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Мойес: «Наша главная цель — Лига чемпионов»

18 сентября 2021, 14:31

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о главной цели лондонской команды на ближайшее время.

Мы хотим бросить вызов топ-клубам, и мы это уже сделали. У нас неплохо получается играть с лидерами чемпионата, учитывая, что всего 18 месяцев назад перед нами стояла задача избежать вылета. Теперь же нам нужно двигаться дальше, наша главная цель — Лига чемпионов.

Ранее Мойес рассказал, кем «Вест Хэм» собирался усилиться в прошлое трансферное окно.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181
18 сентября в 17:57
Всё таки Моейс что то курит, нужно будет узнать что именно)) Я так же хочу ))
КЭТиК
КЭТиК
18 сентября в 16:00
Они вполне могут.
1bear
1bear
18 сентября в 15:57
удачи Вест Хэму,но в ЛЧ они попадут,если выиграют ЛЕ - другого варианта нет....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 сентября в 14:57
Думаю у Вест Хэма есть два варианта:
1. Попадание в первую четверку АПЛ, что в этом сезоне возможно, но им трудно будет это сделать. Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед - эти команды вероятнее всего займут место в зоне(Лиги чемпионов).
2. Попробовать выиграть Лигу Европы. И это будет трудно для них, но Вест Хэм кубковая команда, думаю в этом случае у них больше шансов. Но выбор за тренером.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 14:41
Будет сложно.
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