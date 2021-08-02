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Барцальи: «Через несколько лет де Лигт будет лучшим в мире»

вчера, 13:15

Бывший футболист «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился мнением о форме защитника туринского клуба Матийса де Лигта.

Несомненно, через несколько лет де Лигт будет лучшим в мире. У него есть все, чтобы быть топом, начиная с правильного менталитета.

У него есть бесконечные средства. Его мощь пробудилась. У него действительно есть все, чтобы стать абсолютным топ-игроком, но ему нужно дать немного времени.

Ранее была информация, что на де Лигта претендует топ-клуб Испании.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:40
Всегда пытаюсь понять, по каким критериям определяется лучший центральный ащитник, да ещё в мире?
Борислaв
Борислaв
вчера в 15:17
Ну лучший в мире это вилами по воде...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:23
Всё это очень сомнительно.
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:36, ред.
Здравствуйте.

Для того чтобы мы смогли отправить выигранные вами ранее призы, вам нужно указать адрес места куда вы хотите чтобы их отравили. Для этого нужно заполнить раздел Призерам, перейти туда можно так - Профиль - Редактировать - Призерам. Также просьба написать в строке Приз за какие месяцы отправить по тому адресу что вы напишите призы, с указанием года, поскольку у вас были и победы в прошлом году и до прошлого года. Мы можем таким образом послать ваши предыдущие выигранные призы по указанному адресу, но не забудьте аккуратно всё заполнить в плане месяцев и голов в строке Приз, а также правильно напишите адрес места куда отправлять призы.
Здесь есть все подведения итогов, думаю что вы примерно поманите когда впервые попали в число победителей, так что начните оттуда и продвигайтесь дальше, думаю что особого труда вписать все месяцы (с указанием года) когда вы попали в число победителей не составит особо большого труда.
https://www.soccer.ru/categories/271.shtml

Рады помочь вам в реализации вашей благородной цели.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:25
Дай то бог.
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