Наумов: «„Локомотив“, если не на голову, но на полголовы был сильнее ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мне показалось, что «Локомотив», если не на голову, но на полголовы точно был сильнее ЦСКА . Выглядел «Локо» более организованно, контроль мяча у «железнодорожников» на удивление хорош был, и каждый игрок четко знал, что ему делать на поле. Прекрасно выглядит Смолов, Жемалетдинов хорош. Единственный, кто у «Локомотива» частенько выпадал из игры [по 10-15 минут видно не было], это Камано. Думаю, что, если он не усилит свою игру, его место будет занимать Антон Миранчук. Радует, что Зе Луиш поправился. Новобранец Едвай — очень хороший защитник. Он должен вписаться в команду. Ну а ЦСКА , конечно, выглядит как-то бледно, вяло. «Армейцы» будто бы под нагрузками еще остаются. И рост мастерства Чалова, Облякова, Ахметова как-то остановился.