Калиниченко: «Матч с ЦСКА может стать последним для Витории в „Спартаке“»

Бывший игрок «Спартака» порассуждал о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак» в 8-м туре РПЛ .

Возможно, этот матч (против ЦСКА ) окажется последним для Витории в «Спартаке». Статистику можно исправить, если будут какие-то изменения в команде и в клубе. Пока я надеюсь, что мы просто должны выиграть какую-то игру по теории вероятности.

Практически с момента своего прихода в клуб Витория оказался заложником ситуации. Он пытается что-то делать, но подспудно ждет, когда его уволят.