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Наумов: «„Локомотив“, если не на голову, но на полголовы был сильнее ЦСКА»

сегодня, 00:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мне показалось, что «Локомотив», если не на голову, но на полголовы точно был сильнее ЦСКА. Выглядел «Локо» более организованно, контроль мяча у «железнодорожников» на удивление хорош был, и каждый игрок четко знал, что ему делать на поле. Прекрасно выглядит Смолов, Жемалетдинов хорош. Единственный, кто у «Локомотива» частенько выпадал из игры [по 10-15 минут видно не было], это Камано. Думаю, что, если он не усилит свою игру, его место будет занимать Антон Миранчук. Радует, что Зе Луиш поправился. Новобранец Едвай — очень хороший защитник. Он должен вписаться в команду. Ну а ЦСКА, конечно, выглядит как-то бледно, вяло. «Армейцы» будто бы под нагрузками еще остаются. И рост мастерства Чалова, Облякова, Ахметова как-то остановился.

Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:38
Ха.......эксперты прогнозируют что Зенит не выйдет опять из группы ЛЧ.....вот и посмотрим чьи эксперты будут правы.))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:35
Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 15 (4)

Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)

Во втором тайме с выходом на поле Влашича, Дзагоева,Эджуке, Кучаева удалось изменить игру уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация такое бывает. Локо просто больше повезло.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:42
Армейцам ещё судьи три очка подарили в первом матче, а то бы все хуже было
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 10:08
К сожалению, мы очень много позволили локо, сами при этом ничего не сделав для победы.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:06
Деповцы играли в крайне середняцкий,но организованный структурно футбол,имея тренера такого же уровня.ЦСКА до 70-й минуты зарабатывал одно очко,да и после этой минуты и массированных замен меня его игра ничем не впечатлила-хаос и истерика,помноженная на стремление отыграться.У экрана телевизора(за исключением пары-тройки нестандартных ходов)все действия предсказуемы и "логичны" для недотренера,игравшего(пусть и успешно) всю жизнь по схеме "Лёша-Серёга-Вася",которую не смог выжечь ни Витёк(или не хотел),а Олич только попытался и получил отлуп. ЦСКА превратился в крепкого стоимостью состава середняка,с постоянными претензиями на "еврокубки".
Брулин
Брулин
сегодня в 09:40
Наумов о распродаже в «Локо»: «Николич взбрыкнет и уйдет, если он себя уважает. Что это за отношение к специалисту?»
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 09:30
Хоть Березуцкий и заявил, став гл. тренером: "ЦСКА будет играть в современный и атакующий футбол. В первую очередь это тот футбол, который будет приносить результат. Тот футбол, который подходит именно для нашей команды, наших футболистов. Я не очень люблю, когда говорят: «надо играть как «Барселона», «надо играть как «Манчестер Сити». Ключевой вопрос в том, что у нас есть великолепный подбор игроков, но мы — команда ЦСКА, и мы будем играть в свой футбол, естественно, атакующий, который будет приносить результат."
Но по первым играм армейцев не скажешь, что они играют в атаку.
112910415
112910415
сегодня в 09:10
у Локомотива есть тренер !
particular
particular
сегодня в 08:34, ред.
Это ЦСКА проявляет излишнюю осторожность слабость... Тренер-защитник, вряд ли станет затейником урагана атак и всплеска результативности...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:03
Берёза, как тренер, пока никакой. ЦСКА в этом сезоне будет середняком, 8-10 место и это нормально.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:40
По составу армейцы не слабее Локо а вот тренерский штаб явно уступает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:06, ред.
Только у "Локомотива" все эти непонятки с распродажами:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:45
Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.

Думаю не только в Лигу чемпионов, а и в оставшиеся 2 турнира не попадут...
Strashniy
Strashniy
сегодня в 05:32
В цска есть скрытая сила - Заболотный.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:30
У ЦСКА большие проблемы - Березуцкий их усугубит
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:49
Все в сыкливой стратегии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:41
Стартовый состав ЦСКА показал , что кое кому пора сесть на лавку ...и это в лучшем случае.
swed27
swed27
сегодня в 04:30
Все-таи зря кони Олича выгнали
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:48
На пол шишечки так сказать
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:13
Заслуженно буксы победили.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:37, ред.
Березуцкий перед началом матча вывисел белый флаг и капитулировал !!!)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:49
ЦСКА не отошёл от нагрузок? Сомнительно.
djo11
djo11
сегодня в 01:30
как кю-ли эти тупорылые "спецы" ведь все видели что локо никакой и что тупорылый березуцкий отдал им игру, да выйди сразу играть как после 1-2 от локомотива бы ничего не осталось, это ублюдок тренеришко почему то им дал команду стоять и смотреть как локо играет, ведь до 2-го гола даже мяч не пытались отнять, а только смотрели
протон1
протон1
сегодня в 00:45
Березуцкий - это похороны. Так бездарно сделать заявку на игру. Отдать 70 минут матча сопернику и потом пытаться что- то сделать. Похоже он прогуливал, когда учился на тренера
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:42, ред.
Даже после пропущенного гола (из-за спорного штрафного) не покидала уверенность, что Локо дожмёт ЦСКА.
Если не смотреть на названия команд, а только на игру, то складывалось впечатление, что играет один из лидеров чемпионата с одним из аутсайдеров, но максимум с середняком.
Скорее всего так оно и будет!
Да и рост Чалова уже давно остановился и скорее всего деградация идёт полным ходом, ну и Ахметов с Обляковым заразились этим. Я теперь больше стал понимать Влашича, почему он пытается сбежать. С такими партнёрами можно похоронить карьеру.
Ну, а как смеялся Мухин убирая "паровоз" перед матчем... Во время матча его лицо больше напоминало ... Клоун!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:39
Осенью по головам будем считать. Удачи
протон1
протон1
сегодня в 00:38
Где то сейчас смеется Гончаренко....ЦСКА - мертвый. этот клуб по уровню - 8-9 в лиге)
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