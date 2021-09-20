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Бышовец: «Согласен с решением Карпина вызвать именно этот набор игроков»

20 сентября 2021, 15:58

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о расширенном составе национальной команды на ближайшие отборочные игры к чемпионату мира-2022:

Согласен с решением Карпина вызвать именно этот набор игроков. Именно они сейчас находятся сейчас в обойме и набрали хорошую игровую форму. Я думаю, что у тех футболистов, которых не вызвали на ближайшие сборы, появляется мотивация. Хотим мы этого или нет, но нельзя брать в расчет два последних поединка, в которых мы победили. Надо говорить о том, что этого недостаточно с учетом ближайших двух матчей со Словенией и Словакией. Здесь необходим поиск кадров, которые усилят игру и будут раскрывать возможности. Учитывайте, что сейчас активная пора: и Лига Европы, и Лига чемпионов, и внутренний чемпионат. Никто не застрахован от травм, поэтому, я считаю, что решение пригласить Глушакова, Зиньковского, Дзюбу и Агаларова правильное.

8 октября сборная Россия в отборе к чемпионату мира-2022 встретится дома со Словакией, а затем на выезде 11 октября сразится со Словенией.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 18:21
Светоч даёт добро!!!!
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 17:08
Толя дает добро
Рaтмир
Рaтмир
20 сентября в 17:02
Все покажет игра...а рассуждения могут быть разными...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 сентября в 16:35
Счёт на табло все покажет
Baggio R.
Baggio R.
20 сентября в 16:07
Кого б не вызывали, всегда почему-то оказывается такой набор
Mekail
Mekail
20 сентября в 16:03
Посмотрим, кто окажется в итоге в игре...
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