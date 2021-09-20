Мостовой: «Все хают „Спартак“, а если выиграет, то будет выше „Краснодара“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.
При победе обе команды могут сразу подняться на шестое место, находясь в трёх очках от второго. «Спартак» все хают: всё плохо и ужасно, смотришь на таблицу, в случае победы, «красно-белые» могут быть выше того же «Краснодара». Ожидаю голов, все игры проходят результативно. Сначала говорили, что наш футбол скучный, но ошибок допускается много, поэтому и голов много.
У «Спартака» вроде бы преимущество впереди, может, в какой-то мере сзади, если не сыграет Фернандес. В середине у ЦСКА поприличней: Зобнин получил травму, Крал уехал. Просматривается ничья, но хотелось бы, чтобы кто-то выиграл.
Что касается тренерского вопроса, то все думают, якобы тренер бог и царь. Березуцкий полгода назад не знал, где он, что и как, сейчас — тренер. Начал не очень, на данный момент вроде бы нормально, выиграет у «Спартака», болельщики будут ликовать. И так очень часто происходит в футболе.
Спартак хают за бездарный менеджмент и как результат за бесхребетного тренера, который не в состоянии поставить грамотный футбол, так и за игроков, которые имеют жирные контракты, но даже НН и Легию обыграть не могут
Спартак хают за бездарный менеджмент и как результат за бесхребетного тренера, который не в состоянии поставить грамотный футбол, так и за игроков, которые имеют жирные контракты, но даже НН и Легию обыграть не могут
Выше Краснодара Спартак никак не может оказаться, только догнать (а по забитым мячам ниже будет).
Выше Краснодара Спартак никак не может оказаться, только догнать (а по забитым мячам ниже будет).