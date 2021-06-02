Чемпионство с отрывом в один балл. Итоги Fantasy за май

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за май.
Второй месяц подряд первое место достается команде Kalsarikannit под руководством тренера Klaksvikar Itrottarselag. Но на сей раз чемпионство добывалось в очень упорной борьбе — лишь на один балл удалось опередить финишировавший вторым ФК Уэска. Также в тройку вошел еще один топ-клуб Fantasy ФК Галатасарай, который еще недавно был бессменным чемпионом конкурса, но затем несколько сдал свои позиции, откатившись в прошлом месяце и вовсе на 6-ю позицию. Что ж, прогресс уже есть, возможно, в июне команда попытается вернуть себе титул победителя Fantasy.
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|Kalsarikannit
|Klaksvikar Itrottarselag
|438
|2
|ФК Уэска
|УЕСКА
|437
|3
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|421
|4
|Прасковья молочкoва
|ИГРОЧИШКА
|365
|5
|ФК Таcик
|ИГРОЧИШКА
|364
|6
|Superb
|Н/Д
|359
|7
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|340
|8
|Puchok
|Н/Д
|338
|9
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|334
|10
|11 регион
|Валерий Фролов
|331
|11
|Варяг
|Болот Сарбанов
|329
|12
|Rosol
|Н/Д
|329
|13
|Magellana
|Н/Д
|324
|14
|beefs-mj
|beefs
|322
|15
|Колбай
|Н/Д
|320
|16
|Чемпион
|чемпионство с душком
|313
|17
|внучата-
|VeniaminS
|312
|18
|Иолотанец
|Gahi
|310
|19
|Будьте здоровы
|ИГРОЧИШКА
|310
|20
|Cucaracha
|Болот Сарбанов
|307
|21
|ФК Черная Звезда
|Georgy Cherdantsev
|303
|22
|Jana
|Н/Д
|303
|23
|Асман
|Lorenzo Zizu
|301
|24
|B — 12
|Болот Сарбанов
|296
|25
|Skoda
|Н/Д
|284
|26
|Boston FC
|David Young
|283
|27
|ФК Иолотанец
|Gahi
|276
|28
|Jozefoslaw
|Н/Д
|276
|29
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|274
|30
|МЕРВ
|Gahi
|262
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.