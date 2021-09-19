Ярошик — о матче ЦСКА — «Спартак»: «В таких играх не бывает фаворитов»

Бывший футболист ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

В таких играх, как дерби, не бывает фаворитов. Обе команды находятся не в лучшей форме и занимают места в середине турнирной таблице. Думаю, мы увидим очень серьезную борьбу двух команд за 3 очка. Всё будет зависеть от того, кто больше захочет выиграть в этом матче. Надеюсь, что будет очень красивая игра, будет борьба. Посмотрим, как настроились команды на дерби. Если одна из команд проиграет, болельщики этой команды будут точно недовольны, потому что для них этот матч имеет важное значение.

Травма Марио Фернандеса? В команде очень мало игроков такого уровня. Посмотрим, как тренерский штаб решит эту задачу и как отсутствие Марио повлияет игру «армейцев».