Чарующий старт Лиги чемпионов: 9 голов в одном матче, триллеры, сенсации и шоу на «Энфилде»

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сегодня, 15:45

Футбольная вкуснятина.

Лига чемпионов взяла с места в карьер, от событий, голов и сюрпризов первой игровой недели нового розыгрыша голова идет кругом.

Ключевые цифры

- 44 мяча забито в 16 матчах. Средняя результативность — 2.75 гола за игру.

- хозяева и гости одержали по 5 побед, еще 6 матчей завершились ничьими, половина которых оказалась нулевыми.

- 6 красных карточек предъявили судьи футболистам на первой игровой неделе Лиги чемпионов.

Три главные сенсации

3. «Брюгге» не проиграл звездному ПСЖ

Два года назад ПСЖ разнес «Брюгге» в выездном матче Лиги чемпионов со счетом 5:0, Мбаппе тогда оформил хет-трик, а Икарди добавил еще два мяча. На этот раз в атаке парижан вышли играть Неймар, Мбаппе и Месси, за вратаря «Брюгге» Миньоле было тревожно, однако пропустил он только от Андера Эрреры на 15-й минуте. Вскоре после этого Ванакен установил окончательный счет 1:1, а бельгийцы создали даже больше моментов — 16 (7) на 9 (4) по ударам. Пока что в звездных рядах разброд и шатания.

2. «Шериф» отметил дебют в Лиге чемпионов победой над «Шахтёром»

«Шериф» с ходу показал, что не намерен становиться покорным поставщиком очков, оформив победу над «Шахтёром» в стартовом туре. Команда Роберто Де Зерби в три раза больше владела мячом, но дебютанты Лиги чемпионов оказались более конкретными в атаке и выиграли 2:0.

1. «Янг Бойз» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

После дубля в ворота «Ньюкасла» в первом после возвращения в МЮ матче Криштиану Роналду открыл счет и во встрече с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, но его голу не суждено было принести манкунианцам очки. Оставшись в меньшинстве после удаления Аарона Ван-Биссаки, команда Сульшера прижалась к воротам и пропустила в середине второго тайма, а когда итоговая ничья казалась уже неминуемой, заменивший КриРо Джесси Лингард подарил «Янг Бойз» супершанс для победного гола. Швейцарцы заслужили победу над безобразно сыгравшим фаворитом. 19:2 по ударам в пользу «Янг Бойз» — это вообще за гранью понимания.

Пять ярчайших сюжетов

5. Чудотворец Куртуа и поздняя победа «Реала»

«Интер» создал более чем достаточно моментов, чтобы выиграть у «Реала» (2.07 xG), однако Тибо Куртуа повесил огромный замок на ворота и категорически отказался пропускать. У «Нерадзурри» в обороне блестяще играл Шкриньяр, но даже он оказался бессилен, когда вышедшие на замену юноши организовали победный гол на 89-й минуте: Камавинга отдал, Родриго забил. Бразилец и прошлой осенью забивал победный мяч в ворота команды из Милана, а француз шикарно стартовал в «Мадриде»: за 34 минуты в матчах против «Сельты» и «Интера» у Эдуардо гол и результативный пас.

4. Пенальти-шоу в Севилье

В первом тайме матча «Севилья» — «Зальцбург» белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил 4 пенальти. Футболисты «Зальцбурга» подходили к «точке» трижды, но реализовали только одну попытку, а вот Иван Ракитич забил за «Севилью» с первого раза. Игра так и закончилась со счетом 1:1, а в начале второго тайма вторую желтую карточку за симуляцию получил форвард испанского клуба Эн-Несери, пытавшийся откровенным нырком заработать еще один пенальти.

3. Неудавшееся преследование в Манчестере

«Манчестер Сити» к исходу получаса игры с «РБ Лейпциг» забил два мяча, но впоследствии немцы трижды подбирались к команде Гвардиолы на расстояние одного гола. И только когда у оформившего хет-трик Кристофера Нкунку закончились патроны, «Горожане» довели дело до разгрома — 6:3.

2. Сенсационный успех «Янг Бойз»

Тут и неожиданность, и крутое развитие событий: гол Роналду, удаление Ван-Биссаки, доминирующая игра «андердога», развязка на последних секундах с грубейшей ошибкой Лингарда. Супер!

1. «Ливерпуль» и «Милан» вспомнили Стамбул (ну, почти)

Одного гола не хватило «Милану» для повторения результата ярчайшего финала Лиги чемпионов 2005 года: «Ливерпуль» выиграл со счетом 3:2. «Красные» открыли счет, еще по ходу первого тайма оказались в шкуре проигрывающих, но отыгрались вскоре после перерыва. Победный гол на 69-й минуте забил Джордан Хендерсон убойным ударом с линии штрафной. Это было ярко, сочно и немного безумно.

Нельзя не отметить: разгром «Барселоны» на «Камп Ноу»

«Барселона» против «Баварии» — это классика Лиги чемпионов, но сейчас это команды разного уровня, что и показал матч на «Камп Ноу», в котором каталонцы ни разу не пробили в створ чужих ворот и пропустили три безответных мяча. Счет открыл Томас Мюллер, а Роберт Левандовски дважды забил во втором тайме, причем в обоих случаях ему ассистировала одна и та же коварная штанга «Камп Ноу», которую хозяева чем-то обидели. Мюнхенцы могли выиграть и крупнее, 0:3 по такой игре — большая удача для «Барселоны».

Пять звезд недели в Лиги чемпионов

5. Джуд Беллингхэм («Боруссия Дортмунд»)

Гол, ассист, великолепная игра на мяче и в отборе, а также рекорд Лиги чемпионов в матче против «Бешикташа».

4. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»)

Хет-трик Нкунку в ворота «Манчестер Сити» не принес «РБ Лейпциг» очков, но такое индивидуальное достижение невозможно проигнорировать.

3. Тибо Куртуа («Реал»)

Феноменальная игра против «Интера», 5 суперсэйвов. Куртуа провел грандиозную игру в «Милане», самый яркий вратарский перформанс первого тура Лиги чемпионов.

2. Кристиано («Шериф»)

Левый защитник сделал дубль из результативных передач в победном матче с «Шахтёром» и не дал разгуляться прытким соотечественникам по своему флангу.

1. Себастьен Аллер («Аякс»)

«Аякс» начал с гостевой победы над «Спортингом» со счетом 5:1, а Себастьен Аллер оформил «покер» в Лиссабоне и захватил лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.