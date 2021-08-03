«Спартаку» снова предложили подписать Орье

«Тоттенхэм» снова предложил «Спартаку» подписать правого защитника Сержа Орье.
Как сообщается, «шпоры» намерены продать своего игрока московскому клубу за 9 млн евро. «Спартак» не заинтересован в переходе ивуарийца из-за его высокой заработной платы, которая составляет 3,5 млн евро за сезон. Кроме того, Орье не отвечает параметрам, под которые селекционная служба «красно-белых» ищет правого защитника. Речь идёт о возрасте игрока и возможности дальнейшей продажи футболиста.
Напомним, что в прошлое летнее трансферное окно «Спартак» уже вёл переговоры по трансферу Орье, однако тогда защитник отказался переходить в московский клуб.
Тут весь вопрос в мотивации и здоровье.
Тут весь вопрос в мотивации и здоровье.
Что сейчас изменилось? Похоже на агентские игры без учёта мнения самого игрока.
Что сейчас изменилось? Похоже на агентские игры без учёта мнения самого игрока.