ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Николич: «„Локомотив“ был намного ближе к победе в матче с „Уралом“»

20 сентября 2021, 20:11
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча 8-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0)

Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать команду на выезде. Во-вторых, игра получилась такой, как мы и ожидали. Соперник играл жестко, девять игроков за мяч боролись — и так большую часть матча. У нас был контроль игры и владение мячом, это стопроцентно. Достаточно моментов у нас было и в первом, и во втором тайме. Просто надо было забить один гол и брать три очка.

Результатом недоволен, конечно. Чем доволен? Тем, что не позволили сопернику создать ни одного момента. В таких играх обычно в последней части матча проигрываешь, когда так не забиваешь гол, атакуя всю игру.

У нас был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Этим я доволен. Надо знать, что у нас было очень много молодых футболистов сегодня. Мне кажется, не хватило опыта. В таких играх надо просто не спешить, каждый момент доиграть до конца, продолжать принимать правильные решения, быть чуть спокойнее в ситуациях внутри штрафной соперника и около нее.

Все равно, мне кажется, что мы были намного ближе к победе сегодня. Не забили гол, и это причина, по которой мы берем сегодня только одно очко. Ничего, еще одно очко у нас в таблице. Двигаемся дальше.

К сожалению, Рыбчинский не был готов к этой игре. Но думаю, он бы был удобнее сегодня в таком матче. Живоглядов для нас важный игрок. Он всегда готов вступить в игру в любой момент. Я им доволен.

Матч «Урала» и «Локомотива» прервал результативную серию в текущем сезоне РПЛ.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии13
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
rm425sht9vsh
rm425sht9vsh
21 сентября в 03:40
Просто посмотри на табло
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 01:53
Был но не добыл.
амурец
амурец
21 сентября в 01:12
Был бы ближе победил бы, а так чего болтать
Байкал-38
Байкал-38
20 сентября в 21:40
Быть не значить есть!
Локо не наиграл на победу, так что нет смысла, что то там обсуждать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 21:38
Как можно было такой Урал не обыграть!
Gahi
Gahi
20 сентября в 21:28, ред.
Для команды находящийся в первой тройке турнирной таблице чемпионата РПЛ ничья с командой которая замыкает турнирную таблицу - это неудачный результат для Локомотива, потеря двух очков с аутсайдером может аукнется в конце чемпионата. Но нужно признать что команда Урал молодцы, выжали из этой игры для себя максимум возможного результата зная с какими проблемами приходится сталкиваться команде из Екатеринбурга и того что уровень команд на сегодняшний день разный. Может этот ничейный результат поможет команде Урал преодолеть все трудности и в следующих матчах набирать драгоценные баллы которые выведут команду из зоны вылета РПЛ. Удачи
Cat01
Cat01
20 сентября в 21:00
Игра была равна
1bear
1bear
20 сентября в 20:56
игра Локо удручает,будем надеяться на успех в ЛЕ
beefs
beefs
20 сентября в 20:38
Опять чудеса, весь тур одно удивление...
shlomo
shlomo
20 сентября в 20:31
Ну да, но счет на табло
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 20:30
Очень вязкая игра. Урал играл в обороне дисциплинированно, да и Локо не особо усердствовал. В атаке у Локо мало что получалось . И несмотря на владение территорией моментов гости создали немного . Ничья не устроила ни одну из команд. Локо притормозил, а Урал так и продолжает вязнуть в "трясине".
Ничья в пользу Зенита.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 20:23
Ну если это может утешить-пусть будет так.
протон
протон
20 сентября в 20:13
Главное хотели победить, но видно, что связи игровые не те. Все будет нормально. Локо не вешать нос, Урал с очком.
Всем добра друзья.
STVA 1
STVA 1
20 сентября в 20:12
На табло глянь((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100