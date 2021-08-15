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Пономарёв — об игре ЦСКА: «Единственное, что огорчило — игра полузащиты»

сегодня, 09:24
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Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал результат матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА (1:3).

По большей части матч соответствовал уровню подготовки футболистов. Молодежь стабилизировала свою игру, а Березуцкий наладил игру в обороне. Марио Фернандес перестал болтаться впереди, и это очень правильное решение, я всегда об этом говорил. Он может навести шорох в атаке, может даже забить. Но пока он в атаке, остается зона в обороне команды, а остальные защитники не понимают, что делать. А сегодня игроки встали вчетвером позади, всё закрыто, центральная зона на замке. И Обляков на левом фланге справился, и Марадишвили хорошо вышел на замену, а все благодаря правильной расстановке в защите.

Единственное, что меня огорчило — игра полузащиты. Пока команда не может завладеть инициативой в центре поля. Я не согласен с тем, что Мухин стал лучшим игроком матча. Рановато ему еще идти на лучшего игрока матча. Он ничего особенного не сделал в матче, игру не вел. Но ему в силу молодости еще рано это делать. Ахметов тоже не впечатлил, только в пас играл, да и то назад. А это не игра полузащитника. Но в целом я вижу, что команда улучшается, и надеюсь эти изменения будут происходить и дальше.

В матче с «Ростовом» рекорд установил один из игроков ЦСКА.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:34
Если учесть, что Влашич отбывает номер то пожалуй можно согласиться с Пономарёвым но больше всего огорчает игра во втором тайме.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:29
А как же ставший традиционным спад во второй половине встречи и неспособность контролировать игру при взвинчивании темпа противником?
112910415
112910415
сегодня в 10:27
Работать надо... Всё не так плохо!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 10:22
В общем ещё работать и работать над улучшением игры. Парням нужно обрести веру в себя и быть нацеленными только вперед, а не как обычно играть от обороны, с кучей пасов назад и поперёк поля.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 10:12
Любой игрок, если он не слепой и не жадный , в данной ситуации отдал бы пас. Стоило покинуть поле Фернандесу, Кучаеву, Влашичу и Эджуке и Ахметов растворился совсем .
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:42, ред.
Между прочим, Ахметов по данным портала whoscored был лучшим игроков матча с оценкой 7,7. По данным InStat у него наибольшее количество передач с точностью 90%. И в концовке матча он правильно оценил ситуацию и дал точный пас на Марадишвили. Вот поэтому его на поле весь матч и держат.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:39
Ахметов давно не впечатляет, чего его Алексей весь матч на поле держит??? Много еще вопросов к игре армейцев, очень много сумбура в игре. Работы непочатый край. Что касаемо Марио, так как ходил он в атаку , так и будет ходить, для этого есть подстраховка, без Марио атака явно обеднеет. Ждем игры с Ахматом, будет тяжело.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:38, ред.
Игра в пас - не игра полузащитника? Пусть он это расскажет Хави. Если он имел в виду опорного полузащитника, то Ахметов не играл опорника, он играл чуть выше и отвечал за направление атак. И требовать от него выигранных единоборств с его комплекцией не разумно. В концовке матча он вообще перешел на позицию 10-ки и там сделал голевую передачу. Вот кто мне действительно не понравился, так это Бохинен на позиции вингера. Странное решение Березуцкого выпустить его на фланг. Вообще уровень Бохинена вызывает вопросы с учетом того, что он легионер. Легионер должен быть на голову сильнее россиян, иначе зачем его брать в условиях лимита? В целом стартовый состав был близок к оптимальной расстановке имеющихся игроков с учетом их навыков и возможностей. Не хватало разве что Заболотного. Чалов хоть и играл номинально центрального, но гол положил с фланга.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:38
А голы то кто сделал? Полузащита
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:32
У ЦСКА одна из самых сильных полузащит в лиге. Игроков на 2 состава. Надо Алексею Березуцкому более грамотно их использовать
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:32
Новый тренер, новая тактика, все наладится
Cat01
Cat01
сегодня в 09:31
Работы ещё очень много
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:25
еще много над чем надо работать
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