Ожидания накануне игр с Кипром и Мальтой: уважение, стандарты, голы Смолова и ударная молодежь

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вчера, 18:01

Не верьте сказкам о беспомощности оппонентов.

Не будет недооценки оппонентов

Разумеется, сборная России – фаворит предстоящих матчей, если сыграет классно. Но оскорблять соперников неразумно. Об уровне готовности сборных Кипра и Мальты можно судить лишь после матчей. Это не Франция или Англия, они себя идеально не контролируют, чтобы действовать стабильно. То круче, то хуже смотрятся.

Перелет, сжатый график, травмы опытных игроков и отсутствие наигранных запасных ходов – проблемы Карпина. Как только в головах футболистов родится дерзкая мысль Червиченко, как только поверят котировкам – на победу России дают крошечный коэффициент, то точно проиграют.

Самим себе для начала, а уже потом потеряют очки. Нельзя оступаться, ведь группа попалась удачная. Нет явного фаворита с отрывом, хорваты не в лучшем состоянии. Но даже схема «3-4-3» от Кипра, когда они не играют в меньшинстве, как против Мальты – загадка для тренерского штаба сборной России. Такие соперники сами всех уважают и пользуются чужой недооценкой.

Захарян продолжит выделяться

В последние месяцы часто говорят о лимите. У обладателей денежной выгоды именно из-за него дети в Лондоне учатся, дачи строятся у рек и озер, квартиры в Испании и на Кипре покупаются. Без лимита только им будет плохо. А «интересами сборной» всегда пугают чиновников.

Дальше политики пытаются угадать настроение на вершине, рассказывают о «поддержке отечественных игроков». В чем та выражается? Разве в вырождении талантов из-за создания неадекватных тепличных условий. Лишь самые юные, вроде Захаряна, твердо отвечают на вопрос о будущем:

Перейду в «Зенит», если «Динамо» согласится на трансфер за 30 млн евро? Нет, я хочу играть в Европе на 100 процентов.

Отличный ответ от 18-летнего парня из Самары. Сказал «хочу», а не «мечтаю», верит в себя. И без лимита Шварц ставил бы Тюкавина и Захаряна в основу, ведь оба дают результат. Карпин видит в Арсене молодого себя – талантливый, атакующий. Доверяет хавбеку, хотя есть возрастные конкуренты. А если Арсен устанет – выйдет со скамейки.

Сегодня или во вторник ждем от Захаряна голевого участия. Был близок к успеху в дебютном матче, когда поставил рекорд, нельзя останавливаться. Статистика показывает, как открывается. У Миранчука и Ионова менее двадцати касаний на брата, а у плеймейкера «Динамо» — 28. Лучший показатель из линии атаки. Также благодаря Арсену обошли Хорватию по точным ударам – 3:2.

Самошников сместит акцент налево

Илья, которого приберегли против Хорватии, сегодня получит шанс на левом фланге, где ярко и результативно работает у Слуцкого. Позиция левого защитника проблемная, Караваев с хорватами не впечатлил в атаке, но сегодня он будет справа. Логично помочь Вячеславу на удобной позиции или выходом Жемалетдинова, или появлением справа Захаряна.

Перестановки без Фернандеса и Ионова – оба остались в Москве, точно будут. У Карпина, поскольку был погружен в РПЛ последние годы, сформировано мнение обо всех футболистах чемпионата. Шутил, что не откажется от Еременко, но пригодится и замена для Жиркова. Не по классу, конечно, а по рвению для начала.

Как и Захаряна, которому не хватает опыта, чтобы грамотно дозировать силы – иногда выпадает из игры, что для восемнадцатилетнего нормально, Самошникова не перехваливаем. Хотя бы потому, что Илья недавно играл в ФНЛ за «Торпедо», а до этого выигрывал зону «Центр» в третьей лиге с «Араратом». Уроженцу столицы лишь 23 года, Слуцкий видит — парень хочет прогрессировать.

Но с Карпиным оба понимают – стабильного мастера надо взращивать постепенно. Илья хорош, когда ему дают атаковать. Эта неделя именно для позиционного наступления. С хорватами было много ставок на международный опыт – Кузяева, Фернандеса, Караваева, но Кипр и Мальта созданы для правильных дебютов и ярких включений резвой молодежи.

Порадуют работой на стандартах

С позиционным нападением у сборной давно проблемы. Попытки играть комбинационно не приводят к ударам. Игра с хорватами не была плохой, но отдали почти на 200 передач меньше, чем соперник. Нанесли лишь восемь ударов, из которых два на счету защитника Дивеева. Важный нюанс. Тренер Кафанов является специалистом по стандартам.

У Манчини в штабе Италии есть изумительный специалист того же профиля – Джанни Вио. Как понятно из победной серии пенальти, человек не зря ест свой хлеб. Вот и сборной России, раз в штабе дотошный человек, надо забивать после угловых. Кипр не настолько крут, чтобы мгновенно среагировать на сложные ходы команды России.

Высока вероятность, что после двух подряд разгромных поражений Кипр закроется. Чтобы не увидеть один из матчей «Спартака» — когда ударов мимо много, владение высокое, а выигрывает «Нижний Новгород», важно улучшить реализацию. Сборная России с начала лета забила всего 3 мяча в 6 матчах, дважды речь о товарищеских поединках (Карпин разрешил их так называть, не переживайте). Пенальти, штрафные, угловые – все пригодится.

Уберут брак и разрывы между линиями

Каждая четвертая передача против Хорватии была неточной. Учитываем статус соперника, но многовато. И не критично, когда Дивеев и Джикия проводят приличный поединок. Для сборной неплохо, что именно Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА . Защитник закрылся на все пуговицы, зато адекватно объясняет Игорю его задачи. Дивеев растет, а Джикия выступает персонально лучше, чем вся команда Витории.

Хорваты могли забить скорее после неточностей от Баринова. Если Карпин сегодня выпустит Дмитрия на поле с капитанской повязкой, то это будет еще и психологический момент. Педагогика чистой воды – поддержка парня, который старается, но часто нарушает правила на ровном месте и не умеет разрушать в глубине. В полузащите нужен полезный поиск.

Также за один матч нельзя соединить идеально Миранчука и Головина. Валерий Георгиевич придумал ход с ложной «десяткой» в лице Алексея, а Александра задвинул в тройку полузащиты. Пока не сработало, сегодня можем увидеть в деле Смолова. У Федора хватает голов в РПЛ , против низкой линии защиты опытный нападающий работать умеет. А поскольку в лучшей форме за много лет, то свежий нападающий – то, что нужно.

Сегодня проверим наличие еще одного различия между Карпиным и предыдущим тренером. Умеет ли Валерий Георгиевич молниеносно анализировать ошибки? В Москве просел левый фланг, команда не понял, что Захарян в ударе, не играла на него постоянно. Еще не сработали замены и Баринову за спину несколько раз откровенно забежали. Кузяев провел классный матч, но не успел сыграть за троих. Всего этого сегодня нельзя допускать.

И поскольку есть кадровый резерв – Зобнин, Жемалетдинов, Смолов, Ерохин, Черышев и Самошников, то двух мнений быть не может. Сборная России не просто может, а должна добавить в результативности и качестве созидательного футбола. Нули с хорватами – добротный результат, но с Кипром и Мальтой допустима только одна развязка.