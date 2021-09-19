Де Хеа о пенальти: «Была только одна мысль в голове: „Нужно отразить удар“»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мыслями после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в матче АПЛ. В добавленное ко второму тайму время Давид отбил пенальти после удара Марка Нобла.
Последняя минута матча – и мне удалось отразить удар. Это важнейшие три очка для нашей команды. В голове у меня была только одна мысль: «Нужно отразить удар».
Игра вышла тяжелой, обе команды имели хорошие моменты. Джесси Лингард забил отличный гол.
В раздевалке говорили о том, что самое важное – это три очка.