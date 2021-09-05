Не бывает проходных официальных игр сборных. Хорватия и Кипр многому научили Карпина

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сегодня, 13:26

С Мальтой увидим реакцию на вредные привычки.

4 очка – хороший старт для Карпина

Валерий Георгиевич стартовал достойно. Поставил на результат явно и показательно. Добился того, чего хотел. Говорил о ничьей с Хорватией – получил. Ехал за победой на Кипр – с боями, но справились. Еще бы хорваты вчера очки потеряли, но с этим пунктом не повезло. Зато состояние команд Далича и Костеноглу не позволяет заявить, что сборная России уже заслужила выход на чемпионате мира. Результат есть, а к игре остались вопросы. И их формулирует статистика, ведь тренер-то новый, а многие футболисты не раз вызывались в сборную, вместе тренировались. Не так много абсолютных дебютантов, чтобы списать на перемены все огрехи.

Добыли 7 ударов в створ за два часа

Даже против Кипра xG не перевалил за 1.5, зато из трех явных моментов выжали два гола, что много. В первом тайме были веселые отрезки, но концовка с двумя точными ударами за соперником. С хорватами, когда фаворит отработал медлительно, тоже не нашли повода для многих атак с ударами. Семь выстрелов за две игры, когда по воротам Кипра попали лишь на один раз чаще, чем против хорватов – 4 против 3, говорят о несыгранности. Смолов понимает Жемалетдинова, но других связок нет. С одной стороны, приносят жертву переменам – нет понятных забросов на столба впереди. С другой стороны, если Карпин не видит Дзюбу в основе, то пусть предложит альтернативу с Мальтой.

Показатель xGA намекает на везение

Голевой индекс соперников – у хорватов около единицы, у киприотов достойные для аутсайдера 0.63, говорит об удачливости России у ворот Гильерме. Явных голевых моментов у оппонентов не нашлось, но суммарно подходами наиграли на точный удар и хорваты, и киприоты. Возьмите голы авторства Смолова – обоих могло не быть, ведь нечасто видим большой разрыв в чужой защите на старте матча. И редко один человек обыграет всех, как Жемалетдинов. Словенцы и словаки учтут опыт соседей по группе, как и Хорваты в Загребе. Постоянно в таком режиме избегать голов в свои ворота не получится. Плюс повезло с календарем, что после Кипра не матч со словаками, а игра против Мальты.

5 точных выстрелов у Кипра и Хорватии

В предыдущем пункте подчеркнули минус, а тут говорим о плюсе. Пара Дивеева и Джикии сработалась, оба на старте сезона в приличной форме. У Гильерме не было поводов часто нарекать на защиту, ведь всего набралось 5 метких попыток соперника. Иногда удары мимо были опаснее. Но Баринов сыграл не лучшим образом и с мячом, и без него. Если Карпин начнет ставить на любимчиков, то Дмитрий появится и против Мальты. А если нет, то пора опробовать или Мухина, или Зобнина. Основной опорник устал, у него не идет первый пас. В этой зоне перемены напрашиваются в первую очередь. Крайних атакующих игроков столько, что лучших Карпин в итоге точно найдет. А чистого опытного опорника попросту нет. Между линий соперники обязательно еще погуляют.

Заработали 5 угловых в двух поединках

Сейчас объясним, почему это важно. Во-первых, схема «4-3-3» подразумевает наличие вингеров и высокую игру защитников. Также позволяет использовать форварда в глубине – видели от Миранчука и Смолова в двух матчах. Во-вторых, Фернандес, Караваев и Самошников – люди с атакующей природой. Сутормин, что может закрыть любой из флангов – тоже. И где угловые, после которых отличится Дивеев или Смолов? Стандарты остаются неоткрытой опцией, а словенцы и словаки – ребята крепкие. Крепче, чем киприоты, с ними каждая мелочь важна. Также, если играешь «4-3-3», оставляя зоны для вингеров в штрафной площади и оттягивая форварда, логично идти на фолы в штрафной площади. А когда есть Самошников, который бросает мяч из аута в чужую штрафную, то ставка на стандарты напрашивается сама собой. Но пока с этим проблемы – футболисты не готовы схватывать налету.

Потеряли 10 перехватов по пути на Кипр

Против Хорватии поразили прессингом на старте матча – довели Ливаковича до паники и неудачных передач. Против Кипра словно вышла другая команда по готовности к давлению. Нельзя после одного матча, особенно в связке со следующим пунктом в списке, так резко сдавать в объеме оборонительных действий. Даже если сделать скидку на разнице во владении, Кипр встречали в конце матча «очень плохо», как сказал Карпин. Лишь 6 перехватов за полтора часа в гостях – скромный показатель с аутсайдером группы. Особенно атакующие ребята отлынивают, три человека выпали из прессинга. Персонально по скорости киприотов опережали – успевали в обороне в последний момент выбить мяч, а доходило до прочтения чужих передач – не радовали.

Отдали обе концовки матчей оппонентам

В следующих матчах надо работать намного быстрее. Когда так медленно играешь, то нет права на ошибку. Ответный гол Кипра при 0:1 мог сломать весь матч, как показала концовка поединка. Понятно, что при счете 0:2 можно отдать мяч, но только если контролируешь игру. Пожалуй, даже с хорватами, когда команда Далича в последние полчаса довела владение почти до 70%, уверенности в себе и свежести было больше, чем против Кипра. Но и этот соперник забрал мяч в соотношении 60 на 40 в последние полчаса. Значит, функционально футболисты не готовы. Нужны умные замены, ротация с пользой.

В 50 атаках потеряли мяч самостоятельно

Против Кипра делали это чаще. Как при предыдущем тренере работа первым номером с комбинациями более чем из трех пасов пугала команду, так и с Карпиным нет системных изменений в этой сфере. Был отрезок против Хорватии, когда позволили передачи пятками, но на Кипре увидели максимально упрощенный вариант ведения игры. Мысленно поменяйте белокурого тренера на усатого коллегу – после ровно такого же матча прочитали бы претензии. Причем ни Хорватия, ни Кипр не прессинговали качественно, интенсивно и высоко. Сами ошибались. Тут не важно, сколько Карпин в команде, отношение игроков к мячу снова неправильное, что плохо.

У Карпина сработала лишь 1 замена из 9

Пока это худший тренерский момент в работе Валерия Георгиевича. Причем он, как бывшая звезда футбола, тренирует на интуиции. И как раз чутье пока подводит. Жемалетдинова выделяем строго из-за гола, но потом Рифат растворился в неудачном прессинге. Выходы на замену Ерохина и Самошникова в первом матче, или Тюкавина вчера случились поздно, чтобы успели выделиться. Но это значит, что пока лишь одна замена из девяти принесла пользу. В будущем надо устранить аномалию, были явные непопадания в игру от тех, кто вышел ее усилить. Расклад в группе обнадеживающий – хорошие шансы на первое место, но впечатления двойственные. Карпин это четко понимает, но хочется, чтобы заработали замены. Сил на весь матч основному составу не хватает.