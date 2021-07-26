Воспитан в ФНЛ. Фэшн Сакала играл за «Спартак-2», а теперь забивает «Реалу» и восхищает Джеррарда

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вчера, 15:30

Самый яркий иностранец, игравший в «Лучшей лиге мира».

Из Замбии — в «Спартак»

Фэшн Сакала-старший, отец форварда «Рейнджерс», тоже играл в футбол за замбийские клубы, но сын-тезка унаследовал и приумножил гены отцы, стал самым известным футболистом в семье, хотя двое младших братьев тоже пинают мяч. Фэшн — один из семи детей в большой африканской семье (есть еще четыре сестры), с ранних лет подавал большие надежды в футболе.

При этом заниматься в команде с ровесниками начал только в 10 лет, до этого играл с отцом, братьями, дядями и старшими друзьями семьи. Получил хорошую подготовку, раз добился впечатляющего прогресса: в 16 лет начал играть за команду четвертого дивизиона «Кумава Старс», через год пошел на повышение, но продолжил забивать за «Нчанга Рейнджерс» в среднем по 2 гола за игру.

В 18 лет парень с потрясающей результативностью привлек внимание клуба высшего дивизиона Замбии «Занако», в дебютном сезоне на высшем уровне забил 10 голов в 19 матчах и стал чемпионом, после чего отправился на просмотр в московский «Спартак». В контрольных матчах за вторую команду забил 3 гола и сделал 4 ассиста, «красно-белые» расщедрились на трехлетний контракт.

10 голов в ФНЛ и 0 шансов в первой команде

В «Спартаке-2» Сакала оказался в компании других молодых темнокожих парней — Идрисса Самбу и Сильвануса Нимели. Была у спартаковского руководства идея найти среди африканских жемчужин «нового Дрогба» или «нового Это`О». Впрочем, дело до конца не довели, как это часто со «Спартаком» и бывает. Тот же Сакала бойко играл за вторую команду на протяжении полутора лет, которые провел в Москве, однако не было даже намека, что тренерский штаб первой команды во главе с Массимо Каррерой обратит на него внимание.

Понятно, что линия атаки на тот момент была укомплектована блестяще, и к настоящей конкуренции с Луисом Адриано, Зе Луишем и Мельгарехо замбиец не был готов, но несколько тренировок со звездами и периодически попадания в заявку «Спартака» дали бы Сакале понять, что клуб на него рассчитывает в будущем. Фэшн ездил в главную сборную Замбии из «Спартака-2», но перспектив в московском клубе не видел. Летом 2018-го Сакала отправился в Бельгию, «Остенде» даже заплатил «Спартаку» за трансфер форварда около полумиллиона евро.

⚡️ Фэшн Джуниор Сакала перешел в «Остенде» 🇧🇪 @fcsm_official и @kvoostende договорились о переходе 21-летнего форварда в бельгийский клуб на постоянной основе.



Наш клуб благодарит Сакалу за время, проведенное с 🔴⚪️, и желает успехов в дальнейшей карьере!#Спартак pic.twitter.com/GRvoTCXfsX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 9, 2018

Три года в Бельгии

Футболисту потребовалось время на адаптацию в Бельгии, да и команда, в которую он попал, боролась за выживание. В первом сезоне за «Остенде» Сакала забил всего лишь 6 голов, при этом дважды отличился в плей-офф чемпионата, помог фландрийскому клубу спастись. За неполный сезон 2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, африканец отличился уже 9 раз, а в своем последнем сезоне за «Остенде» забил 16 голов и отдал 5 результативных передач, а его команда заняла хорошее для себя 7-е место в итоговой таблице.

BREAKING: FASHION SAKALA NETS OOSTENDE WINNER OFF THE BENCH!



Zambia 🇿🇲 striker Fashion Sakala scored a 75th minute winner as Oostende beat Anderlecht 2-1 in the opening match of the Belgian top flight. #Bola24media pic.twitter.com/GSCe8d3t3k — Bola 24 Zambia (@Bola242) July 28, 2019

Переход в «Рейнджерс»

Трехлетний контракт с «Остенде» подошел к концу, Сакала несколько раз отказывался от продления, надеясь принять новый вызов в статусе свободного агента. Безусловно, отсутствие обязательств перед другим клубом поспособствовало переходу в «Рейнджерс». Стивен Джеррард мечтает пробиться в основной турнир Лиги чемпионов и укрепляет линию атаки, где в прошедшем сезоне зажигал Альфредо Морелос.

Сакала призван навязать колумбийцу конкуренцию, а в перспективе и заменить его, ведь Морелосом интересуются серьезные клубы. Возможно, Альфредо покинет «Рейнджерс» еще до конца лета, если Стивен Джеррард будет на 100% уверен в его сменщике. И пока легенда «Спартака-2» не подводит легенду «Ливерпуля-1».

Гол «Реалу» и комплименты Джеррарда

Форвард, чья трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро, достался «Рейнджерс» бесплатно, но может принести немало пользы. Предсезонка — анонс способностей Фэшна, который во вчерашнем товарищеском матче на «Айрброкс» против мадридского «Реала» забил в ворота «Королевского клуба» и помог «Рейнджерс» одержать победу (2:1).

Goal!!! ⚽️

Rangers 1-1 Real Madrid.

Fashion Sakala scores the equaliser.

💙🇿🇲 pic.twitter.com/kCZ812gEzy — Rossco (@Rossco5055) July 25, 2021

Стивен Джеррард после игры не скрывал своего удовлетворения и признался, что гол Сакала в матче с «Мадридом» не стал для него неожиданностью, ведь он уже видел работу новичка на тренировках:

У него впереди еще много работы, в первую очередь с точки зрения физической подготовки, но уже сейчас видно, что мы заполучили классного форварда. Сакала фантастически ускоряется с места, мне очень нравится, как прилежно он выполняет наши требования, что способствует процессу адаптации. Фэшн пришел с невероятным настроем, с энергией и желанием учиться, впитывать каждую крупицу информации. У него всегда улыбка на лице, видно, как он рад быть здесь, а мне очень приятно с ним работать. Этот парень — прекрасный образец для подражания для всех футболистов из Замбии, да и вообще из Африки. Мы собираемся отполировать этот алмаз и надеемся, что он полностью раскроет свой потенциал в «Рейнджерс».

Вот так Фэшн Сакала, который не сумел подняться выше «Спартака-2», в ближайшие сезоны рассчитывает побороться за право называться форвардом №1 «Глазго Рейнджерс», а уже этой осенью можем увидеть его в Лиге чемпионов.