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Юсупов: «Для РПЛ „Сочи“ — это вполне боевитая команда»

17 сентября 2021, 13:09

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, который недавно восстановился после травмы, рассказал о настроении в команде.

Чувствуем в себе силы и побеждаем. Порой особо не радуемся этим моментам, так как воспринимаем все как должное. С нас большой спрос. Очень часто остаемся после тренировок и дорабатываем, ходим на всякие процедуры. Я бы не хотел уходить из «Сочи». Тренерский штаб доверял мне в прошлом сезоне, провел на поле большое количество времени. Единственный самый провальный матч — встреча с «Динамо».

Думаю, что если бы мы в еврокубках оказались в группе, то у нас могли быть проблемы. Нам не по 20 лет, чтобы без потери качества играть на несколько фронтов. А для чемпионата России «Сочи» — это вполне боевитая команда. Не исключаю, что в этом году выступим лучше, чем в прошлом.

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Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 13:10
Да, в последние годы уровень Сочи растёт.
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