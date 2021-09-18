Мойес: «Наша главная цель — Лига чемпионов»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о главной цели лондонской команды на ближайшее время.
Мы хотим бросить вызов топ-клубам, и мы это уже сделали. У нас неплохо получается играть с лидерами чемпионата, учитывая, что всего 18 месяцев назад перед нами стояла задача избежать вылета. Теперь же нам нужно двигаться дальше, наша главная цель — Лига чемпионов.
Ранее Мойес рассказал, кем «Вест Хэм» собирался усилиться в прошлое трансферное окно.
1. Попадание в первую четверку АПЛ, что в этом сезоне возможно, но им трудно будет это сделать. Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед - эти команды вероятнее всего займут место в зоне(Лиги чемпионов).
2. Попробовать выиграть Лигу Европы. И это будет трудно для них, но Вест Хэм кубковая команда, думаю в этом случае у них больше шансов. Но выбор за тренером.
1. Попадание в первую четверку АПЛ, что в этом сезоне возможно, но им трудно будет это сделать. Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед - эти команды вероятнее всего займут место в зоне(Лиги чемпионов).
2. Попробовать выиграть Лигу Европы. И это будет трудно для них, но Вест Хэм кубковая команда, думаю в этом случае у них больше шансов. Но выбор за тренером.