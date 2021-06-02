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ЦСКА снова первый и осторожная стратегия успеха. Итоги КП за май

сегодня, 09:23

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.

В майском конкурсе прогнозов развернулась серьезная борьба за первое место между двумя поклонниками ЦСКА. Оба они набрали больше 12 тысяч очков, и разделили их в итоге 600 баллов. Вообще же май был отмечен очень активной и успешной игрой болельщиков армейского клуба. Если в апреле поклонники ЦСКА были не слишком удачливы, то теперь они вновь подтвердили свое реноме самых азартных и прозорливых участников конкурса прогнозов. Сразу пять их представителей оказались в числе призеров по итогам минувшего месяца.

Также отметим появление в числе лучших двух представителей «Милана» и одного поклонника «Атлетико». Нечастые гости среди победителей КП на сей раз приурочили свой триумф к успешному завершению сезона для любимых клубов.

Итоги Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. ЦСКА Leha-ha50
Группа Валентина Иванова		 12940
2. ЦСКА Ironigor
Группа Игоря Нетто		 12336
3. Зенит Ангел неБесГрешен
Группа Валерия Воронина		 11790
4. STVA 1
Группа Альберта Шестернева		 10225
5. ЦСКА drug01
Группа Никиты Симоняна		 10145
6. Оренбург shlomo
Группа Всеволода Боброва		 6610
7. Спартак ДСА
Группа Виктора Понедельника		 6100
8. sv_1969
Группа Федора Черенкова		 5751
9. 1bear
Лучшее 2-е место		 4500
10. Gahi
Группа Григория Федотова		 2756
11. Динамо stanichnik
Группа Олега Протасова		 1930
12. Крылья Советов Федор Паршунин
Группа Эдуарда Стрельцова		 950
13. ЦСКА VeniaminS
Группа Рината Дасаева		 564
14. zooveterinar
Группа Игоря Численко		 400
15*. Милан КЭТиК
Группа Константина Бескова		 0
16*. Остапчук 67
Лучшее 2-е место		 0
17*. Атлетико Colchoneros
Лучшее 2-е место		 0
18*. ЦСКА ЦСКА ПЕРВЫЙ
Группа Олега Блохина		 0
19*. Милан Ozabot
Группа Юрия Гаврилова		 0

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Байкал-38. как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за май.

Второй месяц подряд лидером рейтинга оказался Шишанутый, который повторил свой прошлый результат — 96%. Правда, средний коэффициент его ставок по-прежнему сверхосторожный. Если в апреле он был 1.02, то теперь 1.03.

Процент угаданных ставок за месяц
1. Галатасарай Шишанутый 1.03 -2 96
2. Рaтмир 1.1 0 91
3. hаrut 88
4. Дoбрыня 1.14 -2 87
5. Mekail 87
6. Оренбург Вoлхв 87
7. Накир 87
8. idres 87
9. Любoмир 1.14 -2 86
10. Свeтозар 1.14 -6 83
11. Борислaв 1.14 -6 83
12. Оренбург asraeil 83
13. Мaлик 83
14. Ванечка 83
15. marut 83
16. Сидор новый 83
17. Оренбург Djebrael 83
18. Оренбург izrafel 83
19. Сварожич 83
20. Зенит Zenit_84 1.38 4 81

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:05
ЦСКА всегда будет первый!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:41
Всем победителям поздравления!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:36
Я хоть и не учавствую в КП, но рад успеху армейских болельщиков!
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