Мойес: «Наша главная цель — Лига чемпионов»

Главный тренер «Вест Хэма» рассказал о главной цели лондонской команды на ближайшее время.

Мы хотим бросить вызов топ-клубам, и мы это уже сделали. У нас неплохо получается играть с лидерами чемпионата, учитывая, что всего 18 месяцев назад перед нами стояла задача избежать вылета. Теперь же нам нужно двигаться дальше, наша главная цель — Лига чемпионов.