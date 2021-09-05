Не бывает проходных официальных игр сборных. Хорватия и Кипр многому научили Карпина

С Мальтой увидим реакцию на вредные привычки.
4 очка – хороший старт для Карпина
Валерий Георгиевич стартовал достойно. Поставил на результат явно и показательно. Добился того, чего хотел. Говорил о ничьей с Хорватией – получил. Ехал за победой на Кипр – с боями, но справились. Еще бы хорваты вчера очки потеряли, но с этим пунктом не повезло. Зато состояние команд Далича и Костеноглу не позволяет заявить, что сборная России уже заслужила выход на чемпионате мира. Результат есть, а к игре остались вопросы. И их формулирует статистика, ведь тренер-то новый, а многие футболисты не раз вызывались в сборную, вместе тренировались. Не так много абсолютных дебютантов, чтобы списать на перемены все огрехи.
Добыли 7 ударов в створ за два часа
Даже против Кипра xG не перевалил за 1.5, зато из трех явных моментов выжали два гола, что много. В первом тайме были веселые отрезки, но концовка с двумя точными ударами за соперником. С хорватами, когда фаворит отработал медлительно, тоже не нашли повода для многих атак с ударами. Семь выстрелов за две игры, когда по воротам Кипра попали лишь на один раз чаще, чем против хорватов – 4 против 3, говорят о несыгранности. Смолов понимает Жемалетдинова, но других связок нет. С одной стороны, приносят жертву переменам – нет понятных забросов на столба впереди. С другой стороны, если Карпин не видит Дзюбу в основе, то пусть предложит альтернативу с Мальтой.
Показатель xGA намекает на везение
Голевой индекс соперников – у хорватов около единицы, у киприотов достойные для аутсайдера 0.63, говорит об удачливости России у ворот Гильерме. Явных голевых моментов у оппонентов не нашлось, но суммарно подходами наиграли на точный удар и хорваты, и киприоты. Возьмите голы авторства Смолова – обоих могло не быть, ведь нечасто видим большой разрыв в чужой защите на старте матча. И редко один человек обыграет всех, как Жемалетдинов. Словенцы и словаки учтут опыт соседей по группе, как и Хорваты в Загребе. Постоянно в таком режиме избегать голов в свои ворота не получится. Плюс повезло с календарем, что после Кипра не матч со словаками, а игра против Мальты.
5 точных выстрелов у Кипра и Хорватии
В предыдущем пункте подчеркнули минус, а тут говорим о плюсе. Пара Дивеева и Джикии сработалась, оба на старте сезона в приличной форме. У Гильерме не было поводов часто нарекать на защиту, ведь всего набралось 5 метких попыток соперника. Иногда удары мимо были опаснее. Но Баринов сыграл не лучшим образом и с мячом, и без него. Если Карпин начнет ставить на любимчиков, то Дмитрий появится и против Мальты. А если нет, то пора опробовать или Мухина, или Зобнина. Основной опорник устал, у него не идет первый пас. В этой зоне перемены напрашиваются в первую очередь. Крайних атакующих игроков столько, что лучших Карпин в итоге точно найдет. А чистого опытного опорника попросту нет. Между линий соперники обязательно еще погуляют.
Заработали 5 угловых в двух поединках
Сейчас объясним, почему это важно. Во-первых, схема «4-3-3» подразумевает наличие вингеров и высокую игру защитников. Также позволяет использовать форварда в глубине – видели от Миранчука и Смолова в двух матчах. Во-вторых, Фернандес, Караваев и Самошников – люди с атакующей природой. Сутормин, что может закрыть любой из флангов – тоже. И где угловые, после которых отличится Дивеев или Смолов? Стандарты остаются неоткрытой опцией, а словенцы и словаки – ребята крепкие. Крепче, чем киприоты, с ними каждая мелочь важна. Также, если играешь «4-3-3», оставляя зоны для вингеров в штрафной площади и оттягивая форварда, логично идти на фолы в штрафной площади. А когда есть Самошников, который бросает мяч из аута в чужую штрафную, то ставка на стандарты напрашивается сама собой. Но пока с этим проблемы – футболисты не готовы схватывать налету.
