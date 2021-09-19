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Ярошик — о матче ЦСКА — «Спартак»: «В таких играх не бывает фаворитов»

19 сентября 2021, 00:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

В таких играх, как дерби, не бывает фаворитов. Обе команды находятся не в лучшей форме и занимают места в середине турнирной таблице. Думаю, мы увидим очень серьезную борьбу двух команд за 3 очка. Всё будет зависеть от того, кто больше захочет выиграть в этом матче. Надеюсь, что будет очень красивая игра, будет борьба. Посмотрим, как настроились команды на дерби. Если одна из команд проиграет, болельщики этой команды будут точно недовольны, потому что для них этот матч имеет важное значение.

Травма Марио Фернандеса? В команде очень мало игроков такого уровня. Посмотрим, как тренерский штаб решит эту задачу и как отсутствие Марио повлияет игру «армейцев».

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Все комментарии
Эджуке
Эджуке
19 сентября в 12:53
Мне всё равно кто фаворит - главное чтобы ЦСКА победил
particular
particular
19 сентября в 08:59, ред.
Борьба будет за то, что бы потом до следующей встречи одни не смогли поливать грязью других..:)) И наоборот... Ничья неприемлема...
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 08:51
Да ладно соломку стелить-Главпочтамт победит 3-0!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 сентября в 08:46
Всё по делу Иржи говорит, но это и без него понятно.
1bear
1bear
19 сентября в 07:59
дерби аутсайдеров )))))
кто бы мог представить ещё несколько лет назад их борьбу за 6-7 место
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Антон Белянкин (раскрыть)
19 сентября в 07:57
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
19 сентября в 07:57
Дерби - это один матч, и на него команды настраиваются особо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
19 сентября в 07:44
Я все же думаю , что у Спартака состав покрепче будет.
Но лучше не гадать. Подождем.
ДСА
ДСА
19 сентября в 07:44
Это уже матч середняков чемпионата.
ДАША Д
ДАША Д
19 сентября в 07:29
Обе команды в явном кризисе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
19 сентября в 07:23
Так и у армейцев ее по сути нет.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 сентября в 07:21
У КБ игры нет
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 07:19
Сгоняют ничейку и всего делов
Gahi
Gahi
19 сентября в 06:52
Очень важная игра для каждой из команд, все прекрасно понимают что сезон для каждого клуба получился скомканными и не радостным для болельщиков. Но эта игра между принципиальными соперниками ЦСКА и Спартаком всегда вызывала горячий интерес поклонников команд и победа одной из них сможет в какой-то мере загладить тот негатив со стороны своих болельщиков, который сейчас имеется между ними. Удачи
swed27
swed27
19 сентября в 05:57
Дерби - это всегда принципиальная игра
Leha-ha50
Leha-ha50
19 сентября в 05:31
Учитывая скудность армейской скамейки, шансы Спартака все же предпочтительнее.
ABir
ABir
19 сентября в 04:46
Оба коллектива в большом долгу перед своими болельщиками и руководством. Прежде всего ждём красивой игры и бескомпромиссной борьбы, а главное без судейских ошибок и скандалов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 03:45
Фаворитов нет но спартак выглядит предпочтительнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 сентября в 01:06, ред.
Четверть чемпионата позади...
Начинаются ожесточённые игры за почётное 7-е место в таблице....

Думаю Спартак победит....
Так уж задумано...что из 7-ит туров (с 3-го по 8-й) Спартак 6 проводит в Москве...и если уж не набирать очки сейчас...то когда ???
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 00:59
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