Мостовой: «Все хают „Спартак“, а если выиграет, то будет выше „Краснодара“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА .

При победе обе команды могут сразу подняться на шестое место, находясь в трёх очках от второго. «Спартак» все хают: всё плохо и ужасно, смотришь на таблицу, в случае победы, «красно-белые» могут быть выше того же «Краснодара». Ожидаю голов, все игры проходят результативно. Сначала говорили, что наш футбол скучный, но ошибок допускается много, поэтому и голов много.

У «Спартака» вроде бы преимущество впереди, может, в какой-то мере сзади, если не сыграет Фернандес. В середине у ЦСКА поприличней: Зобнин получил травму, Крал уехал. Просматривается ничья, но хотелось бы, чтобы кто-то выиграл.

Что касается тренерского вопроса, то все думают, якобы тренер бог и царь. Березуцкий полгода назад не знал, где он, что и как, сейчас — тренер. Начал не очень, на данный момент вроде бы нормально, выиграет у «Спартака», болельщики будут ликовать. И так очень часто происходит в футболе.