Барцальи: «Через несколько лет де Лигт будет лучшим в мире»

Бывший футболист «Ювентуса» поделился мнением о форме защитника туринского клуба .

Несомненно, через несколько лет де Лигт будет лучшим в мире. У него есть все, чтобы быть топом, начиная с правильного менталитета.

У него есть бесконечные средства. Его мощь пробудилась. У него действительно есть все, чтобы стать абсолютным топ-игроком, но ему нужно дать немного времени.