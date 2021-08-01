Наумов: «„Локомотив“, если не на голову, но на полголовы был сильнее ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мне показалось, что «Локомотив», если не на голову, но на полголовы точно был сильнее ЦСКА. Выглядел «Локо» более организованно, контроль мяча у «железнодорожников» на удивление хорош был, и каждый игрок четко знал, что ему делать на поле. Прекрасно выглядит Смолов, Жемалетдинов хорош. Единственный, кто у «Локомотива» частенько выпадал из игры [по 10-15 минут видно не было], это Камано. Думаю, что, если он не усилит свою игру, его место будет занимать Антон Миранчук. Радует, что Зе Луиш поправился. Новобранец Едвай — очень хороший защитник. Он должен вписаться в команду. Ну а ЦСКА, конечно, выглядит как-то бледно, вяло. «Армейцы» будто бы под нагрузками еще остаются. И рост мастерства Чалова, Облякова, Ахметова как-то остановился.
Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.
Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)
Во втором тайме с выходом на поле Влашича, Дзагоева,Эджуке, Кучаева удалось изменить игру уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация такое бывает. Локо просто больше повезло.
Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)
Во втором тайме с выходом на поле Влашича, Дзагоева,Эджуке, Кучаева удалось изменить игру уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация такое бывает. Локо просто больше повезло.
Но по первым играм армейцев не скажешь, что они играют в атаку.
Но по первым играм армейцев не скажешь, что они играют в атаку.
Думаю не только в Лигу чемпионов, а и в оставшиеся 2 турнира не попадут...
Думаю не только в Лигу чемпионов, а и в оставшиеся 2 турнира не попадут...
Если не смотреть на названия команд, а только на игру, то складывалось впечатление, что играет один из лидеров чемпионата с одним из аутсайдеров, но максимум с середняком.
Скорее всего так оно и будет!
Да и рост Чалова уже давно остановился и скорее всего деградация идёт полным ходом, ну и Ахметов с Обляковым заразились этим. Я теперь больше стал понимать Влашича, почему он пытается сбежать. С такими партнёрами можно похоронить карьеру.
Ну, а как смеялся Мухин убирая "паровоз" перед матчем... Во время матча его лицо больше напоминало ... Клоун!!!
Если не смотреть на названия команд, а только на игру, то складывалось впечатление, что играет один из лидеров чемпионата с одним из аутсайдеров, но максимум с середняком.
Скорее всего так оно и будет!
Да и рост Чалова уже давно остановился и скорее всего деградация идёт полным ходом, ну и Ахметов с Обляковым заразились этим. Я теперь больше стал понимать Влашича, почему он пытается сбежать. С такими партнёрами можно похоронить карьеру.
Ну, а как смеялся Мухин убирая "паровоз" перед матчем... Во время матча его лицо больше напоминало ... Клоун!!!