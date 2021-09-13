Поток несчастий для «Краснодара» и робкий «Ростов». Футбольная столица юга не определена

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13 сентября 2021, 22:42

Ничья в южном дерби.

Сёмин и Ганчаренко приготовили кадровые сюрпризы

Две неточности были допущены в ориентировочном составе «Ростова», который мы публиковали перед матчем. Хорен Байрамян оказался вне заявки из-за травмы, в результате чего произошли перестановки на флангах: Терентьев отправился налево, на правую бровку Юрий Сёмин выпустил 18-летнего Андрея Ланговича. В центре поля вместо ожидаемого Гиговича появился отметивший в последний день лета свой 19-й день рождения Данила Сухомлинов. Схеме 5-3-2 тренерский штаб «Ростова» не изменил.

А доверие молодым игрокам продемонстрировал не только Сёмин, но и Ганчаренко. В отсутствие вернувшегося с травмой из сборной России Сергея Петрова у Виктора Михайловича был выбор на правом фланге обороны — 31-летний Дмитрий Стоцкий, чьи возможности белорусскому тренеру хорошо знакомы по совместной работе в «Уфе», или 19-летний Даниил Корнюшин. В стартовом составе вышел воспитанник «Краснодара», который в этом сезоне уже играл против тульского «Арсенала».

Первый тайм без ударов и серия несчастий «Краснодара»

От южных команд подсознательно всегда ждешь быстрой и техничной игры, и они не раз оправдывали ожидания в прошлом, но только не понедельничным вечером на «Ростов-Арене». Событий в итоге набралось на добротный футбольный триллер, но назвать игру «Ростова» и «Краснодара» классной язык не повернется. Особенно плох с точки зрения качества был первый тайм, в котором команды почти вез ворот.

В центре поля было много борьбы-возни, уже на шестой минуте Алексей Матюнин наградил желтыми карточками Сухомлинова и Крыховяка, и одному из этих предупреждений в скором времени суждено было оказаться роковым. А пока «Краснодар» смотрелся чуть интереснее, но без конкретики в атаке, что постепенно становится узнаваемым почерком команд Виктора Ганчаренко. А на исходе получаса игры кто-то повернул вентиль, и на «Краснодар» хлынул поток несчастий:

- На 29-й минуте Спайич неправильно выбрал позицию, что привело к техническому браку при игре в мяч на втором этаже. С защитниками такое нередко случается, и в большинстве случаев это приводит к необязательным угловым, но Урошу повезло куда меньше. Серб отправил мяч в собственные ворота, и «Ростов» повел в счете в тот момент, когда ударов в створ чужих ворот у обеих команд еще не было.

- Минуту спустя Гжегож Крыховяк не успел к эпизоду и сыграл в ногу Даниле Сухомлинову. Чистая желтая карточка, которая стала для поляка второй. Опытный игрок допустил неосторожность и оставил свою команду в меньшинстве на две трети игры.

- Еще до автогола Спайича и красной карточки Крыховяка попросил замену самый опасный атакующий футболист «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбийца собирался заменить Владимир Ильин, но после удаления замену переиграли, и вышел Эдуард Сперцян.

- Описанные выше три события уложились буквально в три минуты, а четвертое случилось под занавес тайма. Понтус Алмквист выбил мяч из штрафной площади «Ростова» вместе с ногой Уроша Спайича. Матюнин нарушения не заметил, но Сергей Карасёв и VAR помогли назначить «телевизионный пенальти». К «точке» подошел Реми Кабелла и уверенно пробил мимо створа.

Робкий «Ростов» отказался побеждать

Казалось, что «Краснодар» не придет в себя после таких ударов судьбы, тем более волевыми качествами «Быки» никогда особо не отличались. Однако у нокаутированного нашлись силы, чтобы подняться. Главным образом этому поспособствовал «Ростов», который, играя в большинстве, отдал инициативу и перешел на игру вторым номером. Контроль над игрой был потерян, а «Краснодар» напирал вдесятером и все-таки сравнял счет. Команда Сёмина слишком откровенно играла по счету, за что и поплатилась.

Гол записал на свой счет Эдуард Сперцян, который стал вторым важным звеном краснодарского камбэка наравне с пассивностью «Ростова». Полузащитник появился на поле из-за стечения обстоятельств — травмы Кордобы и удаления Крыховяка, но провел отличный матч и по сумме впечатлений стал лучшим в составах обеих команд. Определенно заслужил место в стартовом составе на матч следующего тура с «Ахматом», тем более не будет Крыховяка из-за дисквалификации.

Ключевые цифры

- 1 удар в створ ворот «Ростова» нанесли футболисты «Краснодара» за 90 минут. И этот удар Эдуарда Сперцяна на 65-й минуте стал результативным.

- 6 ударов в створ собрал в итоге «Ростов», но по сумме опасных моментов «Краснодар» все равно впереди, причем с солидным отрывом, что демонстрирует нам статистика ожидаемых голов: 0.6 xG у хозяев и 1.41 xG у «Быков», которые играли в меньшинстве с 30-й минуты.

- 10 успешных обводок за матч совершили футболисты обеих команд, причем ни один игрок не записал на свой счет больше одной успешной попытки дриблинга.

- 25 раз футболисты «Краснодара» отбирали мяч у ростовчан, в то время как у команды Юрия Сёмина всего лишь 14 успешных отборов. Прессинг гостей работал активнее и слаженнее, «Краснодар» регулярно забирал у соперников мяч в среднем блоке, было даже несколько отборов в последней трети. Очередное подтверждение того, что «Ростов» ужасно сыграл в большинстве, фактически нивелировали свое численное преимущество.