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«Вы — пример несломленного духа». Слуцкий пожелал удачи олимпийцам России

27 июля 2021, 22:31

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, а также поделился впечатлениями от успеха гимнастов, которые завоевали золото в командных соревнованиях.

Всем привет. Прошло несколько дней Олимпиады, поэтому мои пожелания, может быть, немного запоздавшие. Поздравляю тех олимпийцев, которые достигли великолепного результата. У нас уже достаточно большое количество медалей.

Особые поздравления нашим гимнастам, я их лично поздравил в своем инстаграме. И Артура Далалояна, Никиту Нагорного, Давида Белявского, Дениса Облязина. Огромные молодцы.

25 лет у нас не было золота в командных соревнованиях в гимнастике. Вы сделали просто чудо. Особенно Артур, который за 3 месяца как-то залечил ахилл. У нас доктор спрашивает, как такие чудеса случаются, и что за сила духа у этого человека.

Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать — удачи и успехов. Вы — огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем.

Недавно «Рубин» выпустил музыкальный клип, на котором Слуцкий читает рэп.

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Все комментарии
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 11:05
В 14 году на зимней, тоже спрашивали, как такое возможно? Столько медалей и рекордов, а когда начали проверять на допинг, тут то весь мир и узнал, что по чём.
альсато
альсато
вчера в 04:29
я считаю, что Сборная "пяти колец", должна победить!...иначе придется объявлять войну! (2астам всего мира)
Gahi
Gahi
вчера в 00:17
Всегда не поздно поздравить и дать напутствие к хорошим результатам остальным членам сборной команды страны в различных видов спорта, молодец Леонид Викторович. Олимпиада всегда была вершиной спорта и каждый спортсмен мечтает попасть на этот праздник мирового спорта в которой борьба за попадания на пьедестал идёт совсем не шуточная. Но а если ты стал в этой упорной борьбе лучшим среди всех с кем пришлось состязаться и выиграть Олимпиаду то она останется на всегда с тобой и той страны которую ты представлял на этих играх. Для победителей Олимпиады нет приставки экс как в других соревнованиях мирового масштаба, они остаются на всегда Олимпийскими чемпионами. Удачи Всем и новых побед на Олимпиаде.
протон1
протон1
27 июля в 22:51
молодец добротный тренер. с юмором с душой такой
gwynb1eidd
gwynb1eidd
27 июля в 22:51
Ничего удивительного, наши олимпионики выступают не за огромные зарплаты, как у футболистов и хоккеистов, по этому и результаты такие! Сытое брюхо к учению глухо...

З.Ы. Болеем за наших!
З.Ы.Ы. А вот организация олимпийских игр прямо скажем на довольно низком уровне...
Ironigor
Ironigor
27 июля в 22:50
Всё таки Слуцкий настоящий мужчина, Респект тебе Лёня !!!
ildar_3871
ildar_3871
27 июля в 22:49
Прямо как президент России !)
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июля в 22:47
А нам остается только присоединиться к поздравлениям и пожеланиям.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июля в 22:33
Как то не вовремя пожелал
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