победа всегда важна и приятна (так держать)...
mihaluch
mihaluch
01 августа в 09:45
К Дню железнодорожника победа всегда в радость.
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 09:27
Победить всегда важно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100