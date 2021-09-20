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Дмитрий Сенников: «Думаю, все рады возвращению Дзюбы»

20 сентября 2021, 15:30

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал расширенный список национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022 со Словакией и Словенией.

По приглашению Агаларова, думаю, вопросов нет. Сейчас он один из лидеров «Уфы». Что касается Зиньковского, то он уже нескольких матчей показывает очень хорошую игру за «Крылья Советов»: очень резвый, не боится обыгрывать соперников. Такие футболисты необходимы нашей сборной. Глушаков? Это лидер «Химок», он проводит сильный сезон. Не знаю, сможет ли Денис сыграть в основе, но для обоймы нужен точно. Дзюба? Думаю, все рады его возвращению. В начале сезона он был в самой лучшей форме. После крупных турниров такое бывает.

8 октября Россия в Казани примет Словакию, а затем на выезде 11 октября сыграет со Словенией. Оба матча пройдут в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
20 сентября в 18:16
А я по прежнему считаю, что Дзюба не нужен сейчас в сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
20 сентября в 17:53
А потом вызов включение в расширенный список и вызов в сборную - это две большие разницы. В списке 10 лишних и Дзюба среди них, как и Кудряшов, Лунев и еще некоторые.
112910415
112910415
20 сентября в 16:23
определённо не все
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 16:22
Не уверен, что прям все...
Супервайзер
Супервайзер ответ rubinovyi2 (раскрыть)
20 сентября в 16:03
Написал то же, что и ты, не прочитав твой пост. Милль пардон)).
Супервайзер
Супервайзер
20 сентября в 16:01
Особенно рады возвращению Дзюбы соперники сборной России!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 16:01
Кто это все??? Думаю , что большинство эту радость твою, Дима, с тобою не разделит.
ДСА
ДСА
20 сентября в 15:57
Ждем очередных шедевров от Дзюбы.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
20 сентября в 15:56
От кого не ожидал подобного пассажа, так это от Сенникова! Не даром говорят: уж лучше помолчи, за умного сойдёшь).
swed27
swed27
20 сентября в 15:55
Все безмерно счастливы)))))))
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 15:46
Я думал Дима умнее!Как можно радоваться этому!
STVA 1
STVA 1
20 сентября в 15:45
Не надо за всех Дима((
LAISMEN
LAISMEN
20 сентября в 15:38, ред.
Уважаемый Дмитрий Сенников возвращению Дзюбы в сборную считаю вашей сугубо личной точкой зрения. Не надо полагать что все люди этому безумно рады.
Cat01
Cat01
20 сентября в 15:35
Особой радости не вижу!!!!
shlomo2
shlomo2
20 сентября в 15:33
Ну о возвращении рано еще говорить...пока расширенный список
rubinovyi2
rubinovyi2
20 сентября в 15:33
Особенно рады конкуренты нашей сборной...)))))
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