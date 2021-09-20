Калиниченко: «Матч с ЦСКА может стать последним для Витории в „Спартаке“»

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко порассуждал о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак» в 8-м туре РПЛ.
Возможно, этот матч (против ЦСКА) окажется последним для Витории в «Спартаке». Статистику можно исправить, если будут какие-то изменения в команде и в клубе. Пока я надеюсь, что мы просто должны выиграть какую-то игру по теории вероятности.
Практически с момента своего прихода в клуб Витория оказался заложником ситуации. Он пытается что-то делать, но подспудно ждет, когда его уволят.
Увольнение Руй Витории вопрос времени, всё давно решено.
Увольнение Руй Витории вопрос времени, всё давно решено.