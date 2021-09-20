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Мостовой: «Все хают „Спартак“, а если выиграет, то будет выше „Краснодара“»

20 сентября 2021, 16:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

При победе обе команды могут сразу подняться на шестое место, находясь в трёх очках от второго. «Спартак» все хают: всё плохо и ужасно, смотришь на таблицу, в случае победы, «красно-белые» могут быть выше того же «Краснодара». Ожидаю голов, все игры проходят результативно. Сначала говорили, что наш футбол скучный, но ошибок допускается много, поэтому и голов много.

У «Спартака» вроде бы преимущество впереди, может, в какой-то мере сзади, если не сыграет Фернандес. В середине у ЦСКА поприличней: Зобнин получил травму, Крал уехал. Просматривается ничья, но хотелось бы, чтобы кто-то выиграл.

Что касается тренерского вопроса, то все думают, якобы тренер бог и царь. Березуцкий полгода назад не знал, где он, что и как, сейчас — тренер. Начал не очень, на данный момент вроде бы нормально, выиграет у «Спартака», болельщики будут ликовать. И так очень часто происходит в футболе.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
21 сентября в 06:49
Не надо хаять Спартак. Он прекрасно играет. Вся Россия в восторге :)))))
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 18:45
А если не выиграет , то шоо ???)))
протон
протон
20 сентября в 18:14
Только вот Краснодар играет в футбол, а Спартак мучается на поле. Думаю именно это болельщиков и напрягает.
Спартак хают за бездарный менеджмент и как результат за бесхребетного тренера, который не в состоянии поставить грамотный футбол, так и за игроков, которые имеют жирные контракты, но даже НН и Легию обыграть не могут
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 18:04
Что,"Спартаку" дадут за победу 4 очка??? А "Краснодар"-ориентир для середняков? Витя ещё своего слова не сказал.
КЭТиК
КЭТиК
20 сентября в 17:51
Вероятность такая есть.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 17:46
В данном случае Краснодар - это не показатель.
ermak6848
ermak6848
20 сентября в 17:34
Предматчевый ажиотаж от Мостового и СМИ - то, что нужно для болельщиков..
112910415
112910415
20 сентября в 17:33
когда бы всё так просто ...
dadrail
dadrail
20 сентября в 16:44
Да и ЦСКА будут выше в случае победы....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 16:40
Мост снова выделился и слегка лизнул, спартак никто не хает а хают его свои типа мостовых, у человека на неделе семь пятниц.
makkie
makkie
20 сентября в 16:40
Мостовой на своей волне, как обычно.
Выше Краснодара Спартак никак не может оказаться, только догнать (а по забитым мячам ниже будет).
yrasikos22
yrasikos22
20 сентября в 16:39, ред.
Какое достижение слабое,после не удачного старта сезона,провала в Лч,позора в матче с Легией и провала в трансферное окно...
Василий 50
Василий 50
20 сентября в 16:38
Сегодня он выиграет
Ванечка
Ванечка
20 сентября в 16:36
Ключевое слово если.... а если нет?
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