Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича во что бы то ни стало»

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вчера, 14:52

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи, что лидер команды может перейти в другой клуб.

Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках. Мы не собираемся быть собакой на сене и удерживать его во что бы то ни стало. Если поступит достойное предложение, готовы его рассмотреть.