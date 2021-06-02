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Чемпионство с отрывом в один балл. Итоги Fantasy за май

сегодня, 09:43

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за май.

Второй месяц подряд первое место достается команде Kalsarikannit под руководством тренера Klaksvikar Itrottarselag. Но на сей раз чемпионство добывалось в очень упорной борьбе — лишь на один балл удалось опередить финишировавший вторым ФК Уэска. Также в тройку вошел еще один топ-клуб Fantasy ФК Галатасарай, который еще недавно был бессменным чемпионом конкурса, но затем несколько сдал свои позиции, откатившись в прошлом месяце и вовсе на 6-ю позицию. Что ж, прогресс уже есть, возможно, в июне команда попытается вернуть себе титул победителя Fantasy.

Итоги Fantasy
Команда Пользователь Очки
1 Kalsarikannit Klaksvikar Itrottarselag 438
2 ФК Уэска УЕСКА 437
3 ФК Галатасарай Шишанутый 421
4 Прасковья молочкoва ИГРОЧИШКА 365
5 ФК Таcик ИГРОЧИШКА 364
6 Superb Н/Д 359
7 FC KAUNAS ssakalas1 340
8 Puchok Н/Д 338
9 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 334
10 11 регион Валерий Фролов 331
11 Варяг Болот Сарбанов 329
12 Rosol Н/Д 329
13 Magellana Н/Д 324
14 beefs-mj beefs 322
15 Колбай Н/Д 320
16 Чемпион чемпионство с душком 313
17 внучата- VeniaminS 312
18 Иолотанец Gahi 310
19 Будьте здоровы ИГРОЧИШКА 310
20 Cucaracha Болот Сарбанов 307
21 ФК Черная Звезда Georgy Cherdantsev 303
22 Jana Н/Д 303
23 Асман Lorenzo Zizu 301
24 B — 12 Болот Сарбанов 296
25 Skoda Н/Д 284
26 Boston FC David Young 283
27 ФК Иолотанец Gahi 276
28 Jozefoslaw Н/Д 276
29 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 274
30 МЕРВ Gahi 262

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 09:48
вчера получил на почте приз за апрель,всем спасибо,кроме почты,которая у нас работает отвратительно...
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