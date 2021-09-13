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«Я не думал, что это возможно». Почеттино — о подписании Месси в ПСЖ

13 сентября 2021, 18:42

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что не верил в трансфер Лионеля Месси.

Я не думал, что это возможно [что он подпишет контракт с нами], и когда появляется возможность и все происходит так быстро, вы не можете сразу все переварить.

Тем не менее у нас есть связь: мы оба аргентинцы, мы оба поддерживаем «Ньюэллс Олд Бойз», мы оба родом из Росарио. Я также долгое время восхищался им, когда сталкивался с ним как с соперником, так что теперь тренироваться с ним вместе действительно приятно. Мы надеемся, что вместе мы сможем достичь того, чего желает клуб.

Ранее Почеттино высказался о ситуации вокруг Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
Kempes78
Kempes78
14 сентября в 11:50
Будет чудо, если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 20:15
Теперь надо не паниковать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 сентября в 19:35
Думаю, случись наоборот, возьми они сначала Месси, то Почеттино могло бы и не быть в ПСЖ. Тренер перспективный, но пока безтрофейный.
ДСА
ДСА
13 сентября в 19:35
Теперь многие байки будут рассказывать.
Brooklyn888
Brooklyn888
13 сентября в 19:11
И то что быть не может, однажды тоже может быть)
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 сентября в 19:06
Чудеса случаются.
alexgurzan
alexgurzan
13 сентября в 18:56
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Спасибо за понимание.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 сентября в 18:55
У гнома есть комплекс. Месси постоянно кажется, что его недооценивают
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 сентября в 18:45
Песнь год будет петь
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