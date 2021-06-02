ЦСКА снова первый и осторожная стратегия успеха. Итоги КП за май

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.
В майском конкурсе прогнозов развернулась серьезная борьба за первое место между двумя поклонниками ЦСКА. Оба они набрали больше 12 тысяч очков, и разделили их в итоге 600 баллов. Вообще же май был отмечен очень активной и успешной игрой болельщиков армейского клуба. Если в апреле поклонники ЦСКА были не слишком удачливы, то теперь они вновь подтвердили свое реноме самых азартных и прозорливых участников конкурса прогнозов. Сразу пять их представителей оказались в числе призеров по итогам минувшего месяца.
Также отметим появление в числе лучших двух представителей «Милана» и одного поклонника «Атлетико». Нечастые гости среди победителей КП на сей раз приурочили свой триумф к успешному завершению сезона для любимых клубов.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|
Leha-ha50
Группа Валентина Иванова
|12940
|2.
|
Ironigor
Группа Игоря Нетто
|12336
|3.
|
Ангел неБесГрешен
Группа Валерия Воронина
|11790
|4.
|
STVA 1
Группа Альберта Шестернева
|10225
|5.
|
drug01
Группа Никиты Симоняна
|10145
|6.
|
shlomo
Группа Всеволода Боброва
|6610
|7.
|
ДСА
Группа Виктора Понедельника
|6100
|8.
|
sv_1969
Группа Федора Черенкова
|5751
|9.
|
1bear
Лучшее 2-е место
|4500
|10.
|
Gahi
Группа Григория Федотова
|2756
|11.
|
stanichnik
Группа Олега Протасова
|1930
|12.
|
Федор Паршунин
Группа Эдуарда Стрельцова
|950
|13.
|
VeniaminS
Группа Рината Дасаева
|564
|14.
|
zooveterinar
Группа Игоря Численко
|400
|15*.
|
КЭТиК
Группа Константина Бескова
|0
|16*.
|
Остапчук 67
Лучшее 2-е место
|0
|17*.
|
Colchoneros
Лучшее 2-е место
|0
|18*.
|
ЦСКА ПЕРВЫЙ
Группа Олега Блохина
|0
|19*.
|
Ozabot
Группа Юрия Гаврилова
|0
* — за счет доп. показателей.
20-м призером главного конкурса стал пользователь Байкал-38. как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за май.
Второй месяц подряд лидером рейтинга оказался Шишанутый, который повторил свой прошлый результат — 96%. Правда, средний коэффициент его ставок по-прежнему сверхосторожный. Если в апреле он был 1.02, то теперь 1.03.
|1.
|Шишанутый
|1.03
|-2
|96
|2.
|Рaтмир
|1.1
|0
|91
|3.
|hаrut
|88
|4.
|Дoбрыня
|1.14
|-2
|87
|5.
|Mekail
|87
|6.
|Вoлхв
|87
|7.
|Накир
|87
|8.
|idres
|87
|9.
|Любoмир
|1.14
|-2
|86
|10.
|Свeтозар
|1.14
|-6
|83
|11.
|Борислaв
|1.14
|-6
|83
|12.
|asraeil
|83
|13.
|Мaлик
|83
|14.
|Ванечка
|83
|15.
|marut
|83
|16.
|Сидор новый
|83
|17.
|Djebrael
|83
|18.
|izrafel
|83
|19.
|Сварожич
|83
|20.
|Zenit_84
|1.38
|4
|81
* ROI — возврат инвестиций.