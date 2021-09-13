«Я не думал, что это возможно». Почеттино — о подписании Месси в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ признался, что не верил в трансфер .

Я не думал, что это возможно [что он подпишет контракт с нами], и когда появляется возможность и все происходит так быстро, вы не можете сразу все переварить.

Тем не менее у нас есть связь: мы оба аргентинцы, мы оба поддерживаем «Ньюэллс Олд Бойз», мы оба родом из Росарио. Я также долгое время восхищался им, когда сталкивался с ним как с соперником, так что теперь тренироваться с ним вместе действительно приятно. Мы надеемся, что вместе мы сможем достичь того, чего желает клуб.