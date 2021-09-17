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Тихонов: «В проблемах нашего футбола виноваты англичане»

17 сентября 2021, 12:08

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках.

Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию. Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже. Сколько списывается денег — никто не знает, все покрыто. Налоговая лазит везде по карманам, а где уходят сотни миллиардов — там все хорошо, ни одного уголовного дела, ни одного договорного матча. Ну и что это такое?

Будь я президентом страны, я бы заставил их за колючей проволокой играть за зарплату в полторы тысячи долларов. В осажденном Сталинграде играли в два раза лучше, чем они. Стыд и позор. Они позорят страну, позорят всех. Некому кулаком стукнуть по столу. Пока в России не будет государственной идеологии, пока спорт не будут считать лицом государства, ничего не будет меняться.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
berda2003
berda2003
18 сентября в 10:19
а вот перестать платить такие большие деньги, играть перестанут? надо попробовать ...
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
17 сентября в 20:58
Полагаю, что своей игрой они МРОТ не заработают.
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
17 сентября в 20:57
Конечно устраивает(((
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
17 сентября в 20:55
Мне тоже не нужны. Мне же бонусы от них не достаются. Они не нужны и тем, кто бонусы получает. Видимо, деньги из бюджета их вполне устраивают. Поменьше, конечно, чем с бонусами ЕК, но зато без труда ловят рыбку (деньги) из пруда (бюджета).
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
17 сентября в 20:53
Нееее! Я имел в виду сумму!
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
17 сентября в 20:50
За МРОТ из бюджета? Нет, пусть играют за то, что заработают своей игрой.
pomor45
pomor45 ответ GooSe25 (раскрыть)
17 сентября в 20:48
За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. Клубного зайца нам не догнать.
pomor45
pomor45 ответ beefs (раскрыть)
17 сентября в 20:45
Те уши тоже слышат, но положение, которое создали их обладатели, их устраивает.
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
17 сентября в 20:43
Они и не напрягаются. В том и дело, что получаемые деньги недостойны того напряжения, с которым они достаются.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
17 сентября в 20:39
Так у них всё и построено на сделке. Футбол - это декорация для сделок. Впрочем, как и всё в мире денег.
pomor45
pomor45
17 сентября в 20:35
Будь я президентом страны, я бы заставил их за колючей проволокой играть за зарплату в полторы тысячи долларов.
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За полторы тысячи долларов казённых я пошёл бы добровольно. За колючей проволокой должны играть за баланду. Вот посадить их на полный хозрасчёт - это для балбесов было наказанием, хуже которого они и помыслить не смогут.
112910415
112910415
17 сентября в 20:10
переживает человек, нельзя его не понять
протон
протон
17 сентября в 18:39
Сильно! Поддерживаю полностью
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
17 сентября в 18:00
    cska1948
    cska1948 ответ GooSe25 (раскрыть)
    17 сентября в 17:57
    Неужели вы не видите прямой связи между тем, что наша молодёжь ТРИДЦАТЬ лет не может отобраться на Олимпиаду и тем что творится сейчас в нашем футболе? Или вы хотите превратить чемпионат России в чемпионат Африки?
    Багров-брат
    Багров-брат
    17 сентября в 17:33
    А ещё англичане придумали бокс. Это чтобы наши били им морду по их же правилам?...)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 сентября в 15:55
    Контрактная система не для наших "ЗМСов"..

    Только бонусная....
    Как отыграл сезон - так и улыбайся у банкомата....
    А то фишку взяли...тут пешком ходят...в европах вообще не напрягаются...сливают брюггам-лудогорцам-легиям не видя мотивации вообще за что то бороться...
    Отыграли по-ленивке...дежурные интервью раздали...и дальше...богатеть...не давая результата...
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    17 сентября в 13:55
    Жестко,но справедливо....
    альсато
    альсато
    17 сентября в 13:42
    да проигрывали и при СССР и в кубке чемпионов, и в кубке кубков, и в кубке уефа!....НИКОГДА не забуду слова Давида Кипиани...Чего проиграли?-опИту мало!))))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 сентября в 13:33
    Накипело у человека.
    LAISMEN
    LAISMEN
    17 сентября в 13:22
    Здесь есть всего один положительный момент . Состоит в том что повышается материальное благосостояние отдельной категории "трудящихся" нашей страны.....)))
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    17 сентября в 13:13
    СССР распался более 25 лет назад, но великие спортсмены СССР остались в истории навечно. И сейчас даже те, кто не застал Советский Союз(например я), при одном упоминании Льва Яшина, Александра Тихонова, Владислава Третьяка и Роберта Эммияна, понимают что речь идет о великой стране. Я в некотором смысле понимаю его, ему тяжело видеть что творится в спорте, он не привык к этому. В глубине души он желает лучшего, а не жалеет. Я почти уверен.
    Ironigor
    Ironigor
    17 сентября в 13:09
    Будь я президентом страны, я бы заставил их за колючей проволокой играть за зарплату в полторы тысячи долларов. В осажденном Сталинграде играли в два раза лучше, чем они. Стыд и позор. Они позорят страну, позорят всех.
    Ну как с этим всем , можно не согласиться.
    LAISMEN
    LAISMEN
    17 сентября в 13:01, ред.
    Пора в России футбол включить в группу экзотических видов спорта. Многие клубы удивили своей игрой своих болельщиков по футболу в ЛЧ , ЛЕ, ЛК и только наши клубы России показали в очередной раз свою стабильность.....)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 сентября в 13:01
    Логическая цепочка здесь немножко другая. В Англии придумали футбол, а в России группа алчных, но обладающих влиянием и полным отсутствием совести граждан придумали как через него присваивать бюджетные деньги, российские футболисты прониклись их прогрессивными идеями и выстроили на основании этого для себя цепочку жизненных приоритетов. И если что-то убирать из этой цепочки - пусть это будет не футбол. Еще не так давно загадочный для островитян волгоградский "Ротор" позорил англичан, обыгрывая "Манчестер Юнайтед" на их поле. А сейчас сытые миллионеры могут конкурировать на равных только с клубами из Мальты, Албании и Гибралтара и на фоне позорных поражений выбивать себе миллионные долларовые контракты.
    ermak6848
    ermak6848
    17 сентября в 12:45
    Хорошо сказано
    За то другие страдают от русского хоккея с мячом, которые придумали русские..
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    17 сентября в 12:41
    На "сдельщину" всех этих сук !!!!!!!!!!!!!!!!
    beefs
    beefs
    17 сентября в 12:41
    Сильно, но не в те уши, к сожалению...
    ДСА
    ДСА
    17 сентября в 12:40
    Да ладно хаять футболистов. Ребята получают достойные деньги, каждый бы хотел такой житухи. Нечего и напрягаться.
    STVA 1
    STVA 1 ответ GooSe25 (раскрыть)
    17 сентября в 12:35
    Лично мне такие ЕК не нужны!
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