Потеряли 10 перехватов по пути на Кипр
Против Хорватии поразили прессингом на старте матча – довели Ливаковича до паники и неудачных передач. Против Кипра словно вышла другая команда по готовности к давлению. Нельзя после одного матча, особенно в связке со следующим пунктом в списке, так резко сдавать в объеме оборонительных действий. Даже если сделать скидку на разнице во владении, Кипр встречали в конце матча «очень плохо», как сказал Карпин. Лишь 6 перехватов за полтора часа в гостях – скромный показатель с аутсайдером группы. Особенно атакующие ребята отлынивают, три человека выпали из прессинга. Персонально по скорости киприотов опережали – успевали в обороне в последний момент выбить мяч, а доходило до прочтения чужих передач – не радовали.
Отдали обе концовки матчей оппонентам
В следующих матчах надо работать намного быстрее. Когда так медленно играешь, то нет права на ошибку. Ответный гол Кипра при 0:1 мог сломать весь матч, как показала концовка поединка. Понятно, что при счете 0:2 можно отдать мяч, но только если контролируешь игру. Пожалуй, даже с хорватами, когда команда Далича в последние полчаса довела владение почти до 70%, уверенности в себе и свежести было больше, чем против Кипра. Но и этот соперник забрал мяч в соотношении 60 на 40 в последние полчаса. Значит, функционально футболисты не готовы. Нужны умные замены, ротация с пользой.
В 50 атаках потеряли мяч самостоятельно
Против Кипра делали это чаще. Как при предыдущем тренере работа первым номером с комбинациями более чем из трех пасов пугала команду, так и с Карпиным нет системных изменений в этой сфере. Был отрезок против Хорватии, когда позволили передачи пятками, но на Кипре увидели максимально упрощенный вариант ведения игры. Мысленно поменяйте белокурого тренера на усатого коллегу – после ровно такого же матча прочитали бы претензии. Причем ни Хорватия, ни Кипр не прессинговали качественно, интенсивно и высоко. Сами ошибались. Тут не важно, сколько Карпин в команде, отношение игроков к мячу снова неправильное, что плохо.
У Карпина сработала лишь 1 замена из 9
Пока это худший тренерский момент в работе Валерия Георгиевича. Причем он, как бывшая звезда футбола, тренирует на интуиции. И как раз чутье пока подводит. Жемалетдинова выделяем строго из-за гола, но потом Рифат растворился в неудачном прессинге. Выходы на замену Ерохина и Самошникова в первом матче, или Тюкавина вчера случились поздно, чтобы успели выделиться. Но это значит, что пока лишь одна замена из девяти принесла пользу. В будущем надо устранить аномалию, были явные непопадания в игру от тех, кто вышел ее усилить. Расклад в группе обнадеживающий – хорошие шансы на первое место, но впечатления двойственные. Карпин это четко понимает, но хочется, чтобы заработали замены. Сил на весь матч основному составу не хватает.
Что же касается физической подготовки, то лично я люблю метод Тарасова(ну -20%, чтобы не пострадали). А если Карпин не такой тренер по натуре, то в тренерском штабе должен быть один такой тренер, каким был Анатолий Владимирович Тарасов. На Чемпионате мира, будут матчи, в которых команде понадобится 120мин для победы, а тогда...А сейчас главнее результат в предстоящем матче.
Что же касается физической подготовки, то лично я люблю метод Тарасова(ну -20%, чтобы не пострадали). А если Карпин не такой тренер по натуре, то в тренерском штабе должен быть один такой тренер, каким был Анатолий Владимирович Тарасов. На Чемпионате мира, будут матчи, в которых команде понадобится 120мин для победы, а тогда...А сейчас главнее результат в предстоящем матче.