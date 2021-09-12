Два незабитых пенальти, удаление и сенсационное поражение «Динамо». Подопечные Кержакова перевернули игру во втором тайме

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12 сентября 2021, 22:32

«Динамо» не поддержало синхронные победы лидеров РПЛ и сенсационно уступило «Нижнему Новгороду». «Соккер.ру» — о поражении от новичка лиги.

Первый тайм – в одни ворота

Матч между «Динамо» и «Нижним Новгородом» не обещал больших интриг и сенсаций. В нём был вполне понятный фаворит, ожидавший трех очков, и очевидный аутсайдер. Хотя по поводу последнего есть сомнения. Например, нижегородцы обыгрывали идущий среди лидеров «Сочи», а также брали верх в Москве над «Спартаком». Пусть это и не большая сенсация по нынешнему состоянию «красно-белых». Да и вообще команда Александра Кержакова не выглядит на старте сезона как штатный неуверенный в себе новичок, испытывающий проблемы с самоутверждением.

Тем не менее первый тайм прошел в достаточно ровном ключе с преимуществом «Динамо». Москвичи контролировали на поле абсолютно всё. 61 процент времени хозяева владели мячом, нанесли шесть ударов, два из которых пришлись в створ. В то же время «Нижний Новгород» не ударил по чужим воротам вообще ни разу. В перерыве Алексей Козлов не стеснялся в оценках происходящего и признавал, что его команда вообще ничего не может создать. Уже после матча о том же самом говорил Кержаков, вспоминая первый тайм как некий кошмар:

Первый тайм мы сыграли не очень хорошо. Здесь есть моя вина. Я тактически не разобрался, как правильнее ребята должны действовать, когда соперник играет так, как играло «Динамо». Очень благодарен ребятам, что сумели выдержать в первом тайме. Очевидно, голов в наши ворота могло быть больше. Мы очень молодая команда. Многие из футболистов играют в РПЛ впервые. Конечно, им свойственно ошибаться и волноваться. Ребят здесь не за что корить. Свою роль сыграло не волнение, а моя тактическая недоработка. Ребятам приходилось больше думать и двигаться. Ментальная усталость сказывается на состоянии футболистов больше, чем физическая.

Динамовцы совершенно логично выиграли первый тайм благодаря голу Дениса Макарова. Для него мяч стал дебютным после перехода из «Рубина». И вполне заслуженным. Макаров за те матчи, что успел провести в «Динамо», зарекомендовал себя как нацеленный на ворота игрок, постоянно обостряющий и бьющий. Пусть не всегда вписывающийся в командные взаимодействия. Но тут он забил шикарный мяч, обманув ловко на движении защитника и попав рядом со штангой.

Неиспользованные моменты

Вот только завершился первый тайм со счетом 1:0. Всего лишь. Кержаков даже подчеркнул, что счет должен быть более крупным. Но если тренер «Нижнего» говорит о нехватке опыта у команды, то нечто подобное должен отметить и Сандро Шварц. Однако немного в другом ключе. У «Динамо» очень яркая и эффектная игра, молодые ребята вместе с более опытными создают под руководством Шварца красивый футбол.

Поэтому динамовцы числятся среди фаворитов всего сезона. Но и у них есть проблема роста, заключающаяся в психологической и игровой нестабильности именно в области завершения атак. Только в первом тайме помимо Макарова забивать должны были Тюкавин и Захарян. У них моменты были более очевидными, чем у Дениса.

Однако обоих подвела точность. Причем Захаряну совсем немного не повезло – угодил в перекладину. Но вот этих сантиметров точности и твердости поставленной ноги при ударе как раз и не хватает динамовцам, создающим моменты и красиво играющим. Нужны голы. Но ключевые для потери всех очков «Динамо» эпизоды с точки зрения реализации случились во втором тайме.

Во-первых, это неиспользованный Тюкавиным выход один на один. Да, блестяще сыграл Артур Нигматуллин, который затем был признан лучшим футболистом матча. Но реализуй Тюкавин этот выход, и со счета 0:2 «Нижний Новгород» вряд ли бы смог выбраться. Во-вторых, в конце встречи «Динамо» могло хотя бы спасти ничью.

К тому времени Масоэро был удален у гостей, и хозяева получили право на пенальти. Однако Н'Жи пробил крайне невнятно, Нигматуллин здорово среагировал и спас нижегородцев. При этом стоит отметить, что был у «Нижнего» свой нереализованный пенальти. Так же нелепо исполнил удар с одиннадцати метров Сулейманов, перебросивший ворота. Получается, что именно неиспользованные моменты решили судьбу противостояния.

Дополнительное давление

Но с тактической точки зрения на исходе сказались изменения, которые произошли в игре команд в разных таймах – это признает и Шварц после матча. Если в первом «Динамо» не оставляло шансов противнику, то во втором нижегородцы стали работать совсем иначе, включив дополнительный прессинг впереди. Кержаков, который посыпал голову пеплом по итогам первого тайма и благодарил судьбу и команду, что пропустили лишь один мяч, проявил себя как грамотный специалист, хладнокровно найдя пути к переменам, необходимым для перехвата инициативы.

Конечно, тут свою роль сыграла та самая нестабильность динамовцев и появившееся у них ощущение того, что победа сама придет в руки – после первого тайма в это было легко поверить. Но и перестроение «Нижнего» сработало. Динамовцы стали чаще ошибаться, терять мяч, а работа в обороне уже была куда более напряженной. В отличие от Кержакова Шварц не смог распознать признаки уходящей из рук игры.

И Горбунов с Калинским с интервалом в восемь минут перевернули игру не только по сути, но и по счету. Во втором тайме «Динамо» все еще больше владело мячом, но уже 58 процентов времени, а не 61. А главное, изменилась структура обострения. У динамовцев было 12 ударов по воротам, а у «Нижнего» — уже девять, причем по попаданиям в створ гости вели со счетом 4:3. Налицо кардинальное изменение структуры игры между таймами от гостей.

Удар по амбициям

Безусловно, это поражение станет большим ударом по амбициям «Динамо», которые простирались и на чемпионский титул. Да, говорить о каких-то глобальных радикальных выводах не стоит – чемпионат длинный. И этот проигрыш, возможно, многому научит молодую команду Шварца, который был признан, кстати лучшим тренером РПЛ на старте сезона. Но в текущем моменте «Динамо» отваливается от группы лидеров, где до сего момента шло на втором месте, возглавляя преследование «Зенита».