Тихонов: «В проблемах нашего футбола виноваты англичане»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках.

Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию. Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже. Сколько списывается денег — никто не знает, все покрыто. Налоговая лазит везде по карманам, а где уходят сотни миллиардов — там все хорошо, ни одного уголовного дела, ни одного договорного матча. Ну и что это такое?

Будь я президентом страны, я бы заставил их за колючей проволокой играть за зарплату в полторы тысячи долларов. В осажденном Сталинграде играли в два раза лучше, чем они. Стыд и позор. Они позорят страну, позорят всех. Некому кулаком стукнуть по столу. Пока в России не будет государственной идеологии, пока спорт не будут считать лицом государства, ничего не будет меняться.