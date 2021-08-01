Смолов: «Очень важно было победить»

Форвард «Локомотива» прокомментировал победу над ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ .

Это дерби. Я думаю, что излишни остальные комментарии. Очень важно было победить. Играли на выезде. ЦСКА — это ЦСКА , вне зависимости от того, насколько у них изменяется состав. В конце матча они перехватили инициативу. У нас — вторая подряд волевая победа на старте сезона. Это говорит о том, что мы как команда прибавили.

Большое спасибо тем, кто пришел поддержать, у кого такая возможность была. Мы после матча подошли, поблагодарили. Это наша общая победа. И, надеюсь, что в ближайшем домашнем матче ограничения отменят и мы будем побеждать и радоваться вместе.