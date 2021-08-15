Пономарёв — об игре ЦСКА: «Единственное, что огорчило — игра полузащиты»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал результат матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА (1:3).

По большей части матч соответствовал уровню подготовки футболистов. Молодежь стабилизировала свою игру, а Березуцкий наладил игру в обороне. Марио Фернандес перестал болтаться впереди, и это очень правильное решение, я всегда об этом говорил. Он может навести шорох в атаке, может даже забить. Но пока он в атаке, остается зона в обороне команды, а остальные защитники не понимают, что делать. А сегодня игроки встали вчетвером позади, всё закрыто, центральная зона на замке. И Обляков на левом фланге справился, и Марадишвили хорошо вышел на замену, а все благодаря правильной расстановке в защите.

Единственное, что меня огорчило — игра полузащиты. Пока команда не может завладеть инициативой в центре поля. Я не согласен с тем, что Мухин стал лучшим игроком матча. Рановато ему еще идти на лучшего игрока матча. Он ничего особенного не сделал в матче, игру не вел. Но ему в силу молодости еще рано это делать. Ахметов тоже не впечатлил, только в пас играл, да и то назад. А это не игра полузащитника. Но в целом я вижу, что команда улучшается, и надеюсь эти изменения будут происходить и дальше.