Дмитрий Сенников: «Думаю, все рады возвращению Дзюбы»

Бывший защитник сборной России прокомментировал расширенный список национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022 со Словакией и Словенией.

По приглашению Агаларова, думаю, вопросов нет. Сейчас он один из лидеров «Уфы». Что касается Зиньковского, то он уже нескольких матчей показывает очень хорошую игру за «Крылья Советов»: очень резвый, не боится обыгрывать соперников. Такие футболисты необходимы нашей сборной. Глушаков? Это лидер «Химок», он проводит сильный сезон. Не знаю, сможет ли Денис сыграть в основе, но для обоймы нужен точно. Дзюба? Думаю, все рады его возвращению. В начале сезона он был в самой лучшей форме. После крупных турниров такое бывает.