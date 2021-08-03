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«Спартаку» снова предложили подписать Орье

вчера, 14:48

«Тоттенхэм» снова предложил «Спартаку» подписать правого защитника Сержа Орье.

Как сообщается, «шпоры» намерены продать своего игрока московскому клубу за 9 млн евро. «Спартак» не заинтересован в переходе ивуарийца из-за его высокой заработной платы, которая составляет 3,5 млн евро за сезон. Кроме того, Орье не отвечает параметрам, под которые селекционная служба «красно-белых» ищет правого защитника. Речь идёт о возрасте игрока и возможности дальнейшей продажи футболиста.

Напомним, что в прошлое летнее трансферное окно «Спартак» уже вёл переговоры по трансферу Орье, однако тогда защитник отказался переходить в московский клуб.

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 07:00
Ну если он такой хороший, фигли его насильно хотят продать? Странно..
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ RomzesRZN (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
Ой да ладно,тот же Иванович,на голову сильнее этого Орие
протон1
протон1
вчера в 21:02
Я каждый год про Орье в Спартаке читаю. Помню, в детстве была легенда Нихат, который каждый год в Спартак переходил, вот этот из той же категории
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:34
надо на сезон - другой прописать в фк СПАРТАК...
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 17:20
Было бы шикарно. Защитников такого уровня в РПЛ давно не было.
Беренгар
Беренгар
вчера в 16:49
Ну цвет точно настоящий, спартаковский!! Надо брать!!
makkie
makkie ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 16:42
Орье так-то ТОП для нашего первенства водокачки.
Тут весь вопрос в мотивации и здоровье.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 16:35
Решили Федуну впарить неликвид?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:28
Хотят спихнуть неликвид чтоб разгрузить платежную ведомость. Думают, нашли лохов
makkie
makkie
вчера в 16:26
Орье же в свое время отказался ехать в Россию. Тогда Спартак взял Мозеса.
Что сейчас изменилось? Похоже на агентские игры без учёта мнения самого игрока.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:18
Один раз отказался,всё,иди тусуйся!
Брулин
Брулин
вчера в 16:14
Ну, учитывая, что в Англии налог под 50%, наверное, а сдесь 13%, то можно дать чуть более 2 млн
4RT
4RT
вчера в 16:12
В газпром только 😁
STVA 1
STVA 1 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 16:08
Да я просто не стал все перечислять!Так самое известное!Погуглил так сказать)))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:04
ну с Бланом давно было.а Златан сам не подарок
STVA 1
STVA 1 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 15:58
У него скандал на скандале!То Блана оскорбит в ПСЖ , то со Златаном напряги, то с полицейским!Вот Шпоры и скинуть его хотят!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 15:37
на Рошу 12 не жалко,а на опытного защитника ,который весь фланг закрыть может 9 жалко
Strashniy
Strashniy
вчера в 15:26
Цорн и Газизов куда больше получали и получают до сих пор.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 15:15
Для зенита зарплата 3.5 ляма это как в магазин сходить за хлебом и молоком))!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:05
Офигеть не спартак ищет а спартака ищут.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 15:01
Не поймешь этих англичан, то колени перед неграми преклоняют, то торгуют ими против их воли!
minai
minai
вчера в 14:52
Ну и нахрен такой в Спартаке. ?
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