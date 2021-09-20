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Шалимов: «Ничья с „Локомотивом“ очень значима для „Урала“»

20 сентября 2021, 20:22
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мыслями после матча 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Ничья — это заработанный для нас балл, и сегодняшняя ничья очень значима для нас, потому что важно было не проиграть. Мы сыграли на ноль, а «Локомотив» провел первую встречу, в которой не смог забить. Это говорит о том, что мы в обороне, начиная от нападающих, сыграли дисциплинированно и самоотверженно.

Явных голевых эпизодов с игры у «Локомотива» не было. На стандартах — да, было несколько эпизодов, а в игре нет. У «Локо» состав атакующих игроков такой, что если дать им свободное пространство, они его используют. Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным сегодня очком.

Матч «Урала» и «Локомотива» прервал результативную серию в текущем сезоне РПЛ.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 22:31
На данном отрезке времени эта ничья сродни победе.
Сегодня Урал показал что есть потенциал у команды.
Удачи Шалимову с Уралом !!!
Gahi
Gahi
20 сентября в 22:24
Чтобы взять очко в игре против Локомотива, дорогого стоит. Удачи
Loko57
Loko57
20 сентября в 22:11
Конечно Уралу ничья на руку, а вот ЛОКО разочаровали.
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 21:06
Урал играл на ничью и он её получил.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 20:44
Скажем так — ничья без угля, ничья без УРА!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 20:42
Шалимову повезло в этом матче.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 20:35
Одно очко - это лучше чем ничего.
протон
протон
20 сентября в 20:25
Для Урала да, согласен, сродни победе ..
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