Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича во что бы то ни стало»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи, что лидер команды Никола Влашич может перейти в другой клуб.
Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках. Мы не собираемся быть собакой на сене и удерживать его во что бы то ни стало. Если поступит достойное предложение, готовы его рассмотреть.
Недавно появилась информация, что Влашич может перейти в ряды принципиального соперника ЦСКА по РПЛ.
Боюсь что такого достойного предложения которое может удовлетворить запросы руководства ЦСКА по цене за Влашича уже наврядли поступит . Тем более ни в Чемпионате Европы играя за свою сборную он ничем особо не проявился . А сейчас в ЦСКА вообще вышел на замену и то в одном только матче, где кроме ляпов и невнятной игры ничего не показал. А те потанциальные покупатели которые бы хотели его приобрести, следя за его игрой не станут выкидывать такую сумму за которую хотят продать его ЦСКА на авось заиграет. Так что не вижу как собираются решать этот вопрос в ЦСКА. Надо вообще самому Влашичу решить для себя и здраво отценить ту ситуацию в которой он сейчас находится. А без игровой практики и самоотдачи в каждом матче, я думаю он вообще может стать обузой даже для ЦСКА.
Только сам Влашич может сделать сам себе ценник, работая на поле и доказывая свой класс ! Думаю как-то так . Влашичу Удачи !!! Всем Добра !!!
Боюсь что такого достойного предложения которое может удовлетворить запросы руководства ЦСКА по цене за Влашича уже наврядли поступит . Тем более ни в Чемпионате Европы играя за свою сборную он ничем особо не проявился . А сейчас в ЦСКА вообще вышел на замену и то в одном только матче, где кроме ляпов и невнятной игры ничего не показал. А те потанциальные покупатели которые бы хотели его приобрести, следя за его игрой не станут выкидывать такую сумму за которую хотят продать его ЦСКА на авось заиграет. Так что не вижу как собираются решать этот вопрос в ЦСКА. Надо вообще самому Влашичу решить для себя и здраво отценить ту ситуацию в которой он сейчас находится. А без игровой практики и самоотдачи в каждом матче, я думаю он вообще может стать обузой даже для ЦСКА.
Только сам Влашич может сделать сам себе ценник, работая на поле и доказывая свой класс ! Думаю как-то так . Влашичу Удачи !!! Всем Добра !!!