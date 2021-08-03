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«Ливерпуль» хочет подписать Дэвида

вчера, 07:00

Форвард «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Англии, утверждает TSN Sports.

На 21-летнего футболиста претендует «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.

Ранее слухи связывали канадца с испанским грандом.

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shlifen
shlifen
вчера в 15:14
Очередной среднего роста шустрый форвард/вингер, в то время как "красным" откровенно требуется игрок в атаку другого формата - рослый, фактурный/атлетичный с умением хорошо играть головой. Ну выйдет Дэвид на замену скажем Мане - разве это изменит рисунок игры команды?? Разве появятся новые возможности?? Вот в упор не пойму, почему нужно "охотится" за Дэвисом, а не за Хименесом (из Вулвз) или например Яремчуком (191см роста вполне норм).
Последний по формату был "самое то" - как раз для борьбы/толкотни в штрафной с аутсайдерами и середняками АПЛ, которые сидят в "низком блоке". А главное - много от такого форварда и не требуется. Забьёт/затолкает 7-10 голов за сезон - и вот уже команда заработает на 10-12 очков в сезоне больше. А главное, Бенфика его за 17 лимонов из Генка покупает. Но нет - нужно искать тех будет по 30-35 стоить, и такого же формата как игроки тройки Мане-Салах-Фирмино...
То же самое касается Хименеса - отличный адаптированный в Англии форвард, заточенный под замыкание навесов головой. Ему уже 30 - но вам и не нужно нагружать его на 50 матчей в сезоне, сыграет 20, забьёт в 7-10 - и уже отлично. И не мне вам рассказывать, что добрая половина атак Ливерпуля в минувшем сезоне - это навесы от Робертсона/Трента на головы низких Мане/Салаха/Фирмино. Ну неужели в руководстве Ливера не видят очевидных вещей??
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:43
слабоват он для основы, это на лавку либо на вырост, но за такие деньги берут игрока в основу...
galem72
galem72
вчера в 11:44
Как бы не хотелось, чтобы растащили чемпионских Догов.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 09:10
Посмотрим что у него получится в Англии
dadrail
dadrail
вчера в 09:09
Значит нужен Ливеру
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 09:08
Клопп абы кого не возьмет...
hаrut
hаrut
вчера в 09:08
Многовато конечно стоит
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 08:14
Ливерпулю оч повезло с Клоппом и Эдвардсом, иначе болтались бы также в районе 7-8 места как во времена прошлых амеров. Ждем шейхов.
протон1
протон1
вчера в 07:52
Он не для Ливерпуля и цена возвышена.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 07:39
Хороший игрок.
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