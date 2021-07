Виалли борется за жизнь, Холланд выигрывал ЛЧ. Раскрываем секрет успеха Манчини и Саутгейта

Накануне финала расскажем о людях, которых в футболе принято не замечать.

Тренерский штаб равен по важности команде

Особенно в сборных. Особенно на крупных турнирах, где малознакомые люди живут вместе. Атмосфера важна, а не перегореть – первостепенная задача. У Италии и Англии были составы еще круче, что не подбирались к финалам. Сейчас в основном классные, но не великие игроки, так что компенсировать расстояние до величия могут только тренеры.

Англии тут сложнее, местной тренерской школы не существует. Что объединяет Джорджа Рэмзи, Шенкли, Басби, Фергюсона, Венгера, Гвардиолу, Моуриньо и других многократных чемпионов Англии? В списке нет англичан. Пейсли, Чепмена и Клафа не забыли, но это отдельные гении, причем клубного футбола, не для сборной Англии.

Саутгейт заслужил доверие после работы с «Мидлсбро» и финала Кубка УЕФА – влетели 0:4 «Севилье». Но сначала прошел стажировку в молодежной сборной, а в первую попал случайно, после скандала с Эллардайсом. При этом еще в молодежке к Гарету приставили Холланда – опытного ассистента, что много лет трудился в «Челси».

Холланд – наследник великого Питера Тейлора

Особенность Стива – к нему не ревнуют большие боссы. В этом отличается от легендарного Тейлора, помощника Брайана Клафа. Ассистент должен не вызывать конфликты, а тушить их. И Стив прекрасно справляется. Разные по подходу и характеру Конте и Бенитес, Хиддинк и Моуриньо, Ди Маттео и Виллаш-Боаш принимали его в штаб.

А теперь Стив подошел Саутгейту, как Флик при Лёве. Возможно, когда-то Холланд получит сборную Англии в наследство, повторят немецкую практику. С Саутгейтом с 2016-го держатся у руля – событие для сборной, что приглашала на работу любителей секретарш, забавных зонтиков и кривой коррупции с мгновенной отставкой.

Кроме Холланда, важно также выделить Грэма Джонса. Попал в штаб Саутгейта в последний момент, поскольку шотландский тренер форвардов Аллан Рассел пустил за руль своего авто пьяного брата. Тот попал в ДТП , и после скандала Аллана попросили покинуть сборную Англии. Вместо него ришел Джонс, что много лет работал с Роберто Мартинесом.

Также стоит отметить валлийского тренера вратарей Мартина Марджетсона, что выходил с Уэльсом в полуфинал Евро-2016, а теперь трудился с Пикфордом в «Эвертоне». У них сложились отличные отношения. Тренерский штаб Саутгейта скроен рационально – не его друзья, а заметные специалисты, что подходят команде.

Есть также аналитики О’Брайен, Паркер, Кларк и Бейкер – словно набор типичных британских фамилий. Эти люди с опытом и талантами переживают главное лето в жизни. Также отмечаем Брайса Кавану – человека, что придумал те самые заплывы в бассейне с единорогами и касатками, что разлетелись на мемы после ЧМ и Евро.

Тренерская команда огромная, но в центре всего – Саутгейт и Холланд. И Стив, в отличие от Гарета, взял еврокубок – ЛЧ с «Челси». Учитывая, что теперь Холланд в финале Евро, а Ди Маттео 5 лет без тренерской работы, роль Стива явно недооценивают. Это невероятно сильный ассистент. И оба финалиста нашли поддержку от людей из «Челси».

Манчини побеждает со своим братом Виалли

Так его и называет. Роберто оставляет отсылки в стиле «а вот в мои времена». Не удивительно, что колючий итальянец допускает в ближайший круг только проверенных. Виалли не нужно представлять. Хорошо, что Джанлука по второму кругу побеждает рак поджелудочной железы. Пытался скрывать болезнь, но Манчини растрепали тайну.

В Италии если секрет знает один человек – его знает вся страна. Роберто боялся заговорить на эту тему, но Джанлуке позже пришлось выступить публично. Сейчас в ремиссии, в полную победу не верит, но надеется продержаться еще долго назло любым болезням. Очень жаль, что Виалли не повезло.

Но круто, что в его жизни появился Евро-2020. Воодушевляющий для Италии турнир. Как правильно сказал приветливый Кьеллини, что обнимался до матча с Бускетсом так, как потом тискал испуганного крошку Альбу, секрет Скуадры – единство противоположностей.

Манчини – шеф-повар, но соединяет все ингредиенты. Но су-шефы у него крутые. Кроме Виалли, есть Эвани. Колоритного усатого стилягу вы точно заметили на бровке. Он подменял Манчини, когда тот уничтожал в себе коронавирус. А сейчас Альбериго раздает указания футболистам.

Эвани помнят фанаты со стажем, он – вице-чемпион мира 1994 года, 13 лет играл за «Милан». Если Виалли – легенда «Сампдории», как и Манчини, то Эвани – звезда «россонери», воспитанник клуба, что лишь в конце карьеры перебрался в Геную. Получается настоящая сборная Италии.

Альбериго с составами Скуадры разных возрастов возится 11 лет. А еще в штабе появился Де Росси – чемпиона мира не нужно представлять. Виалли и Манчини уже играли в финале на «Уэмбли» — в решающем матче КЕЧ за «Сампдорию» против «Барселоны». Тогда единственный мяч забил Куман со штрафного.

Спустя 29 лет судьба дарит давним друзьям шанс взять реванш со сборной. И помогает им, кроме бывших звезд, также экс-банкир Джанни Вио – человек, помешанный на стандартных положениях в футболе. Он отвечает за подготовку Доннаруммы к сериям и за каждый штрафной или угловой сборной Италии.

Мелочей на таком уровне не бывает, чемпион мира Габриэле Ориали тоже важен. Как медицинские работники, или Массимо Баттара – тренер Доннаруммы, что раньше работал с Манчини в «Манчестер Сити» и «Зените». Все минусы тренера Роберто сглаживают помощники, собралась мощная и дружная команда.

fun fact about the azzurri: on the 1st match against Turkey, while departing with the bus they were leaving without Vialli. since it brought them good luck, they leave him on foot to replicate it before every match. italian superstition for y'all#ITAENG pic.twitter.com/O8kabU7pBR