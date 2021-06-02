ЦСКА снова первый и осторожная стратегия успеха. Итоги КП за май

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сегодня, 09:23

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.

В майском конкурсе прогнозов развернулась серьезная борьба за первое место между двумя поклонниками ЦСКА . Оба они набрали больше 12 тысяч очков, и разделили их в итоге 600 баллов. Вообще же май был отмечен очень активной и успешной игрой болельщиков армейского клуба. Если в апреле поклонники ЦСКА были не слишком удачливы, то теперь они вновь подтвердили свое реноме самых азартных и прозорливых участников конкурса прогнозов. Сразу пять их представителей оказались в числе призеров по итогам минувшего месяца.

Также отметим появление в числе лучших двух представителей «Милана» и одного поклонника «Атлетико». Нечастые гости среди победителей КП на сей раз приурочили свой триумф к успешному завершению сезона для любимых клубов.

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Байкал-38. как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за май.

Второй месяц подряд лидером рейтинга оказался Шишанутый, который повторил свой прошлый результат — 96%. Правда, средний коэффициент его ставок по-прежнему сверхосторожный. Если в апреле он был 1.02, то теперь 1.03.

Процент угаданных ставок за месяц 1. Шишанутый 1.03 -2 96 2. Рaтмир 1.1 0 91 3. hаrut 88 4. Дoбрыня 1.14 -2 87 5. Mekail 87 6. Вoлхв 87 7. Накир 87 8. idres 87 9. Любoмир 1.14 -2 86 10. Свeтозар 1.14 -6 83 11. Борислaв 1.14 -6 83 12. asraeil 83 13. Мaлик 83 14. Ванечка 83 15. marut 83 16. Сидор новый 83 17. Djebrael 83 18. izrafel 83 19. Сварожич 83 20. Zenit_84 1.38 4 81

* ROI — возврат инвестиций.