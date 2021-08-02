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Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича во что бы то ни стало»

вчера, 14:52

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи, что лидер команды Никола Влашич может перейти в другой клуб.

Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках. Мы не собираемся быть собакой на сене и удерживать его во что бы то ни стало. Если поступит достойное предложение, готовы его рассмотреть.

Недавно появилась информация, что Влашич может перейти в ряды принципиального соперника ЦСКА по РПЛ.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 06:45
Ну, 8-9 я думаю у них просто в кармане, если чего-то экстраординарного не произойдет.
протон1
протон1
вчера в 23:30
ЦСКА купил его за 16, когда он был запасным Эвертона. С тех пор он прокачался, стал более важным в сборной Хорватии, забивает за неё, даже лучшим игроком матча стал. Так что ЦСКА, у которого с Влашичем долгосрочный контракт, вправе требовать бОльшую сумму за своего ключевого игрока атаки, а не отдавать его по дешёвке "лишь бы куда-нибудь, лишь бы продать".
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:05
Такая политика приведет только к тому,что Никола будет бесполезно сидеть на шее ЦСКА и уйдет свободным агентом.Только из-за принципа идти на такие материальные и не только потери....очень сомнительное решение,не думаю,что в ЦСКА дураки сидят и пойдут по этому пути
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Мага Шульман (раскрыть)
вчера в 18:01
Очень большие сомнения относительно этого,но на 8-9 рассчитывать можно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:32
Если Никола будет играть через матч, да еще и по 25 минут, то вряд ли его можно будет продать за приличные деньги. Игрок должен быть на виду , а если он на лавке, то как вообще можно сформировать его цену??? Посмотрим, как дальше сложится его карьера??? Как бы не получилось история, которая произошла с Чаловым. Не продали парня за очень хорошие деньги, а теперь он никому не нужен, и в ЦСКА от него толку пока никакого.
Ждем завершения этого сериала.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:59
Бабаев:" Утром деньги, в обед Влашич, в обед деньги, вечером Влашич. И 30 млн.евро, не меньше"
Землянин
Землянин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
Ну за бесплатно или за копейки отдавать или в аренду, когда срок контракта уменьшается, а стало быть потом и сам бесплатно уйдёт тоже не вариант, ЦСКА всегда умел деньги считать, что правильно. Это Зенит может спокойно сливать деньги спонсоров, и то за Азмуна ценник заломили, ведь "такая корова нужна самим"
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:38, ред.
Влашич сейчас оказался в сложной ситуации. Он видимо рассчитывал после Евро перейти в более солидный европейский клуб, но с "Миланом" обломилось, поскольку они оказались не платежеспособны и предлагали только вариант аренды, что не устраивало ЦСКА. А других вариантов пока не слышно и не видно. При этом ЦСКА не играет в еврокубках, что уменьшает шансы Влашича заинтересовать своей игрой потенциальных работодателей. Также не ко времени пришлось изменение тактической схемы ЦСКА, перешедшего с 4-2-3-1 на 4-3-3 (4-5-1 при обороне), где нет его любимой позиции АПЗ. А на фланге атаки, как он сам рассказывал, он играть не любит. Но если он останется в ЦСКА, то ему нужно будет проявлять себя, иначе о трансфере в топ-чемпионат можно будет забыть. Идеальным вариантом было бы его продать сейчас и взять на эти деньги одного-двух приличных по меркам РПЛ игроков для усиления состава, избавивишись от балласта в лице Бистровичей, Биолей, Гогуа, Сигурдссонов и т.п. В идеале нужен еще один профильный вингер в пару к Эджуке, профильный левый защитник (Щенников не тянет), да и центральный защитник с опытом не помешал был.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:08
Даже без Влашича коняшки смогут побороться за 5-6 место. С Влашичем - строго за 5.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:21
Если поступит достойное предложение, готовы его рассмотреть.
Боюсь что такого достойного предложения которое может удовлетворить запросы руководства ЦСКА по цене за Влашича уже наврядли поступит . Тем более ни в Чемпионате Европы играя за свою сборную он ничем особо не проявился . А сейчас в ЦСКА вообще вышел на замену и то в одном только матче, где кроме ляпов и невнятной игры ничего не показал. А те потанциальные покупатели которые бы хотели его приобрести, следя за его игрой не станут выкидывать такую сумму за которую хотят продать его ЦСКА на авось заиграет. Так что не вижу как собираются решать этот вопрос в ЦСКА. Надо вообще самому Влашичу решить для себя и здраво отценить ту ситуацию в которой он сейчас находится. А без игровой практики и самоотдачи в каждом матче, я думаю он вообще может стать обузой даже для ЦСКА.
Только сам Влашич может сделать сам себе ценник, работая на поле и доказывая свой класс ! Думаю как-то так . Влашичу Удачи !!! Всем Добра !!!
Futurista
Futurista
вчера в 15:02
Удерживать не будем, но зарядим такой ценник, что никто не купит...примерно так звучит...
David Young
David Young
вчера в 14:56
Это хорошо, а то, так сказать, мучить его таким образом будет неправильно.
Djebrael
Djebrael
вчера в 14:54
Ну правильно на силу мил не будешь
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