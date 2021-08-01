Лаксальт: «Хорошо, что мы правильно отреагировали на пропущенные мячи»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (3:2).

Мы хорошо провели первый тайм, дважды отличились. К сожалению, во второй половине не смогли увеличить своё преимущество, и соперник воспользовался нашими ошибками, сравняв счёт. Хорошо, что мы правильно отреагировали на пропущенные мячи и смогли в концовке одержать победу.

Мы очень хорошо подготовились к этой игре. Знали, как они будут действовать на поле. Мы почти весь матч всё делали как надо, за исключением 7-8 минут второго тайма, когда дважды пропустили.

Какие были мысли, когда «Уфа» сравняла счёт? Я сразу посмотрел на табло и увидел, что у нас есть ещё пять минут. Это меня немного успокоило, потому что у нас было очень много моментов до этого, и я верил, что мы сможем забить ещё.