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Де Хеа о пенальти: «Была только одна мысль в голове: „Нужно отразить удар“»

19 сентября 2021, 18:43
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мыслями после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в матче АПЛ. В добавленное ко второму тайму время Давид отбил пенальти после удара Марка Нобла.

Последняя минута матча – и мне удалось отразить удар. Это важнейшие три очка для нашей команды. В голове у меня была только одна мысль: «Нужно отразить удар».

Игра вышла тяжелой, обе команды имели хорошие моменты. Джесси Лингард забил отличный гол.

В раздевалке говорили о том, что самое важное – это три очка.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 сентября в 21:03
Молодец. Эффект Криштиано сработал. Эти мешки начали шевелиться и даже вратарь стал выполнять свою работу )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 19:56
Зачем было бить Ноблу,пусть бы сидел дальше в запасе!?
Ice van Reed
Ice van Reed
19 сентября в 19:18, ред.
Сегодня совокупность факторов сработало ❗❗❗
drug01
drug01
19 сентября в 19:02
И он это сделал!!!
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 18:54
Подумал и сделал)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 18:46
Когда мыслей много - не хорошо. Правильно.
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 18:46
А какая ещё мысль может быть у вратаря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 сентября в 18:46
Так и должно быть...
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