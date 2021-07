Воспитан в ФНЛ. Фэшн Сакала играл за «Спартак-2», а теперь забивает «Реалу» и восхищает Джеррарда

Самый яркий иностранец, игравший в «Лучшей лиге мира».

Фэшн Сакала-старший, отец форварда «Рейнджерс», тоже играл в футбол за замбийские клубы, но сын-тезка унаследовал и приумножил гены отцы, стал самым известным футболистом в семье, хотя двое младших братьев тоже пинают мяч. Фэшн — один из семи детей в большой африканской семье (есть еще четыре сестры), с ранних лет подавал большие надежды в футболе.

При этом заниматься в команде с ровесниками начал только в 10 лет, до этого играл с отцом, братьями, дядями и старшими друзьями семьи. Получил хорошую подготовку, раз добился впечатляющего прогресса: в 16 лет начал играть за команду четвертого дивизиона «Кумава Старс», через год пошел на повышение, но продолжил забивать за «Нчанга Рейнджерс» в среднем по 2 гола за игру.

В 18 лет парень с потрясающей результативностью привлек внимание клуба высшего дивизиона Замбии «Занако», в дебютном сезоне на высшем уровне забил 10 голов в 19 матчах и стал чемпионом, после чего отправился на просмотр в московский «Спартак». В контрольных матчах за вторую команду забил 3 гола и сделал 4 ассиста, «красно-белые» расщедрились на трехлетний контракт.

В «Спартаке-2» Сакала оказался в компании других молодых темнокожих парней — Идрисса Самбу и Сильвануса Нимели. Была у спартаковского руководства идея найти среди африканских жемчужин «нового Дрогба» или «нового Это`О». Впрочем, дело до конца не довели, как это часто со «Спартаком» и бывает. Тот же Сакала бойко играл за вторую команду на протяжении полутора лет, которые провел в Москве, однако не было даже намека, что тренерский штаб первой команды во главе с Массимо Каррерой обратит на него внимание.

Понятно, что линия атаки на тот момент была укомплектована блестяще, и к настоящей конкуренции с Луисом Адриано, Зе Луишем и Мельгарехо замбиец не был готов, но несколько тренировок со звездами и периодически попадания в заявку «Спартака» дали бы Сакале понять, что клуб на него рассчитывает в будущем. Фэшн ездил в главную сборную Замбии из «Спартака-2», но перспектив в московском клубе не видел. Летом 2018-го Сакала отправился в Бельгию, «Остенде» даже заплатил «Спартаку» за трансфер форварда около полумиллиона евро.

Футболисту потребовалось время на адаптацию в Бельгии, да и команда, в которую он попал, боролась за выживание. В первом сезоне за «Остенде» Сакала забил всего лишь 6 голов, при этом дважды отличился в плей-офф чемпионата, помог фландрийскому клубу спастись. За неполный сезон 2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, африканец отличился уже 9 раз, а в своем последнем сезоне за «Остенде» забил 16 голов и отдал 5 результативных передач, а его команда заняла хорошее для себя 7-е место в итоговой таблице.

BREAKING: FASHION SAKALA NETS OOSTENDE WINNER OFF THE BENCH!



Zambia 🇿🇲 striker Fashion Sakala scored a 75th minute winner as Oostende beat Anderlecht 2-1 in the opening match of the Belgian top flight. #Bola24media pic.twitter.com/GSCe8d3t3k