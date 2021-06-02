Чемпионство с отрывом в один балл. Итоги Fantasy за май

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сегодня, 09:43

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за май.

Второй месяц подряд первое место достается команде Kalsarikannit под руководством тренера Klaksvikar Itrottarselag. Но на сей раз чемпионство добывалось в очень упорной борьбе — лишь на один балл удалось опередить финишировавший вторым ФК Уэска. Также в тройку вошел еще один топ-клуб Fantasy ФК Галатасарай, который еще недавно был бессменным чемпионом конкурса, но затем несколько сдал свои позиции, откатившись в прошлом месяце и вовсе на 6-ю позицию. Что ж, прогресс уже есть, возможно, в июне команда попытается вернуть себе титул победителя Fantasy.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.