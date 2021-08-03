«Ливерпуль» хочет подписать Дэвида

Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Англии, утверждает TSN Sports.
На 21-летнего футболиста претендует «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.
Ранее слухи связывали канадца с испанским грандом.
Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Англии, утверждает TSN Sports.
На 21-летнего футболиста претендует «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.
Ранее слухи связывали канадца с испанским грандом.
Последний по формату был "самое то" - как раз для борьбы/толкотни в штрафной с аутсайдерами и середняками АПЛ, которые сидят в "низком блоке". А главное - много от такого форварда и не требуется. Забьёт/затолкает 7-10 голов за сезон - и вот уже команда заработает на 10-12 очков в сезоне больше. А главное, Бенфика его за 17 лимонов из Генка покупает. Но нет - нужно искать тех будет по 30-35 стоить, и такого же формата как игроки тройки Мане-Салах-Фирмино...
То же самое касается Хименеса - отличный адаптированный в Англии форвард, заточенный под замыкание навесов головой. Ему уже 30 - но вам и не нужно нагружать его на 50 матчей в сезоне, сыграет 20, забьёт в 7-10 - и уже отлично. И не мне вам рассказывать, что добрая половина атак Ливерпуля в минувшем сезоне - это навесы от Робертсона/Трента на головы низких Мане/Салаха/Фирмино. Ну неужели в руководстве Ливера не видят очевидных вещей??
Последний по формату был "самое то" - как раз для борьбы/толкотни в штрафной с аутсайдерами и середняками АПЛ, которые сидят в "низком блоке". А главное - много от такого форварда и не требуется. Забьёт/затолкает 7-10 голов за сезон - и вот уже команда заработает на 10-12 очков в сезоне больше. А главное, Бенфика его за 17 лимонов из Генка покупает. Но нет - нужно искать тех будет по 30-35 стоить, и такого же формата как игроки тройки Мане-Салах-Фирмино...
То же самое касается Хименеса - отличный адаптированный в Англии форвард, заточенный под замыкание навесов головой. Ему уже 30 - но вам и не нужно нагружать его на 50 матчей в сезоне, сыграет 20, забьёт в 7-10 - и уже отлично. И не мне вам рассказывать, что добрая половина атак Ливерпуля в минувшем сезоне - это навесы от Робертсона/Трента на головы низких Мане/Салаха/Фирмино. Ну неужели в руководстве Ливера не видят очевидных вещей??