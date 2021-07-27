«Вы — пример несломленного духа». Слуцкий пожелал удачи олимпийцам России

Главный тренер «Рубина» пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, а также поделился впечатлениями от успеха гимнастов, которые завоевали золото в командных соревнованиях.

Всем привет. Прошло несколько дней Олимпиады, поэтому мои пожелания, может быть, немного запоздавшие. Поздравляю тех олимпийцев, которые достигли великолепного результата. У нас уже достаточно большое количество медалей.

Особые поздравления нашим гимнастам, я их лично поздравил в своем инстаграме. И Артура Далалояна, Никиту Нагорного, Давида Белявского, Дениса Облязина. Огромные молодцы.

25 лет у нас не было золота в командных соревнованиях в гимнастике. Вы сделали просто чудо. Особенно Артур, который за 3 месяца как-то залечил ахилл. У нас доктор спрашивает, как такие чудеса случаются, и что за сила духа у этого человека.

Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать — удачи и успехов. Вы — огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем.