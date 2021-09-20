Шалимов: «Ничья с „Локомотивом“ очень значима для „Урала“»

Главный тренер «Урала» поделился мыслями после матча 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Ничья — это заработанный для нас балл, и сегодняшняя ничья очень значима для нас, потому что важно было не проиграть. Мы сыграли на ноль, а «Локомотив» провел первую встречу, в которой не смог забить. Это говорит о том, что мы в обороне, начиная от нападающих, сыграли дисциплинированно и самоотверженно.

Явных голевых эпизодов с игры у «Локомотива» не было. На стандартах — да, было несколько эпизодов, а в игре нет. У «Локо» состав атакующих игроков такой, что если дать им свободное пространство, они его используют. Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным сегодня очком.