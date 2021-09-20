Бышовец: «Согласен с решением Карпина вызвать именно этот набор игроков»

Бывший наставник сборной России поделился мнением о расширенном составе национальной команды на ближайшие отборочные игры к чемпионату мира-2022:

Согласен с решением Карпина вызвать именно этот набор игроков. Именно они сейчас находятся сейчас в обойме и набрали хорошую игровую форму. Я думаю, что у тех футболистов, которых не вызвали на ближайшие сборы, появляется мотивация. Хотим мы этого или нет, но нельзя брать в расчет два последних поединка, в которых мы победили. Надо говорить о том, что этого недостаточно с учетом ближайших двух матчей со Словенией и Словакией. Здесь необходим поиск кадров, которые усилят игру и будут раскрывать возможности. Учитывайте, что сейчас активная пора: и Лига Европы, и Лига чемпионов, и внутренний чемпионат. Никто не застрахован от травм, поэтому, я считаю, что решение пригласить Глушакова, Зиньковского, Дзюбу и Агаларова правильное.