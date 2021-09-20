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Калиниченко: «Матч с ЦСКА может стать последним для Витории в „Спартаке“»

20 сентября 2021, 17:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко порассуждал о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак» в 8-м туре РПЛ.

Возможно, этот матч (против ЦСКА) окажется последним для Витории в «Спартаке». Статистику можно исправить, если будут какие-то изменения в команде и в клубе. Пока я надеюсь, что мы просто должны выиграть какую-то игру по теории вероятности.

Практически с момента своего прихода в клуб Витория оказался заложником ситуации. Он пытается что-то делать, но подспудно ждет, когда его уволят.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 20:33
Сначала пусть замену найдут
makkie
makkie
20 сентября в 18:25
В смысле стать?
Увольнение Руй Витории вопрос времени, всё давно решено.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 сентября в 18:20, ред.
    Союзник противников
    Союзник противников
    20 сентября в 17:58
    Пущай работает Перепуганный.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    20 сентября в 17:57
    Игроки ЦСКА сделают всё от них зависящее чтобы этого не произошло.
    Cat01
    Cat01
    20 сентября в 17:46
    Зачем пусть работает будет веселей!
    VeniaminS
    VeniaminS
    20 сентября в 17:42
    Быстро хотите результат.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    20 сентября в 17:41
    Во первых спартак не проиграет а во вторых если даже проиграет Витория останется.
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